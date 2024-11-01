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Los Emiratos Árabes Unidos anuncian su decisión de retirarse de la OPEP y de la OPEP+ a partir del 1 de mayo (EN)
Los Emiratos Árabes Unidos han anunciado hoy su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la OPEP+, con efecto a partir del 1 de mayo de 2026.
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opep
,
petróleo
,
emiratos
,
guerra
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irań
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actualidad
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actualidad
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#18
soberao
*
#13
Va de Israel cuando son los responsables del ataque a Irán y de desestabilizar toda la región, y no por un "fallo", sino que son los primeros interesados como colonos que todo Oriente Medio arda, para luego ir ellos a construir sobre las cenizas sus ciudades de colonos desquiciados como los que tienen en la Palestina ocupada pero por toda la región.
23
K
254
#29
aneolf
#13
#18
Ambas opciones, y alguna más, no son excluyentes.
5
K
62
#40
Duke00
#18
Lo que puse en mi primer comentario es algo que iba a pasar independientemente de lo que haya hecho Israel. En unos años no va a haber suficientes compradores para tanto petróleo.
0
K
12
#1
Verdaderofalso
*
This decision came after a thorough review of the UAE’s production policy and its current and future capacity, and in view of what the national interest requires and the state’s commitment to contribute effectively to meeting the urgent needs of the market, while geopolitical fluctuations continue in the near term through the disturbances in the Arabian Gulf and the Strait of Hormuz, which affect supply dynamics, as the basic trends indicate continued growth in global energy demand in the medium and long term.
Gracias a Trump y Netahanyu
20
K
196
#19
soberao
*
#14
Claro que no quieres, pero es Von der Leyen y su grupo de sionistas al mando de la UE quienes blanquean a Israel y dicen que lo de Gaza
"genocidio no es"
...
7
K
93
#6
YoSoyTuPadre
Normal, EAU ha dejado de exportar petróleo y gas, ya no tiene sentido que esté en ella
3
K
59
#17
Duke00
#6
Revisa el mapa.
0
K
12
#20
YoSoyTuPadre
*
#17
EAU tiene en estos momentos cerrado el Estrecho, y el pequeño gaseoducto que tenían para saltarlo sigue inoperativo tras los ataques
Algo están enviando por el de Arabia Saudí pero se estima menos del 10% de lo que exportaban antes de la guerra
Sí, algo exportan por ahora, pero es una cantidad ridícula en comparación con lo que hacían antes, era por hacer una gracia
*sus grandes bolsas de petróleo/gas, las refinerías y los puertos para cargarlo, están pasado el Estrecho, dentro del Golfo
2
K
46
#33
Duke00
#20
Más del 50% de lo que exportaba EUA antes del cierre de Ormuz está saliendo por el puerto de Fujairah a pesar de los ataques que comentas, está exportando alrededor de 1,9 millones de barriles al día:
x.com/GlobalMktObserv/status/2038275489937133606
Y durante 2025 exportó en total alrededor de 2,75 millones de barriles al día:
tradingeconomics.com/united-states/crude-oil-exports-for-united-arab-e
Si entiendo que lo decías de coña, pero en este caso partías de información equivocada. No es ridícula la cantidad que está exportando.
1
K
23
#48
YoSoyTuPadre
*
#33
La terminal de
Fujairah
tiene una capacidad máxima de
1.5M de barriles diarios
. Esa cifra de 1.9 no es fisicamente posible, lo que me cuadra más es que entre el 20 y el 24 de marzo cargasen 1.9M de barriles, pero sumando todos esos días (en esos momentos había al menos 3 muelles de carga inoperativos)
En estos momentos de los 70M que tiene de almacenajes Fujairah, solo tiene 7M ocupados, si la cifra de 1.9M fuese real, en 3-4 días no quedaría petróleo que cargar
Aún a día de…
» ver todo el comentario
1
K
35
#49
StuartMcNight
#33
Te faltan los productos refinados. Pero si. Los emiratos siguen teniendo Fujairah disponible que siempre ha sido uno de sus principales puertos. Los mas afectados son todos los demas.
