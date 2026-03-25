España maniobra para evitar el desvío a otros países de barcos cargados de gas natural si empeora la crisis energética

El Gobierno quiere impedir “comportamientos oportunistas” de energéticas que aprovechen las subidas de precios para incumplir sus contratos de entrega de gas al sistema español y mandar los buques a otros destinos Impondrá multas de hasta 30 millones a las compañías que no atiendan el programa de aprovisionamiento pactado si supone una amenaza para la seguridad de suministro u obliga a operaciones excepcionales para solventarlo