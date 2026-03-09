Estados Unidos endurece las normas de entrada: los españoles tendrán que aportar más datos personales

Estados Unidos es uno de los destinos favoritos para viajar de los españoles. En ocasiones, para estudiar; en otras, para trabajar. Incluso, para hacer turismo. Hasta finales de 2025, bastaba con el conocido como ESTA (Electronic System for Travel Authorization) para entrar al país como turista o por negocios hasta 90 días sin visado. Desde 2026, y tras la orden emitida por el Departamento de Seguridad Interior, el ESTA sigue vigente. Pero no en los mismos términos ya que quienes lo utilizan deben aportar muchos más datos. ¿Qué es el ESTA?