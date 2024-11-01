Filtración: Israel es considerado un "país genocida y de apartheid" en el extranjero, según una investigación israelí [EN]  

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí encargó a una empresa de sondeos estadounidense la realización de una amplia batería de encuestas y grupos de discusión, junto con pruebas de mensajes, con el fin de rehabilitar la imagen de Israel tanto en Estados Unidos como en Europa. El trabajo sigue en curso, pero una fuente con acceso directo al informe preliminar de la empresa lo filtró a Drop Site News.