Una excavadora tira parte de su vivienda en el centro de Vigo: «Quieren que me largue de aquí»  

A Joaquín le agredió esta mañana el jefe de obra de la empresa Resigal, según ha contado el mismo Joaquín desde el hospital, porque lleva varios días vigilando de cerca las maniobras de esta empresa de la construcción, la cual está demoliendo la vivienda contigua a la suya, pero que de paso está convirtiendo la suya en una ruina como las que nos muestran cada día los telediarios en Gaza. «Hoy entraron a saco, pero el otro día me abrieron una vía de agua por el tejado de forma intencionada. Reventándome el canalón. Y me empezó a entrar agua...