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España maniobra para evitar el desvío a otros países de barcos cargados de gas natural si empeora la crisis energética

España maniobra para evitar el desvío a otros países de barcos cargados de gas natural si empeora la crisis energética

El Gobierno quiere impedir “comportamientos oportunistas” de energéticas que aprovechen las subidas de precios para incumplir sus contratos de entrega de gas al sistema español y mandar los buques a otros destinos Impondrá multas de hasta 30 millones a las compañías que no atiendan el programa de aprovisionamiento pactado si supone una amenaza para la seguridad de suministro u obliga a operaciones excepcionales para solventarlo

| etiquetas: gobierno , español , maniobra , desvío , barcos , gas , guerra , iran
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2 comentarios
4 0 0 K 61 politica
vicus. #1 vicus.
Las empresas de esta país no hacen otra cosa que traicionar los intereses de los españoles, son totamente antipatriotas y traidoras a España, la única patria es el dinero. Por lo tanto sería deseable contar con una empresa energetica pública para garantizar un sector estratégico como la energía, o sea, expropiese...
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Feijoó no impondría estas medidas porque no querría.
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menéame