Espinosa de los Monteros asegura que Vox le abrió el lunes un expediente para expulsarle del partido

"El lunes pasado sobre las 20.30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", ha explicado en un mensaje.
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Esto de cargarse a todos lo he visto más de una vez en empresas. Hay gente a la que despiden simplemente porque hacen sombra al jefe o saben que lo que hace la empresa es poco ético o directamente ilegal.
Pagascal ha elegido huir hacia adelante. Es cuestión de tiempo que se lo carguen (políticamente) porque ya está siendo incómodo para las "altas esferas".
Lo que viene a ser un facha-pobre, vamos.
Me recuerdan al capitán Renault de Casablanca, cuando entra al café de Rick con eso de "¡Es un escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega!".
Y de todas las cosas que se están repitiendo lo que más miedo me da es la… » ver todo el comentario
Eso no significa que todos sean iguales, pero que se parecen en algunos aspectos, es inevitable.