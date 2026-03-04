Feijóo acusa a Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por interés electoral y exige "preservar la relación" con EE.UU

Casi al mismo tiempo en que el presidente del Gobierno clamaba el "no a la guerra" y ha exigido una "solución diplomática" en Irán a través de una declaración institucional en la Moncloa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la política internacional del Ejecutivo español, al que ha dicho que "tiene que situarse junto a sus aliados": "No podemos salirnos del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o políticos del presidente".