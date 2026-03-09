edición general
Estados Unidos endurece las normas de entrada: los españoles tendrán que aportar más datos personales

Estados Unidos es uno de los destinos favoritos para viajar de los españoles. En ocasiones, para estudiar; en otras, para trabajar. Incluso, para hacer turismo. Hasta finales de 2025, bastaba con el conocido como ESTA (Electronic System for Travel Authorization) para entrar al país como turista o por negocios hasta 90 días sin visado. Desde 2026, y tras la orden emitida por el Departamento de Seguridad Interior, el ESTA sigue vigente. Pero no en los mismos términos ya que quienes lo utilizan deben aportar muchos más datos. ¿Qué es el ESTA?

DORO.C
A mí no me van a ver el pelo xD
4
Aokromes
#1 #2 yo jamas he querido ir a eeuu, pero cada vez añaden mas escusas para que si se me va la pinza no quiera ir :troll:
3
Tensk
#6 Yo no he ido pero tienen un buen puñado de sitios para visitar, aunque sólo sea paisajísticamente puesto que de edificios medievales van escasos.

Ahora, con lo tontitos que se han puesto, ni de coña.
0
hokkien
#2 si eres calvo no vale.
1
DORO.C
#10 Gasto melenote :-D
1
DayOfTheTentacle
#11 por encima del...
0
ostiayajoder
Mejor no ir. Eso q te ahorras.
4
TikisMikiss
No voy a shithole countries, siento pincharles el globo.
4
elgranpilaf
No entro en ese repugnante país ni gratis
3
MyNameIsEarl
Materiales obligatorios para entrar en los USA:
-Bote extra grande de vaselina
-2 pares de rodilleras ( el primer par solo para aduanas)
.......
No entró allí ni cobrando.
2
Urasandi
Reciprocidad ya mismo, en toda la UE
1
sleep_timer
Que se vayan a la mierda.
Se pueden meter su país sin nombre por el culo.
1
pascuaI
No parece malo si eso hace que menos españoles puedan ir a trabajar (y a contribuir) a los EE. UU. y a cambio lo hagan en otros países que no son enemigos declarados nuestros.
0
devilinside
Yo ya he estado y ya antes era un coñazo por los requisitos
0
Andreham
#7 Qué dices pixa.

La ESTA literalmente la pasas poniendo tu número de pasaporte y pagando 20 pico pavos creo que son. Y bueno, haciendo el típico formulario de "No soy cubano afiliado a Fidel Castro que viene a atentar contra el presidente de los Estados Unidos".

Lo único nuevo es lo de las redes sociales y ya es la tercera, mínimo, noticia sobre el asunto que se sube a Meneame.
0
GanaderiaCuantica
#13 lo de las redes sociales no lleva ya años? Por lo menos 5 o 6, si no más…
A no ser que antes fuese opcional y ahora obligatorio.

Recuerdo rellenar ESTA y estar pidiendo la cuenta de Facebook de la gente…
0
uvi
#13 Es la tercera o cuarta vez..pero que en el titular ponga "los españoles", que en mi opinión intentan hilar con el tema de Trump y su amor hacia España..por lo de rota y demás...porque entiendo que ESTA es para la UE y otros paises.
0
arturios
Y luego se quejan de que el turismo es una debacle este año, no entiendo que es lo que pasa con los turistas :troll:
0
uyquefrio
pa ke quieres saber eso jaja saludos
0
Perrota
Con lo grande que es el mundo, ¿quién va a Estados Unidos? Y menos de turista. Hay que tener pocas luces y cero información de cómo está la cosa.
0
pandasucks
No voy ahí aunque me quintuplicaran el salario.
0
Pand_
No verán mis euris, que estén tranquilos.
0
incontinentiasuma
Aprovecho para anunciar que si alguien estuviera interesado en que yo visite los Estados Unidos mis honorarios son:
- 250000 euros mensuales.
- Viaje, manutención y alojamiento aparte.
- Gastos médicos - incluido un nutricionista - aparte también.
0
Frank39
Ni que me paguen voy allí...
0
senafactual
Que se lo queden para ellos. No sé a qué tanto pedir datos si ya los tienen todos, probablemente hasta algunos que desconocemos nosotros mismos.

El mundo es muy grande y hay muchos países mejores para visitar, incluyendo muchos de esos que George Carlin llamaba "de gente marrón".
0
Yosemite
Los españoles y casi toda Europa y parte de sudamérica.
Vaya mierda de titular malintencionado.
0