1
K
20
#24
El_Tio_Istvan
*
WTI 100$
Brent 111$
Urals 106$
... Y subiendo.
Parece que no ha sentado muy bien...
Edit: precios en futuros.
3
K
59
#58
ochoceros
#24
Con el litro de diesel en verano por encima de 2,5€ vamos a ver una buena crisis en España, a nivel global ya nos vamos a cagar.
0
K
11
#16
ipanies
#12
Si se rompe la OPEP va a ser una subasta a la baja y eso va a hacer descender el precio y por debajo de 100 dolares y USA ya no es exportador neto porque el fraquing ya no es rentable.
3
K
43
#21
jdmf
#16
Al contrario, se reunirán de estranjis para pagar un precio al alza, a ver si serán millonarios por bajar precio
0
K
10
#38
Tertuliano_equidistante
#16
A eso súmale Rusia exportando y los países abriendo sus reservas, en cuanto se abra el estrecho el precio se va a ir al guano.
0
K
10
#23
cocolisto
#12
No te creas todo lo que cuentan a lo gordo. Eeuu importa más petróleo del que exporta,lo que pasa es que tienen una potente industria de refino y el petróleo tratado y refinado que previamente ha sido importado, por arte de birlibirloque lo meten en el pull de exportación.
De ahí que allí también noten las tensiones y subidas de precios, dado que la importación les está fallando.
1
K
40
#26
masde120
#23
pero al exportar mas el diferencial de ganancia es positivo. igual que al final el de mercadona gana mas cuando le suben los limones.
0
K
12
#57
cocolisto
#26
De verdad que sufro cada vez que repetimos como loros informaciones sesgadas difundidas por nuestros medios y poco contrastadas:
-------Exportaciones de eeuu :Petróleo refinado y crudo =71.320 millones de dólares.
-------Importaciones de eeuu:Petróleo refinado y crudo =149,2 mil millones de dólares.
commodity.com/data/usa/
0
K
20
#27
Noeschachi
#12
EEUU es exportador neto de hidrocarburos, pero solo porque se mete todo en el mismo saco. EEUU sigue siendo importador neto de crudo por necesidad, ya sea para conseguir toda la variedad de refinos que necesita o por demanda. Incluso en invierno importa gas natural porque no puede producir y almacenar para la temporada por si mismo.
1
K
31
#4
UnoYDos
No creo en el karma y se que en realidad el karma (simplificación máxima) es la retribución tras la muerte y no lo que te venden en internet de la retribución en vida. Pero.... que bien sienta. Jódete Trump.
2
K
27
#22
Connect
*
Esto desde luego, es beneficiosos para los países importadores, especialmente Europa que puede ver precios más bajos. Pero también por otra, al no haber cierto control de un cartel grande, los precios pueden ser mucho más volátiles a situaciones externas como la actual guerra de Irán.
Yo creo es esto marca un antes y un después en la OPEP y que veremos algún otro país marchar. Y una Europa que ante una falta de garantías de precios estables, empuje más las energías renovables.
1
K
25
#32
anv
#22
al no haber cierto control de un cartel grande, los precios pueden ser mucho más volátiles
Pues prefiero precios "voátiles" que precios acordados entre empresas para mantenerlos altos artificialmente.
0
K
7
#46
Connect
#32
Esas empresas muchas veces han controlado los precios a la baja, no lo olvides. Y lo han podido hacer porque eran el pastel dominante. Ahora más troceados no podrían evitar una escalada de precios en un conflicto, un desastre natural o cualquier razón. Si suben a lo bestia, no podrían controlarlo.
Los precios volátiles nunca son buenos. Lo que no se controla puede ser bueno pero también malo. Y sabemos que casi siempre es malo.
