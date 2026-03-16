Estados Unidos: "es una locura". Las elevadas cuotas de los coches hacen que tener uno parezca imposible [EN]

A medida que aumentan los precios de los automóviles, los tipos de interés de los préstamos para automóviles y los costes de seguro y mantenimiento, resulta cada vez más difícil permitirse tener o comprar un coche . Los pagos de los préstamos son solo una parte del problema. Si se incluyen el seguro, la gasolina, las reparaciones y el mantenimiento, el costo total de poseer un vehículo ha aumentado más del 40 por ciento desde enero de 2020. “Los estadounidenses están frustrados por la inflación descontrolada”.
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www.meneame.net/story/espana-pais-europeo-mas-porcentaje-recien-nacido
www.researchgate.net/journal/Environmental-Research-Letters-1748-9326/
(Columnas 7 y 10 del gráfico)
Esto es un auténtico drama.