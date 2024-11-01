edición general
11 meneos
45 clics
El fabricante del montacargas usado por los ladrones del Louvre aprovecha el robo para hacer publicidad: "Transporta sus tesoros de hasta 400 kilos a 42 m/minuto"

El fabricante del montacargas usado por los ladrones del Louvre aprovecha el robo para hacer publicidad: "Transporta sus tesoros de hasta 400 kilos a 42 m/minuto"

Los usuarios de las redes sociales alababan al equipo de márketing de la empresa y han llegado a pedirle un aumento de sueldo

| etiquetas: campaña publicitaria , robo joyas louvre
9 2 0 K 174 ocio
2 comentarios
9 2 0 K 174 ocio
Pertinax #1 Pertinax
Y hacen bien.
1 K 24
#2 mcfgdbbn3
#1: Aquí los únicos culpables son los "responsables" del museo, lo raro es que no lo hayan robado antes.
0 K 12

menéame