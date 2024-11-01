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¿Eres de izquierdas o de derechas?, explicado con comida y teleñecos
El canal de Los Progreñecos explica los diferentes tipos de gobiernos que existen.
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:
izquierdas
,
derechas
,
tipos de gobierno
,
ideología
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politica
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politica
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#14
Tronchador.
Menudo vídeo más regulero, muy tendencioso y plagado de errores. Lo único bueno que tiene es el final, que da un muy gran consejo y por eso tiene una mínima salvación el resto es pura mierda.
6
K
65
#15
NubisMusic
#14
Es manipulador, directamente, y se queda corto en comparación a otros que posee el mismo canal.
1
K
28
#25
DDJ
#15
Otros que tiene el canal:
"Por qué el socialismo causa tragedias como la de Adamuz, explicado con teleñecos"
Este título es mejor:
"Por qué los periodistas de izquierda tienen tan poco nivel, explicado con teleñecos"
Si con esos títulos simplones y esos contenidos absurdos no hacen sospechar de que es pura propaganda para cortitos...
0
K
11
#26
eipoc
*
#14
decir que es regulero es ser muy generoso, es pura bazofia. El comunismo y el anarquismo comparte objetivo por distintos medios y ahí aparecen cada uno en un extremo. No dan ni una, pero ni una, es pura propaganda y lo peor es que se ve a mucha gente aquí aplaudiendo y dándoles cierto crédito. Lo dicho, basura pura y dura.
0
K
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#12
lixivia
Muñequitos para repartir ideas sesgadas, lo que faltaba
5
K
53
#1
NubisMusic
A ver, no estoy de acuerdo con este canal. Si lo comparto, es para que seamos conscientes del tipo de información que se difunde, gracias a la facilidad existente para crear vídeos u otro tipo de medio visual.
Dicen que hay que escuchar o leer todo tipo de ideas u opiniones, da igual su procedencia, pero si uno posee un mínimo de pensamiento crítico, sabe detectar este tipo de vídeos demagogos, para poder advertir al resto de la manipulación reinante que existe en nuestra sociedad actual.
Este canal refuerza las creencias de quienes asumen ciertos hechos. Este vídeo es amigable en comparación a otros del mismo canal, más demagogos y sin vergüenza en su manipulación.
4
K
51
#7
Don_Pixote
#1
ami me parece curioso (despues de mas de una decada viviendo en Dinamarca) que muchos politicos utilizan este pais como ejemplo de carne al punto (liberalismo) , cuando con el control que tenemos aqui... esta bastante hecha la carne
1
K
26
#21
Autarca
*
#1
Me llama la atención la calidad
Muy buen uso de IA. Esta mierda -mas allá del contenido- esta al nivel de un buen programa de Jim Henson
1
K
20
#6
Fisionboy
Puedo tolerar que alguien se curre un vídeo visualmente chulo tirando de IA... pero si el guion también parece cosa de ChatGPT... es que no puedo. Ni con eso ni con el tonito de las voces falsas.
3
K
48
#10
NubisMusic
#6
Ahí está parte del tema, la facilidad para expandir opiniones "curiosas" gracias a las herramientas actuales. Es todo artificial, pero el mensaje ahí queda.
0
K
18
#3
Jaime131
Si no estás de acuerdo en todo con la línea de pensamiento de Menéame, eres de derechas o de ultraderecha.
3
K
37
#9
Don_Pixote
#3
muchos de esos estan mas cerca de Vox de lo que piensan, los extremos se tocan
0
K
8
#11
Anfiarao
#3
lo dices como si te molestara
0
K
14
#13
Jaime131
#11
Una barbaridad, estoy que vivo sin vivir en mí.
0
K
10
#5
Supercinexin
Ño soy de sentro, como el moñeco.
1
K
37
#19
Tronchador.
#5
Supongo que lo dices de broma, pero para que se entienda, el moñeco no es de centro.
0
K
7
#17
frankiegth
*
Le acabo de echar un vistazo al canal, que hay que decir que está muy bien hecho, pero a poco que exploras los videos
el tufo
a propaganda de "extrema derecha", con invitados entrevistados en la filas de VOX, está ahí.
Apunta a propaganda de extrema derecha muy bien empaquetada, guionizada y dismulada, y representa una muestra muy buena de lo que una extrema derecha, con una buena financiación extranjera por detrás, puede colarnos a poco que bajemos la guardia. Este video quizas sea de los que menos cantan, pero explorar vosostros mismos otros videos para comprobar lo que digo. Voto SPAM.
