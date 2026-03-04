Feijóo acusa a Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por interés electoral y exige "preservar la relación" con EE.UU

Casi al mismo tiempo en que el presidente del Gobierno clamaba el "no a la guerra" y ha exigido una "solución diplomática" en Irán a través de una declaración institucional en la Moncloa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la política internacional del Ejecutivo español, al que ha dicho que "tiene que situarse junto a sus aliados": "No podemos salirnos del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o políticos del presidente".
Si le lames el culo a trump haga lo que haga como haría Feijoo y Abascal, no es ser un aliado, es ser un siervo o un vasallo.
Por otra parte Alberto Núñez Feijóo no se ha enterado que Estados Unidos no es un socio fiable. Ser aliado de Estados Unidos es lo que nos pone a tiro de todo el odio que genera Estados Unidos.
Ahora nos quedamos todos sin gas ni petróleo del golfo por culpa de Estados Unidos.
La guerra ha empezado cuando Estados Unidos ha movilizado allí sus fuerzas, no antes.
Cuanta gente se esta quitando la careta estos dias, algunos ya los sabiamos, pero entre periodistas y contertulios la lista crece rapidamente
ha dicho aliados jaja
menudo negocio de furabordas puede montar el golfo de Feijoo en el golfo de Ormuz
Putos vendepatrias de pulsera. En la cárcel por alta traición deberíais estar. Por eso y por subnormales.