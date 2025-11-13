edición general
España se prepara para reformar las ZBE y anular los beneficios de la etiqueta ECO

El Gobierno y la DGT preparan una revisión completa de las Zonas de Bajas Emisiones que acabará con los privilegios automáticos de la etiqueta ECO. Los ayuntamientos podrán decidir qué vehículos acceden a sus centros urbanos, mientras se redefine un sistema de distintivos que muchos expertos consideran obsoleto. El Gobierno prepara una reforma que puede cambiar por completo la movilidad urbana en España. El Ministerio para la Transición Ecológica y la Dirección General de Tráfico (DGT) trabajan en una revisión profunda de las Zonas de Bajas....

Josecoj
Mucho han tardado. Esos Cayanne de 600 Cv con etiqueta cero era un ataque al sentido común
javierchiclana
#4 Ningún Cayenne tiene etiqueta cero.
Destrozo
No es tan difícil.
-Coches de más de x peso y x medidas no pueden obtener etiqueta eco, ni 0, ni nada. Basta de tanques por las calles.
-Etiqueta 0 solo para coches sin escape.
-Los híbridos obtendrán su etiqueta en base a su motor térmico.
Lo demás pamplinas para que el personal se compre un coche nuevo cada 5 años.
Ingjen
#6 cuanta verdad en un comentario. Desgraciadamente quienes nos gobiernan no tienen ese sentido común
eqas
#7 no, no lo es. Basta con la matrícula capturada por las cámaras. Las cámaras no captan la etiqueta. Y lo explica en las cuatro ZBE que me joden la vida.
vantablack
#9 #11 #12 Si no estoy equivocado, en Madrid si lo era. Por norma general no, pero cae bajo ordenanza municipal. Lo miré hace un par de años y no quedaba claro del todo por como estaba escrito, pero parecía que si era necesaria (un absurdo), yo se la puse por si las moscas y con la misma la quité cuando terminé el viaje, pero como decís, leyendo la matrícula no tiene sentido la pegatina.
tyrrelco
#13 Nunca he llevado la etiqueta en Madrid Central, ni cuando vivía dentro ni cuando he pasado y me han autorizado al día siguiente de pasar. No hay que llevarla.
fofito
#9 No es obligatoria por ley,pero puede serlo por ordenanza municipal.
Así que sí te mueves por un entorno en el que existan zonas ZBE es más que recomendable llevarla en el caso de que a tu vehículo se le permita el acceso a ellas.

O también puedes ir comprobando lo que indique la ordenanza de turno cada vez que vallas a entrar en una...
javibaz
Ahora, algún ayuntamiento prohibirá que los eléctricos entren al centro de la ciudad.
mstk
#11 Depende del municipio, en Madrid son 90€ el no llevar la pegatina en lugar visible.
Pitchford
#27 Pues estás mal informado. Es todo el municipio de Madrid. Y ya te digo, puede ser entrar para ir a comprar algo pesado a un centro comercial o un polígono industrial o salir si vives en Madrid para ir al pueblo.
Pitchford
#22 La ZBE en Madrid abarca hasta los polígonos industriales.. Y también aplica a los residentes, que igual sólo quieren sacar el coche del garaje para ir de vez en cuando a su pueblo. Un atropello.
tyrrelco
#25 La zbe que yo sepa es la M30 para adentro...en verdad no veo que sea muy necesario entrar con un coche sin cargar para hacer cualquier gestión en el centro de Madrid, dentro de la m30
fofito
Como víctima de una improvisación chapucera que me ha costado mis euros,espero que me devuelvan el importe de mi etiqueta o me faciliten la nueva sin tener que pagar otra vez por ella ...
nopolar
#1 la pegatina solo es un adorno. Lo que cuenta es la matricula en las bases de datos y como esté clasificado tu coche
fofito
#2 Es un adorno obligatorio si circulas por una zona ZBE y no te quieres exponer a una multa de 200€
nopolar
#7 No, tener la pegatina puesta no es obligatorio. Las multas las ponen cámaras que reconocen matriculas. La normativa lo dice claramente. No se si habrá alguna ciudad que pida tener la pegatina puesta, pero basta con tener derecho a ella para poder entrar en la ZBE. Como digo solo cuenta la matricula.
Ingjen
#11 dejad de decir mentiras. La multa puede ponerla un policía
Tecar
#7 Alguien te ha engañado.
Ingjen
#1 la etiqueta vale 8€.... Y la primera es gratis juraría
poxemita
Es un problema el no tener en cuenta el contexto, igual un coche nuevo contamina menos que uno viejo, pero el viejo ha evitado bastantes emisiones en la construcción de coches nuevos que no lo han reemplazado.

Así que la etiqueta eco debería ir a coches viejitos que luchan contra la obsolescencia.
Robus
#5 Eso sería si el objetivo fuese una mejora mundial, pero en este caso lo que se desea es una mejora en las ciudades, por lo que los coches viejos emiten más contaminación en el día a día que uno de nuevo, por eso no pueden acceder a las zonas de bajas emisiones.
poxemita
#8 yo me quedé en "piensa en global, actua en local".
tyrrelco
#10 Actuar local es ir en bici, en transporte público o en medios que contaminan lo mínimo.
Pitchford
#8 Pero también sería justo tener en cuenta el número de accesos o de kms en la zona. Contamina mucho más la zona uno nuevo accediendo todos los días que uno viejo accediendo unas pocas veces al año y tener que cambiar un coche viejo por la necesidad de acceder unas pocas veces al año a una ZBE es una barbaridad ambiental.
tyrrelco
#14 Las zbe suelen ser los centros de las ciudades, sitios donde se puede caminar fácilmente y hay buen transporte público como alternativa. No veo la razón de ir al centro de ciudades en coche privado.
Ingjen
#14 esa es buena pero complicada de gestionar
tyrrelco
#5 El problema es que esos coches siguen contaminando y tenemos que respirar la mierda que sueltan. Si me dijeras que pueden circular para ir de las afueras de una localidad grande y con problemas de contaminación a las afueras de otra, podría entender tu argumento, pero no que sigan circulando por el centro de las ciudades donde el transporte público funciona bien.