2
K
35
#20
Tronchador.
#17
El tufo está en este vídeo, con los otros te debes dar directamente con la mierda en la boca.
1
K
23
#2
Vodker
Que se lo expliquen a Santiago Segura:
"Yo toda la vida me he sentido una persona de izquierdas, liberal".
www.youtube.com/watch?v=GPoqQtL7bVc
1
K
29
#4
HangTheRich
*
#2
los votantes de vox son gente que ha sido arrinconada por la izquierda
jajajajajaaj puto santi, un poco fachilla dice
1
K
27
#8
Toponotomalasuerte
#2
increíble que una persona que se considera culta pueda pensar así. Me flipa. Que mierda tiene está peña en la cabeza???
2
K
37
#16
surco
#2
Bueno, la socialdemocracia hoy está en la izquierda. O al menos en la parte moderada de la izquierda y es de base liberal. No lo veo reñido.
A mi personalmente las etiquetas me Dan pereza. Pienso que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que pienso que cuanto más repartidito esté en un sistema de pesos y contrapesos, mejor. Y ahí caben trabajadores, empresarios, autónomos, estado, politica, economía, etc..
Cuando la política quiere controlar la economía, el…
» ver todo el comentario
0
K
11
#18
Leon_Bocanegra
#2
joder, no sabía que Santiago segura se había casado con mi hermana. Que sarta de cuñadeces! La virgen!
0
K
10
#23
Grahml
Para los de izquierdas soy facha, para los fachas soy comunista.
0
K
20
#27
ACEC
*
Patriota cristiano con alergia al Islam enseñando como funciona el mundo. Next!
(si, es un ad hominem, pero no me apetece desgranar las incongruencias de varios puntos del video)
Edit: Añado que es "¡Tu canal de información patriota y humor paródico anti woke!"
0
K
11
#24
luckyy
Con muñequitos, directamente relacionado con el coeficiente mental de los votantes de derechas.
0
K
9
#22
detectordefalacias
El video es una mierda, pero atendiendo al video, a mi me gusta el pollo muy muy hecho, prácticamente rustido...
0
K
9
#28
ACEC
#22
El pollo incluye moral cristiana. No hay alimentos ateos en el universo de los fachañecos
0
K
11
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28
comentarios)
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"Por qué el socialismo causa tragedias como la de Adamuz, explicado con teleñecos"
Este título es mejor:
"Por qué los periodistas de izquierda tienen tan poco nivel, explicado con teleñecos"
Si con esos títulos simplones y esos contenidos absurdos no hacen sospechar de que es pura propaganda para cortitos...
Dicen que hay que escuchar o leer todo tipo de ideas u opiniones, da igual su procedencia, pero si uno posee un mínimo de pensamiento crítico, sabe detectar este tipo de vídeos demagogos, para poder advertir al resto de la manipulación reinante que existe en nuestra sociedad actual.
Este canal refuerza las creencias de quienes asumen ciertos hechos. Este vídeo es amigable en comparación a otros del mismo canal, más demagogos y sin vergüenza en su manipulación.
Muy buen uso de IA. Esta mierda -mas allá del contenido- esta al nivel de un buen programa de Jim Henson
Apunta a propaganda de extrema derecha muy bien empaquetada, guionizada y dismulada, y representa una muestra muy buena de lo que una extrema derecha, con una buena financiación extranjera por detrás, puede colarnos a poco que bajemos la guardia. Este video quizas sea de los que menos cantan, pero explorar vosostros mismos otros videos para comprobar lo que digo. Voto SPAM.
"Yo toda la vida me he sentido una persona de izquierdas, liberal".
www.youtube.com/watch?v=GPoqQtL7bVc
jajajajajaaj puto santi, un poco fachilla dice
A mi personalmente las etiquetas me Dan pereza. Pienso que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que pienso que cuanto más repartidito esté en un sistema de pesos y contrapesos, mejor. Y ahí caben trabajadores, empresarios, autónomos, estado, politica, economía, etc..
Cuando la política quiere controlar la economía, el… » ver todo el comentario
(si, es un ad hominem, pero no me apetece desgranar las incongruencias de varios puntos del video)
Edit: Añado que es "¡Tu canal de información patriota y humor paródico anti woke!"