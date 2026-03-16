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Estados Unidos: "es una locura". Las elevadas cuotas de los coches hacen que tener uno parezca imposible [EN]

A medida que aumentan los precios de los automóviles, los tipos de interés de los préstamos para automóviles y los costes de seguro y mantenimiento, resulta cada vez más difícil permitirse tener o comprar un coche . Los pagos de los préstamos son solo una parte del problema. Si se incluyen el seguro, la gasolina, las reparaciones y el mantenimiento, el costo total de poseer un vehículo ha aumentado más del 40 por ciento desde enero de 2020. “Los estadounidenses están frustrados por la inflación descontrolada”.

| etiquetas: estados unidos , coches , precio , cuotas , seguros , inflación
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7 comentarios
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#5 Perrota
Con un coche eléctrico te ahorras muchos de esos costes. Y puedes alargar su vida útil mucho más allá que uno de combustión antes de que la mecánica sea un problema. La verdad es que es una tranquilidad. Como una hipoteca fija en los tiempos locos que hemos vivido.
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#7 yukatan
#5 la mecanica igual... pero la bateria :take:
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#2 unocualquierax
Es imposible vivir sin coche en EEUU para un altísimo porcentaje de yanquis.
Esto es un auténtico drama.
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#3 hokkien
#2 haber estudiao
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#4 Setis
#3 Haber nacío en otro país.
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#6 Zamarro
#2 Si votan mierda, tendran estiercol.
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menéame