·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8971
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
9490
clics
Franceses en su línea… xd
8163
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6423
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
6797
clics
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)
más votadas
513
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública
365
VÍDEO | Un exagente de la CIA confirma que Jeffrey Epstein era doble agente de la CIA y el Mossad
540
Las supervivientes de Epstein publican un anuncio el domingo del Super Bowl pidiendo a la fiscal general Pam Bondi que revele la verdad. [ENG]
361
Agreden al árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido de la Bundesliga
441
Amenazas de muerte y datos privados: esto es lo que le ha ocurrido a la funcionaria que ha querido hacer lo mismo que Sánchez en España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
53
clics
España lidera el aumento del hacinamiento en la UE: casi se duplica en seis años
Solo Irlanda presenta una evolución comparable, con un alza del 85,18%. Aunque parte de una tasa significativamente más baja y se sitúa actualmente en el 5% de población en viviendas hacinadas.
|
etiquetas
:
hacinamiento
,
vivienda
,
crisis
17
3
0
K
289
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
3
0
K
289
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
reithor
Está claro, la macroeconomía no crece porque si, tendrá que joder la vida a unos cuantos.
3
K
52
#3
sotillo
#1
tranquilo que estos son de vox y Abascal se lo va a resolver ya
1
K
21
#4
reithor
#3
tranquilo precisamente no me deja lo de pox...
0
K
11
#8
NeilWoodyer
*
#1
la culpa es de la oposición, de la macroeconomía, de la "ultraderecha", del sistema...
De un gobierno "de izquierdas" que se dedica por sistema a hundir la oferta de vivienda en venta y alquiler, nunca
Seguid así, la hostia en las generales va a ser de órdago
cc
#3
#7
#2
4
K
48
#10
Raziel_2
*
#8
No se de que coño me hablas, y a estas alturas me importa una mierda que la gente sea imbecil.
Si lo que España pide es fascismo, fascismo tendrá.
Y basta ya de falso paternalismo, el PP y el PSOE llevan turnadose el poder desde casi la transicion, el PP siempre ha favorecido a los suyos por delante del resto pero la culpa es de una izquierda que no existe.
Pues nada, ya somos mayorcitos para empezar a asumir las consecuencias de nuestros errores.
0
K
11
#11
sotillo
#8
Tu lo de los datos como que no , ni que fueras notario en Alicante
1
K
21
#12
g3_g3
#3
Tranquilo que Sánchez lo arregla.
Ah no, que lleva 7 años gobernando. Que casualidad!!!
2
K
33
#2
SolidGeorg
Es que construir es de fachas
3
K
39
#7
Raziel_2
#2
Mas bien de comunistas, por eso la vivienda protegida se la quedan los amigos del PP, para que no caigan en las manos de los vagos rojos.
0
K
11
#9
powernergia
#2
Se dice mucho lo de construir mas vivienda, pero ese no es el origen del problema.
Los datos dicen que en el medio plazo (desde el año 2000, la vivienda se construye para al menos 26 años), en España se ha construido mucha mas vivienda que el aumento de población, los que defienden lo de "construir mas vivienda", sin mas, siempre dan datos de 4 o 5 años, pero eso no es correcto.
apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=33000000&hellip
;
» ver todo el comentario
2
K
33
#5
Torrezzno
La gente hacinada pero para tener gallinas tienes que que escribir a Bruselas
1
K
27
#15
Sawyer76
A ver si por fin gobierna la izquierda de PSOE, podemos y compañía y lo solucionan... Ah no, que han estado 7 años y lo que han hecho es agravar el problema.
2
K
20
#17
Icelandpeople
www.idealista.com/inmueble/110422258/
x.com/Catesomi/status/2020967436779130968
0
K
19
#14
calde
El gran dilema de la derecha: no quieren negros pero sí que quieren gente "explotable".
Lo que sí tienen claro que no les viene nada bien es eso de darle papeles a la gente: "Así se vuelven unos creídos y empiezan a exigir cosas de derechos laborales y salarios dignos, ...!"
0
K
12
#6
MoñecoTeDrapo
Hací no...
0
K
10
#13
pirat
Si no recuerdo mal, previamente a la burbuja del 2008, se construía más en españa que en todo el resto de europa...
0
K
8
#16
encurtido
Está directamente relacionado con el otro dato destacado de España: ser uno de los países occidentales con más inmigración estos últimos años.
Inmigración que viene a ocupar trabajos precarios y vivir en condiciones precarias.
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De un gobierno "de izquierdas" que se dedica por sistema a hundir la oferta de vivienda en venta y alquiler, nunca
Seguid así, la hostia en las generales va a ser de órdago
cc #3 #7 #2
Si lo que España pide es fascismo, fascismo tendrá.
Y basta ya de falso paternalismo, el PP y el PSOE llevan turnadose el poder desde casi la transicion, el PP siempre ha favorecido a los suyos por delante del resto pero la culpa es de una izquierda que no existe.
Pues nada, ya somos mayorcitos para empezar a asumir las consecuencias de nuestros errores.
Ah no, que lleva 7 años gobernando. Que casualidad!!!
Los datos dicen que en el medio plazo (desde el año 2000, la vivienda se construye para al menos 26 años), en España se ha construido mucha mas vivienda que el aumento de población, los que defienden lo de "construir mas vivienda", sin mas, siempre dan datos de 4 o 5 años, pero eso no es correcto.
apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=33000000… » ver todo el comentario
x.com/Catesomi/status/2020967436779130968
Lo que sí tienen claro que no les viene nada bien es eso de darle papeles a la gente: "Así se vuelven unos creídos y empiezan a exigir cosas de derechos laborales y salarios dignos, ...!"
Inmigración que viene a ocupar trabajos precarios y vivir en condiciones precarias.