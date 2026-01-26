Esquiadora atacada por un leopardo de las nieves tras acercarse demasiado para una foto [ENG]

Una esquiadora fue atacada por un leopardo de las nieves después de acercarse demasiado para intentar sacarle una foto. Las imágenes muestran a la víctima tendida boca abajo en la nieve vistiendo un traje de esquí morado después de que el animal la atacara el viernes por la noche en el condado de Fuyun, en la frontera norte de China con Mongolia. Los ataques de leopardos de las nieves a humanos son extremadamente raros debido a la naturaleza tímida y esquiva de la criatura.