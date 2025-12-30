edición general
España lidera el aumento del hacinamiento en la UE: casi se duplica en seis años

Solo Irlanda presenta una evolución comparable, con un alza del 85,18%. Aunque parte de una tasa significativamente más baja y se sitúa actualmente en el 5% de población en viviendas hacinadas.

17 comentarios
reithor #1 reithor
Está claro, la macroeconomía no crece porque si, tendrá que joder la vida a unos cuantos.
sotillo #3 sotillo
#1 tranquilo que estos son de vox y Abascal se lo va a resolver ya
reithor #4 reithor
#3 tranquilo precisamente no me deja lo de pox...
NeilWoodyer #8 NeilWoodyer *
#1 la culpa es de la oposición, de la macroeconomía, de la "ultraderecha", del sistema...

De un gobierno "de izquierdas" que se dedica por sistema a hundir la oferta de vivienda en venta y alquiler, nunca

Seguid así, la hostia en las generales va a ser de órdago :palm:

Raziel_2 #10 Raziel_2 *
#8 No se de que coño me hablas, y a estas alturas me importa una mierda que la gente sea imbecil.

Si lo que España pide es fascismo, fascismo tendrá.

Y basta ya de falso paternalismo, el PP y el PSOE llevan turnadose el poder desde casi la transicion, el PP siempre ha favorecido a los suyos por delante del resto pero la culpa es de una izquierda que no existe.

Pues nada, ya somos mayorcitos para empezar a asumir las consecuencias de nuestros errores.
sotillo #11 sotillo
#8 Tu lo de los datos como que no , ni que fueras notario en Alicante
g3_g3 #12 g3_g3
#3 Tranquilo que Sánchez lo arregla.

Ah no, que lleva 7 años gobernando. Que casualidad!!! :palm:
SolidGeorg #2 SolidGeorg
Es que construir es de fachas
Raziel_2 #7 Raziel_2
#2 Mas bien de comunistas, por eso la vivienda protegida se la quedan los amigos del PP, para que no caigan en las manos de los vagos rojos.
powernergia #9 powernergia
#2 Se dice mucho lo de construir mas vivienda, pero ese no es el origen del problema.
Los datos dicen que en el medio plazo (desde el año 2000, la vivienda se construye para al menos 26 años), en España se ha construido mucha mas vivienda que el aumento de población, los que defienden lo de "construir mas vivienda", sin mas, siempre dan datos de 4 o 5 años, pero eso no es correcto.

apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=33000000&hellip;   » ver todo el comentario
Torrezzno #5 Torrezzno
La gente hacinada pero para tener gallinas tienes que que escribir a Bruselas
Sawyer76 #15 Sawyer76
A ver si por fin gobierna la izquierda de PSOE, podemos y compañía y lo solucionan... Ah no, que han estado 7 años y lo que han hecho es agravar el problema.
calde #14 calde
El gran dilema de la derecha: no quieren negros pero sí que quieren gente "explotable".

Lo que sí tienen claro que no les viene nada bien es eso de darle papeles a la gente: "Así se vuelven unos creídos y empiezan a exigir cosas de derechos laborales y salarios dignos, ...!"
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Hací no...
#13 pirat
Si no recuerdo mal, previamente a la burbuja del 2008, se construía más en españa que en todo el resto de europa...
#16 encurtido
Está directamente relacionado con el otro dato destacado de España: ser uno de los países occidentales con más inmigración estos últimos años.

Inmigración que viene a ocupar trabajos precarios y vivir en condiciones precarias.
