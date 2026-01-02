“Europa ha perdido internet” frente a EE.UU. según el jefe de la ciberseguridad belga

Según el director del Centro de Ciberseguridad de Bélgica (CCB), Miguel De Bruycker, actualmente es “imposible” almacenar datos completamente en Europa debido a que las empresas estadounidenses dominan el sector. “Hemos perdido toda la nube. Hemos perdido internet, seamos honestos”, afirmó De Bruycker en una entrevista para el Financial Times. “Si quieren que mi información esté 100 % en la UE… sigan soñando”, añadió. “Se está planteando un objetivo que no es realista”.
