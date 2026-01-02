edición general
“Europa ha perdido internet” frente a EE.UU. según el jefe de la ciberseguridad belga

Según el director del Centro de Ciberseguridad de Bélgica (CCB), Miguel De Bruycker, actualmente es “imposible” almacenar datos completamente en Europa debido a que las empresas estadounidenses dominan el sector. “Hemos perdido toda la nube. Hemos perdido internet, seamos honestos”, afirmó De Bruycker en una entrevista para el Financial Times. “Si quieren que mi información esté 100 % en la UE… sigan soñando”, añadió. “Se está planteando un objetivo que no es realista”.

azathothruna #1 azathothruna
Y no pueden volver a los 90 donde no habia eso, porque NO QUIEREN prohibir a las empresas gringas.
A tragar
Veelicus #2 Veelicus
#1 Recuerdo cuando los Chinos montaron su firewall.. censura! comunistas!...
Ahora son tecnologicamente independientes y por tanto mantienen su soberania, de mientras en europa nuestros lideres se comunican por What's Up... no hace falta ni instalarles software espia en el movil... lo hacen ellos solitos
azathothruna #3 azathothruna
#2 La ursula pudo dar facilidades a empresas china
Imagina Wechat en europa, pero servidores en europa.
Pero no.
Se lleno la boca de "democracia y derechos humanos"
Si ellos ni lo aplican (palestina) por que piden a otros que lo hagan?
Arkhan #7 Arkhan
#1 Mientras en la UE queramos seguir siendo vasallos de ese país vamos a estar a mas mismas.
azathothruna #8 azathothruna
#7 Va a ser peor.
Si el proxeneta/caficho gringo le va mal, aun peor sera para sus putas.
Hasta un nuevo proxeneta, esta vez eslavo, seria mejor.
Porque los follacabras no quieren putas colonizadoras, quieren cadaveres
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Internet y la IA son para el porno. Hagamos una nueva red sin mierdas.
Tontolculo #6 Tontolculo
#4 Hagamos una nueva red sin mierdas.

Si te refieres a una internet solo para porno, tienes mi voto :troll:
Malinke #9 Malinke
Si no lo dice este tío, no nos habíamos dado cuenta, claro.
GanaderiaCuantica #5 GanaderiaCuantica
No confías en WhatsApp para temas confidenciales o de seguridad nacional?? Pero si usa cifrado extremo a extremo :-D
