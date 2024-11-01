·
11
45
clics
45
clics
El fabricante del montacargas usado por los ladrones del Louvre aprovecha el robo para hacer publicidad: "Transporta sus tesoros de hasta 400 kilos a 42 m/minuto"
Los usuarios de las redes sociales alababan al equipo de márketing de la empresa y han llegado a pedirle un aumento de sueldo
etiquetas
campaña publicitaria
robo joyas louvre
ocio
ocio
#1
Pertinax
Y hacen bien.
#2
mcfgdbbn3
#1
: Aquí los únicos culpables son los "responsables" del museo, lo raro es que no lo hayan robado antes.
