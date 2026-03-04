edición general
Feijóo acusa a Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por interés electoral y exige "preservar la relación" con EE.UU

Feijóo acusa a Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por interés electoral y exige "preservar la relación" con EE.UU

Casi al mismo tiempo en que el presidente del Gobierno clamaba el "no a la guerra" y ha exigido una "solución diplomática" en Irán a través de una declaración institucional en la Moncloa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la política internacional del Ejecutivo español, al que ha dicho que "tiene que situarse junto a sus aliados": "No podemos salirnos del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o políticos del presidente".

Comentarios destacados:        
skaworld #3 skaworld
Recordemos todos una vez más que Feijoo no dirige la politica internacional del país porque no quiere
15
hazardum #5 hazardum
Un aliado o amigo es el que te dice que la estas cagando cuando te equivocas y te defiende cuando te atacan de verdad.

Si le lames el culo a trump haga lo que haga como haría Feijoo y Abascal, no es ser un aliado, es ser un siervo o un vasallo.
14
Tachy #1 Tachy
"La relación con USA". O sea, sí señor, sí señor lo que usted mande, que aquí estamos para obedecer al imperio y no a estos desgraciados.
13
calde #23 calde *
#1 Relación de vasallaje, lo dice bien, incompleto, pero correcto. Por una vez, no miente.
0
#7 PerritaPiloto
Si estar en contra de la guerra y a favor de los derechos humanos es electoralismo entonces de gusta ser española.

Por otra parte Alberto Núñez Feijóo no se ha enterado que Estados Unidos no es un socio fiable. Ser aliado de Estados Unidos es lo que nos pone a tiro de todo el odio que genera Estados Unidos.

Ahora nos quedamos todos sin gas ni petróleo del golfo por culpa de Estados Unidos.

La guerra ha empezado cuando Estados Unidos ha movilizado allí sus fuerzas, no antes.
9
Veelicus #10 Veelicus
De los mismos que "Hay que armar a Ucrania porque la invasion Rusa atenta el derecho internacional" hemos pasado "Hay que atacar Iran porque el que le ataca es EEUU".

Cuanta gente se esta quitando la careta estos dias, algunos ya los sabiamos, pero entre periodistas y contertulios la lista crece rapidamente
5
yemeth #6 yemeth
Frijolito, si no puedes decirle que no, no es un aliado; pretende que seas un vasallo.
6
#4 omega7767
""tiene que situarse junto a sus aliados""

ha dicho aliados jaja

menudo negocio de furabordas puede montar el golfo de Feijoo en el golfo de Ormuz
3
#19 pascuaI
Se equivocó, quiso decir "preservar la felación" pero le salió "relación".
3
Andreham #2 Andreham
Sánchez lo hace por interés electoral pero es que Frijolito lo hace por interés personal.
3
#8 eipoc
Lo que Feijóo está queriendo decir es que tenemos que unirnos a los genocidas pedófilos para asegurarnos que nos hagan nada. Menudo cobarde y miserable.
3
Metabarón #14 Metabarón
Parecía que no, pero este hace que Rajoy parezca un intelectual en comparación.
2
#12 Zamarro
Aqui la foto de Frijolito, Payuso, Fachascal, y demas palmeros.  media
1
Top_Banana #16 Top_Banana
Otra que pican... No aprenden... Y estos pretenden gobernar con COZ.

xD xD
0
#11 albx
Tampoco puedo descartar que cuando haya un cambio de administración no perdonen a los pelotas de Trump. Más si hay investigación por crímenes de guerra.
0
#27 okeil
O sea, que si no le bailamos el agua a "sus amigos", ¿Estamos en peligro?. ¿No sería lo mismo que decir que si no hacemos lo que el PP quiere estamos en peligro? ¿Es una amenaza?.
0
#17 eipoc
#15 Este país es una mierda que necesita un cambio completo, pero aún así apoyar a EEUU en su genocidio es de ser un miserable y un cobarde.
0
#26 laruladelnorte
Y este es el perfil de los patriotas...la patria y los españoles le importamos un carallo solo quieren estar al lado del poder y obtener beneficios con la muerte de victimas inocentes.
0
A.more #28 A.more
Al tonto este no le ha dicho el asesor de la pirada que a veces callado se puede parecer inteligente?
0
#18 fremen11
Lo dice el que no quiso ser presidente, pues ahora te jodes por dejar al Perro al mando....:troll: :troll:
0
#21 Tronchador.
#20 También, es otra forma de expresarlo.
0
#9 Tronchador.
Pues tiene razón, nada mejor para complicarte la existencia que ir en contra de EEUU.
0
#13 eipoc
#9 Me imagino que lo dices porque no son tus hijos los que son bombardeados ni violados.
1
#15 Tronchador.
#13 Lo digo porque EEUU son unos imperialistas de mierda que destruyen al que se les opone. Eso no quiere decir que Pedro Sánchez no haya hecho lo correcto.
0
#20 txelin
#9 querrás decir, nada mejor para complicarte la vida que defender la legalidad y tu independencia, o resumiéndolo aún más, nada mejor para no complicarte la vida que ser un cobarde
0
#22 TOTEMICO
Feijóo dice ahora que los derechos humanos están por delante del derecho internacional y las leyes. ¿Dijo algo parecido cuando Israel bombardeaba Gaza? El lameculismo yanqui de este bastardo incompetente es de tal vergüenza ajena que debería estar escondido en una cueva gallega para evitar el ridículo o peor, su indignidad y deshumanización.
0
hormiga_cartonera #24 hormiga_cartonera *
Cómo estos hijos de puta disparan con la pólvora del rey... Ahí está el subnormal de Aznar, que nos comimos los atentados del 11m porque le salió de los huevos meterse donde no pintaba nada y que ha pasado? Pues que murió gente y el sigue haciendo el gilipollas como si nada.

Putos vendepatrias de pulsera. En la cárcel por alta traición deberíais estar. Por eso y por subnormales.
0
Butters #25 Butters
¿ os imagináis que Pedro Sánchez da permiso para usar las bases españolas, y que Irán en represalia las revienta a misilazos? El sueño húmedo de estos fachas para poder cargar contra Sánchez. Ellos siempre van a rebuznar en contra de Sánchez, haga éste lo que haga. Hay que ser retrasado para votar a estos sinvergüenzas
0

