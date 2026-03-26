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Espinosa de los Monteros asegura que Vox le abrió el lunes un expediente para expulsarle del partido

Espinosa de los Monteros asegura que Vox le abrió el lunes un expediente para expulsarle del partido

"El lunes pasado sobre las 20.30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", ha explicado en un mensaje.

| etiquetas: espinosa de los monteros , vox , expulsión , facha civil wars
20 4 0 K 261 politica
18 comentarios
20 4 0 K 261 politica
Comentarios destacados:    
sat #2 sat
Se han dado cuenta rápido de que no hay ni sobres para todos ni puestos con sueldazo para todas las mujeres/parejas de esta gentuza.
4 K 45
#11 Hynkel
#2 Más bien Pagascal se ha dado cuenta rápido de que tiene tantos pufos y corruptelas que sólo le queda rendirse o pegar patadas hacia adelante.

Esto de cargarse a todos lo he visto más de una vez en empresas. Hay gente a la que despiden simplemente porque hacen sombra al jefe o saben que lo que hace la empresa es poco ético o directamente ilegal.

Pagascal ha elegido huir hacia adelante. Es cuestión de tiempo que se lo carguen (políticamente) porque ya está siendo incómodo para las "altas esferas".
0 K 7
Supercinexin #4 Supercinexin
Esto acerca más al PP a la mayoría absoluta. De ahí que estén todos los medios derechistas aireando las vergüenzas de Vox que antes callaban y ocultaban. Hay que reagrupar a los derechistas por el bien de El Movimiento. Se nota el pastoreo de votantes, manejan a la gente desde los medios que da gusto verlo.
3 K 41
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Solo puede hacer un gallo en cada corral. Así que de todos los que había al principio, solo queda uno.
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Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
De no haber caído en desgracia el mismo Espinosa hubiera participado en un expediente de expulsión de cualquier autoritario compañero, la naturaleza de esta gente es así y sus votantes de base, los que no se benefician económicamente por ser del partido, son masoquistas que desean un autoritario en sus vidas.
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Mikhail #18 Mikhail
#7 "masoquistas que desean un autoritario en sus vidas"
Lo que viene a ser un facha-pobre, vamos. :roll:
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ombresaco #8 ombresaco
Las famosas purgas de los partidos de izquierdas...
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Dene #14 Dene
La candidez de los exVoxeros con su partido es de traca.... Ahora se dan cuenta qeu son un partido corrupto y fascista?
Me recuerdan al capitán Renault de Casablanca, cuando entra al café de Rick con eso de "¡Es un escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega!".
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chemado_chema #10 chemado_chema
No hay nada como ver a un subnormal recibir de su propia medicina
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Nube_Gris #15 Nube_Gris
Seguimos siendo los mismos animales que fueron engañados por el fascismo hace 90 años. No hemos aprendido nada. Seguimos actuando de la misma manera, dejándonos engañar con los mismos argumentos, con las mismas técnicas, por los mismos charlatanes... así que no es de extrañar que con la que se está montando en el mundo terminemos igual que hace 90 años: matándonos entre nosotros para que los ricos sean más ricos.
Y de todas las cosas que se están repitiendo lo que más miedo me da es la…   » ver todo el comentario
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LisaPotter #16 LisaPotter
Lágrimas de facha.
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#12 davidvsgoliat
Fascistas, por favor, unión!
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elGude #3 elGude
Se va el Ewok? vaya, este tiene cara de soltar una de mierda al salir que va a ser maja.
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Los nuevos partidos hacen las políticas de siempre
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ombresaco #9 ombresaco
#5 A veces me tildan de todossoniguales-ista, pero si no se cambian las normas, es normal que todos los jugadores acaben con estrategias similares.

Eso no significa que todos sean iguales, pero que se parecen en algunos aspectos, es inevitable.
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#6 Cincocuatrotres
De lo poco que controlo de esta gente, Espinosa es un tio que me gusta, tiene su oficio, no ha vivido de la política siempre, es reflexivo y culto.
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elgranpilaf #13 elgranpilaf
#6 Si fuera reflexivo no hubiera entrado en ese nido de hienas
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Mikhail #17 Mikhail
#6 Sí, ha llegado donde está por méritos propios (lo de ser el heredero del Marqués de Valtierra y millonario desde que nació, no tiene nada que ver). xD xD xD xD xD xD xD
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menéame