edición general
19 meneos
266 clics
Esquiadora atacada por un leopardo de las nieves tras acercarse demasiado para una foto [ENG]

Esquiadora atacada por un leopardo de las nieves tras acercarse demasiado para una foto [ENG]

Una esquiadora fue atacada por un leopardo de las nieves después de acercarse demasiado para intentar sacarle una foto. Las imágenes muestran a la víctima tendida boca abajo en la nieve vistiendo un traje de esquí morado después de que el animal la atacara el viernes por la noche en el condado de Fuyun, en la frontera norte de China con Mongolia. Los ataques de leopardos de las nieves a humanos son extremadamente raros debido a la naturaleza tímida y esquiva de la criatura.

| etiquetas: leopardo de las nieves , china , mongolia , esquiadora , foto
16 3 0 K 370 actualidad
14 comentarios
16 3 0 K 370 actualidad
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Bien atacada esta.
6 K 95
Huginn #13 Huginn
#1 Falta una tilde en la vocal que quieras de la última palabra.
1 K 30
BlackDog #3 BlackDog
Las redes sociales matan, es increíble la de gente que palma por conseguir la foto viral llena de likes
3 K 52
UnoYDos #9 UnoYDos
#3 Esta no ha muerto: The victim was saved from more serious injuries by her ski helmet, but still had to be rushed to a local hospital, where she was said to be in a stable condition.
0 K 7
BlackDog #12 BlackDog
#9 No he afirmado que haya muerto, pero perfectamente podía haber palmado y eso es lo que digo, las imprudencias que hace la gente para subir la foto a redes sociales que les puede o llega a costar la vida...
0 K 5
dunachio #7 dunachio
¿La víctima? Yo ahí la única víctima que veo es el leopardo, que una tonta lapolla ,con esquís y una cámara de fotos, decidió invadir su espacio vital, su territorio y molestar al animal, para hacerle una fotito. Poco le hizo.
2 K 41
TheIpodHuman #8 TheIpodHuman
oyoyoyoyo.. me parecio ver un lindo gatito y vino a darme un abrazo... :troll: :-D
2 K 34
#11 minossabe
Ya es mala suerte, en un mundo parcelado lleno de vallas que el único palmo de terreno que le queda al cougar tenga que ser esquiado por una urbanita.
1 K 32
Guanarteme #14 Guanarteme
#11 ¿Cougar? No, no era un puma, era un leopardo... O leopard si prefieres el spanglish. :troll:
0 K 17
BastardWolf #4 BastardWolf
Vosotros reiros pero al final consiguio su foto
1 K 30
pitercio #2 pitercio
Tú enreda mucho con los leopardos y verás.
1 K 30
#6 mcfgdbbn3
#2: Especialmente si son comecaras. :-P
4 K 67
#5 HangTheRich
Lo vio bien de cerca
1 K 28
UnoYDos #10 UnoYDos *
Que asco de comentarios de verdad. Deseando la muerte o el dolor a una persona por sacar una puta foto. Que si que ya hay que ser gilipollas para acercarse a sacarla. Pero de ahí a desearle lo peor... esto esta lleno de miserables.
0 K 7

menéame