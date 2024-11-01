edición general
4 meneos
6 clics

El fondo de pensiones de profesores danés se desprenderá de sus bonos del Tesoro de EEUU

Debido a la "precaria situación financiera" del Gobierno estadounidense.

| etiquetas: dinamarca , fondo , eeuu
3 1 0 K 54 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 54 actualidad

menéame