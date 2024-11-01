edición general
El fiscal obvia el allanamiento de morada de los policías karatecas de Móstoles que fueron grabados cuando rompían el brazo a una migrante dentro de su casa

El ministerio público da validez a la versión de los policías frente a la de la víctima, tergiversando el vídeo en el que se ve a los agentes entrar sin permiso en una vivienda y llevarse detenida y casi desnuda a una invitada por la dueña a la casa que abrió la puerta cuando los agentes llamaron por un tema de ruido a deshoras de la noche. El fiscal pide ocho meses de multa a la migrante y solo dos meses para los agentes, y que, además, la migrante indemnice con 2.300 euros a los policías.

Lo que hay que deportar es maderos, enviándolos al infierno.
Fiestón a altas horas. Los vecinos desesperados hasta que no les queda más remedio que llamar a la policía por el incivismo. Menéame como siempre en contra de la policía y a favor del tocacojones.
#2 Hombre, si la policía va a saltarse la ley cuando a cualquier imbécil le parece justificado, nos podríamos ahorrar mantenerlos y que cada uno haga lo que le salga de los cojones cuando alguien le moleste.
