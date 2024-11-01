edición general
Filtración: Israel es considerado un "país genocida y de apartheid" en el extranjero, según una investigación israelí [EN]

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí encargó a una empresa de sondeos estadounidense la realización de una amplia batería de encuestas y grupos de discusión, junto con pruebas de mensajes, con el fin de rehabilitar la imagen de Israel tanto en Estados Unidos como en Europa. El trabajo sigue en curso, pero una fuente con acceso directo al informe preliminar de la empresa lo filtró a Drop Site News.

Ovlak #2 Ovlak
Podían haberme encargado el estudio a mi. Les daba la misma conclusión por la mitad de precio.
PaulDurden #3 PaulDurden
#2 Venía justo a eso xD
#6 diablos_maiq
#2 pues yo les cobraría 10 veces más
Gry #4 Gry *
Israel’s best tactic to combat this, according to the study, is to foment fear of “Radical Islam” and “Jihadism,”

Si lo aderezan con unos cuantos atentados "yihadistas" en Europa y los EEUU ya lo bordan. :-P
Mangione #7 Mangione
#4 www.reddit.com/r/israelexposed/comments/1n1a4ch/idf_soldiers_use_churc

Dejo esto por aquí para los católicos y sigo mi camino, no si antes decir que Israel es un país inventado sobre la teocracia y el genocidio.
#1 NO86
Buena filtración, antes del maquillaje sionista.
Edheo #5 Edheo
#1 joder... no habrán tenido que estudiar ni na... pa siquiera sospecharlo
