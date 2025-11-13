España se prepara para reformar las ZBE y anular los beneficios de la etiqueta ECO

El Gobierno y la DGT preparan una revisión completa de las Zonas de Bajas Emisiones que acabará con los privilegios automáticos de la etiqueta ECO. Los ayuntamientos podrán decidir qué vehículos acceden a sus centros urbanos, mientras se redefine un sistema de distintivos que muchos expertos consideran obsoleto. El Gobierno prepara una reforma que puede cambiar por completo la movilidad urbana en España. El Ministerio para la Transición Ecológica y la Dirección General de Tráfico (DGT) trabajan en una revisión profunda de las Zonas de Bajas....