¿Está el IPCC subestimando la aceleración de la crisis climática? Una eminencia científica dice que sí

James Hansen, el “padre del calentamiento global”, uno de los investigadores con más credenciales en la ciencia del clima, advierte que la crisis va más rápido de lo proyectado, por diagnóstico deficitario en aerosoles atmosféricos, un “forzamiento climático” que ha sufrido una importante alteración en los últimos años. Lleva 2 años alertando de una preocupante aceleración del calentamiento global, subestimada por la mayoría de modelos climáticos. Publica un resumen de 14 páginas con los principales hallazgos de sus últimas 2 investigaciones.