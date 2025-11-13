España se prepara para reformar las ZBE y anular los beneficios de la etiqueta ECO

El Gobierno y la DGT preparan una revisión completa de las Zonas de Bajas Emisiones que acabará con los privilegios automáticos de la etiqueta ECO. Los ayuntamientos podrán decidir qué vehículos acceden a sus centros urbanos, mientras se redefine un sistema de distintivos que muchos expertos consideran obsoleto. El Gobierno prepara una reforma que puede cambiar por completo la movilidad urbana en España. El Ministerio para la Transición Ecológica y la Dirección General de Tráfico (DGT) trabajan en una revisión profunda de las Zonas de Bajas....
-Coches de más de x peso y x medidas no pueden obtener etiqueta eco, ni 0, ni nada. Basta de tanques por las calles.
-Etiqueta 0 solo para coches sin escape.
-Los híbridos obtendrán su etiqueta en base a su motor térmico.
Lo demás pamplinas para que el personal se compre un coche nuevo cada 5 años.
Así que sí te mueves por un entorno en el que existan zonas ZBE es más que recomendable llevarla en el caso de que a tu vehículo se le permita el acceso a ellas.
O también puedes ir comprobando lo que indique la ordenanza de turno cada vez que vallas a entrar en una...
Así que la etiqueta eco debería ir a coches viejitos que luchan contra la obsolescencia.