4
meneos
31
clics
Feijóo acepta enviar a la jueza sus mensajes con Mazón del día de la dana, pero cuestiona su petición
El líder del PP afirma en una entrevista que Sánchez “no podrá aguantar” en 2026 y confirma “contacto fluido y respetuoso” con Junts a nivel parlamentario.
|
etiquetas
:
feijóo
,
envío
,
jueza
,
mensajes
,
mazón
,
día
,
dana
,
cuestión
,
petición
11 comentarios
#1
luspagnolu
El titutar es maravilloso: acepta, dice. Que yo sepa, es su obligación. ¿Llevará el contacto fluido y respetuoso con Junts a algún indulto?
2
K
49
#5
HangTheRich
#1
si no me equivoco, la jueza se lo pidió voluntariamente, pero Feijoo había dicho que si se lo pedían lo daría .
0
K
8
#6
YSiguesLeyendo
*
#5
exacto, se hizo un Sánchez en la DANA: si los queréis, pedírmelos (los militares, la UME; los mensajes de whatsapp). Frijolito comportándose igual que aquél a quien odia y critica. nada nuevo
0
K
16
#11
Cantro
*
En el corte completo, Sánchez dice que les habían dado todo lo que les habían pedido, y que si necesitaban más, que también lo enviarían
Y Feijóo no entregó la conversación completa porque no quiso
En lo que se parecen estos casos es que el PP ha "olvidado" partes fundamentales de la historia, porque saben que la historia completa les deja mal
No ha colado. Prueba suerte otro día
Me cuelgo de
#5
1
K
22
#3
Supercinexin
Oyoyoyoyoy... cuestionando las peticiones de la jueza... Tsk tsk tsk... Estos derechistas, cómo son, qué poco respetan el Poder Judicial y la Democracia. Habrá que inhabilitar a la jueza, para que ésto no vuelva a pasar.
1
K
37
#8
Piscardo_Morao
Feijoó "puntualiza que no quiere sumarse “a la teoría de lawfare” promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Quien sí ha explicitado sus ataques a la instructora de Catarroja ha sido el diputado del PP en el Congreso, Rafael Hernando"
¿Para que se va a pringar Fakejoó "el moderado" cuando puede hacerlo su perro de presa? Poli bueno / poli malo al estilo PP
0
K
14
#7
calde
*
"En cuanto tenga un notario de guardia, le volveré a enseñar mi móvil y transcribirá los mensajes..."
Y el notario será experto en telecomunicaciones
o será tan tarugo
(en realidad, los sms está claro que los usan para otro fin, es ironía)
como el propio Fakejó que parece que sigue usando sms...?…
» ver todo el comentario
0
K
13
#4
ur_quan_master
El que no tiene pinta de aguantar 2026 es Feijóo
A ver esos mensajes, que van a ser una joya.
0
K
11
#9
EvilPreacher
Titular alternativo; Feijóo regatea ante su deber de entregar sus mensajes a la jueza.
0
K
11
#2
YSiguesLeyendo
*
AL 1 DE ARRIBA: NO, NO ES UNA OBLIGACIÓN, LA JUEZA LE HA DICHO "ENTREGUE VOLUNTARIAMENTE", aunque recordemos que Frijolito ya se ha desmentido a sí mismo en varias ocasiones contando lo que hizo o no hizo con el móvil desde el que contestó a Mazón, que si cambió de móvil, que se reinstaló la aplicación, que si cambió de número, que si no sabía, que si luego sí sabía que se había comunicado. de todas formas es una "invitación", no es una obligación que tenga, vamos, que al contrario de lo de "no soy presidente porque no quiero", él los envía a la jueza porque quiera, no porque tenga que hacerlo. qué buen chaval!
1
K
6
#10
Celebrus
#2
No entiendes muy bien lo que es "voluntariamente" en un contexto judicial. ¿Está obligado a entregar la documentación? Sí. No es una obligación inmediata en el sentido de una orden forzosa, pero sí es una obligación dentro del proceso. No es opcional en el sentido que entendemos el resto de la gente, porque forma parte de un proceso judicial donde colaborar es esperado.
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
