Ezker Nacionala, el proyecto 'abertzale' contrario a la inmigración masiva  

En el País Vasco ha surgido Ezker Nazionala, una alternativa nacionalista que se declara de izquierdas, pero también antiglobalista y contraria a la inmigración masiva, alejándose de postulados más tradicionales de la izquierda abertzale encarnada por EH Bildu. "Entendemos el actual momento histórico como un tiempo de colapso ideológico y civilizatorio donde es necesario intervenir para mitigar la influencia de las corrientes progresistas neoliberales, que están afectando a toda la izquierda sociológica y que están provocando la disolución

Imag0 #6 Imag0
Tiene de ezker lo que bocs... todos los putos nacionalismos son de derechas.
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#6 entonces China y Cuba son regímenes de derechas? LOL
Imag0 #11 Imag0
#10 confundes países enteros con partidos nacionalistas fuertemente identitarios con intención de expulsar a todos los extranjeros... en fin.
#12 Martillo_de_Herejes
#6 En serio? EH Bildu, ERC o el BNG son de derechas? Extiende más tu fundamentación, no sea que creamos que soltando el mantra "facha" evitas pensar en sólidos argumentos que defiendan tu postura.
Fresita_Kawaii #1 Fresita_Kawaii
#0 Espero con ansia las justificaciones de los negativos a este envío.

"20 Minutos, ese panfleto fascistoide"
Fresita_Kawaii #2 Fresita_Kawaii *
#1 Para los que vengan a decirme que esto es un bulo:

ezkernazionala.eus/es/bases-politicas-de-ezker-nazionala/ezkernazional
Macadam #3 Macadam
#2 Sabes que puedes editar el primer mensaje y no parecer que te preguntas y respondes solo?
#4 sarri
www.meneame.net/story/disidentes-bildu-crean-proyecto-politico-antiwok
Duplicada?

#0 La otra la has cerrado tu o ha sido por los negativos?
Fresita_Kawaii #9 Fresita_Kawaii
#4 De duplicada nada: las autodescarté por la cantidad de negativos que hacian imposible que llegaran a portada
The_real_deal #5 The_real_deal
Ezker Nazi
#7 pirat *
Curiosamente, todos los pijipis que se las dan de "ciudadanos del mundo" lo hacen en castellano despreciando la lengua propia del lugar donde están.
PijoProgre #8 PijoProgre
La multiculturalidad es buena y enriquecedora, especialmente el Islam, todo un ejemplo de respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales y sobretodo a la Ley.

Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
menéame