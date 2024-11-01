El fiscal obvia el allanamiento de morada de los policías karatecas de Móstoles que fueron grabados cuando rompían el brazo a una migrante dentro de su casa

El ministerio público da validez a la versión de los policías frente a la de la víctima, tergiversando el vídeo en el que se ve a los agentes entrar sin permiso en una vivienda y llevarse detenida y casi desnuda a una invitada por la dueña a la casa que abrió la puerta cuando los agentes llamaron por un tema de ruido a deshoras de la noche. El fiscal pide ocho meses de multa a la migrante y solo dos meses para los agentes, y que, además, la migrante indemnice con 2.300 euros a los policías.