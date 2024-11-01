Ezker Nacionala, el proyecto 'abertzale' contrario a la inmigración masiva  

En el País Vasco ha surgido Ezker Nazionala, una alternativa nacionalista que se declara de izquierdas, pero también antiglobalista y contraria a la inmigración masiva, alejándose de postulados más tradicionales de la izquierda abertzale encarnada por EH Bildu. "Entendemos el actual momento histórico como un tiempo de colapso ideológico y civilizatorio donde es necesario intervenir para mitigar la influencia de las corrientes progresistas neoliberales, que están afectando a toda la izquierda sociológica y que están provocando la disolución