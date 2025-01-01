edición general
¿Está el IPCC subestimando la aceleración de la crisis climática? Una eminencia científica dice que sí

James Hansen, el “padre del calentamiento global”, uno de los investigadores con más credenciales en la ciencia del clima, advierte que la crisis va más rápido de lo proyectado, por diagnóstico deficitario en aerosoles atmosféricos, un “forzamiento climático” que ha sufrido una importante alteración en los últimos años. Lleva 2 años alertando de una preocupante aceleración del calentamiento global, subestimada por la mayoría de modelos climáticos. Publica un resumen de 14 páginas con los principales hallazgos de sus últimas 2 investigaciones.

#1 Dav3n
No creo que se deba al IPCC sino a los políticos que adulteran los informes del IPCC para evitar tomar medidas que vayan en contra del libre mercado... Que tengo aquí colgado.

Ya vimos lo que pasó con las filtraciones del último informe y con la versión definitiva del mismo.
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#1 Creo que fue hace un par de años que los resultados se publicaron con retraso por culpa del desacuerdo entre científicos y políticos sobre las "conclusiones".

En mayor o menor medida las conclusiones científicas abogan por un cambio de sistema, el actual es insostenible, el papel de los políticos es "adecuar" esas conclusiones de manera que no haya que cambiarlo y que, aparentemente, con un poco de "maquillaje" sea suficiente.

Por si fuera poco, ni siquiera…
reithor #5 reithor
#1 efectivamente, el informe IPCC es un edulcorado con glutamato a tope de la cruda realidad.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Y luego sumando a que hay países que han decidido pisar el acelerador como EEUU con sus políticas contra la agenda2030 woke, haciendo que se prohíban los molinos eólicos, aumentar los límites de las emisiones gracias a la EPA y demás… pues imagínate.

Eso sin contar con políticos negacionistas como Milei, varios miembros de Vox, alguno del PP… etc
Aergon #9 Aergon
#2 Estoy totalmente en contra del capitalismo depredador al que representa eeuu pero puede ser el relój estropeado que dos veces al día marque bien la hora:

El asombro y desconcierto de sus colegas se explica, a su entender, por “el problema en el que se ha metido el IPCC por su excesiva dependencia de los modelos climáticos globales” y su subestimación al impacto “del forzamiento climático de los aerosoles”. Su tesis es que el enfriamiento por aerosoles se ha debilitado en los últimos 20

…
#4 Dav3n *
#2 La agenda 2030 es una farsa como un piano, no soluciona absolutamente nada, al revés, empeora la situación puesto que sus objetivos solo favorecen a la élite. Toda la "transición" que nos han vendido a los europeos es un fraude en sí mismo (completamente insostenible en el tiempo).

Y esto no implica que esté apoyando las políticas de los señores que mencionas, al revés, lo que digo es que si lo uno es una mierda lo otro es un mierdón como un piano.
ContinuumST #8 ContinuumST
#4 Bueno, al clima, a la naturaleza, al planeta, lo que opinemos los humanos le importa bien poco. Hay unas leyes de la física, la química, la geología y demás que se cumplen sí o sí.
#10 Dav3n
#8 Claro, pero quién ha hablado de eso?

Aquí hay un modelo socioeconómico generando un problemazo de proporciones bíblicas y todavía hay gente creyendo en agendas escritas punto a punto por la misma élite que se lucra de ese sistema.

En resumen, todo lo que no sea salir de esa rueda conlleva una hostia de padre como la que ya estamos empezando a vislumbrar en el horizonte.

Siempre he dicho que lo peor no va a ser el calor sino como afecte a las cosechas y a toda la cadena trófica, ahí estará…
ContinuumST #11 ContinuumST
#10 Entonces, habrá que poner de acuerdo al planeta entero. Cosa que parece imposible.
Cuando sale este tema, suelo poner el ejemplo de la curva al borde de un risco sin quitamiedos y mal señalizada, los vecinos años pidiendo que se arregle pero hasta que no se cae un autobús escolar y se despeña y mueren equis personitas, no se ponen a hacer los arreglos necesarios. Y como eso, casi todo.
#7 Borgiano
#2 La culpa es del PP... me lo temía
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#7 vaya, estar en contra de políticas medioambientales y negar del cambio climático es de derechas. Que cosas
#3 PerritaPiloto
Da un poco igual. Aunque lo subestimen hay políticos que a su vez no se lo quieren creer ni con el informe endulcorado. O que no piensan cambiar absolutamente nada.
ContinuumST #6 ContinuumST
Estoy casi seguro, visto lo visto en todos estos años, que esos responsables de grandes corporaciones y demás negociantes están frotándose las manos con el cambio climático porque ven NEGOCIO y donde hay negocio van como buitres, el planeta les importa bien poco y los humanos ya ni te cuento.
