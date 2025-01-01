¿Está el IPCC subestimando la aceleración de la crisis climática? Una eminencia científica dice que sí

James Hansen, el “padre del calentamiento global”, uno de los investigadores con más credenciales en la ciencia del clima, advierte que la crisis va más rápido de lo proyectado, por diagnóstico deficitario en aerosoles atmosféricos, un “forzamiento climático” que ha sufrido una importante alteración en los últimos años. Lleva 2 años alertando de una preocupante aceleración del calentamiento global, subestimada por la mayoría de modelos climáticos. Publica un resumen de 14 páginas con los principales hallazgos de sus últimas 2 investigaciones.
| etiquetas: james hansen , ipcc , aerosol , clima , cambio climático , calentamiento global
Ya vimos lo que pasó con las filtraciones del último informe y con la versión definitiva del mismo.
En mayor o menor medida las conclusiones científicas abogan por un cambio de sistema, el actual es insostenible, el papel de los políticos es "adecuar" esas conclusiones de manera que no haya que cambiarlo y que, aparentemente, con un poco de "maquillaje" sea suficiente.
Eso sin contar con políticos negacionistas como Milei, varios miembros de Vox, alguno del PP… etc
El asombro y desconcierto de sus colegas se explica, a su entender, por “el problema en el que se ha metido el IPCC por su excesiva dependencia de los modelos climáticos globales” y su subestimación al impacto “del forzamiento climático de los aerosoles”. Su tesis es que el enfriamiento por aerosoles se ha debilitado en los últimos 20
Y esto no implica que esté apoyando las políticas de los señores que mencionas, al revés, lo que digo es que si lo uno es una mierda lo otro es un mierdón como un piano.
Aquí hay un modelo socioeconómico generando un problemazo de proporciones bíblicas y todavía hay gente creyendo en agendas escritas punto a punto por la misma élite que se lucra de ese sistema.
En resumen, todo lo que no sea salir de esa rueda conlleva una hostia de padre como la que ya estamos empezando a vislumbrar en el horizonte.
Siempre he dicho que lo peor no va a ser el calor sino como afecte a las cosechas y a toda la cadena trófica, ahí estará… » ver todo el comentario
Cuando sale este tema, suelo poner el ejemplo de la curva al borde de un risco sin quitamiedos y mal señalizada, los vecinos años pidiendo que se arregle pero hasta que no se cae un autobús escolar y se despeña y mueren equis personitas, no se ponen a hacer los arreglos necesarios. Y como eso, casi todo.