0
K
14
#53
anv
#46
Esas empresas muchas veces han controlado los precios a la baja, no lo olvides
¿Empresas bajando precios voluntariamente?
Ahora más troceados no podrían evitar una escalada de precios
¿Y qué emprsa no desearía una escalada de precios? ¡Es su sueño hecho realidad!
0
K
7
#9
ipanies
Y así, de golpe, el petróleo USA ha dejado de ser rentable de repente... Menos producción, más precio y a negociar con sátrapas individuales en lugar del sátrapa jefe.
O todo estaba planeado o menuda cagada de TACO.
1
K
24
#12
masde120
#9
creo que no entiendes que USA es exportador neto de petroleo y gas. Cuanto más suba y sobretodo a Asia (que es lo que ocurre al cerrar ortmuz) mejor para él
0
K
12
#30
FooDev
*
#12
Será exportador neto, no te lo discuto, tú conoces los números. Pero desde luego el precio de la gasolina en USA, el que pagan sus ciudadanos, ha subido lo suficiente como para que Trump tenga que apretar el culo. Algo a mí no me cuadra.
1
K
16
#35
Bacalhau
#30
Porque es un libre mercado y da igual si son exportadores o importadores, el precio sube para todos.
A ver si te crees que cuando la escasez de aceite de oliva, España no seguía produciendo varias veces el consumo nacional
0
K
6
#45
Bacalhau
#37
Gracias, pensaba que esa parte era mucho más pequeña.
1
K
18
#5
anv
Pues pensándolo bien... la OPEP debería declararse ilegal.
¿No es ilegal acordar precios y producciones entre empresas? Porque para eso existe justamente la OPEP.
1
K
18
#15
YoSoyTuPadre
*
#5
No, no es ilegal, las leyes del derecho internacional que garantizan la soberanía de un estado sobre sus recursos es de orden superior a las legislaciones nacionales (en donde exista) que impiden la fijación de precios o de producción, es decir, no existe una legislación internacional que impida o regule la fijación de precios o producción de un producto/servicio, sólo existen a nivel nacional
Por otro lado, a ver quién es el primero que sanciona a la OPEP/OPEP+ y se come una sanción boomerang quedándose sin acceso a aprox. el 50% de la producción del petroleo mundial y al 80% de las reservas
2
K
34
#28
anv
#15
las leyes del derecho internacional
El derecho internacional más que una ley es una expresión de deseo. Las cumple quien quiere y le conviene.
las legislaciones nacionales (en donde exista) que impiden la fijación de precios o de producción, es decir, no existe una legislación internacional
Si, me imagino. Pero esas leyes existen por un motivo muy concreto. Dado que por más que exista un supuesto derecho internacional, es imposible obligar a un país a cumplirlo. Al menos se debería prohibir a las empresas del propio país unirse a organizaciones que promuevan monopolios o lobbys. Y si no se puede prohibir, penalizarlas de todas las formas posibles.
2
K
29
#43
fpove
#5
#15
Cosas del libre mercado.
1
K
14
#2
Duke00
*
Lo llevo diciendo tiempo, los países productores de petróleo terminarán peleándose entre ellos por intentar vender su petróleo. Ya algunos se están comenzando a posicionar ante lo que se viene para los próximos años una vez termine la crisis del estrecho de Ormuz.
1
K
15
#3
soberao
*
#2
Es lo que quiere Israel, que se den hostias y se maten entre ellos, para luego ir Israel cuando estén debilitados con su libro sagrado a sacar escrituras, a medir y repartir las parcelas sin tener que hacer ellos el trabajo sucio de matar a los que viven allí.
Y si es esto lo que quiere Israel es lo que queremos nosotros, que son nuestros socios de Eurovisión y compañeros genocidas buenos, que no hay que ser antisemitas.
40
K
383
#13
Duke00
#3
Esto no va de Israel, esto va de que algunos países siguen sin aceptar que en esta década comenzará el declive del petróleo por el lado del consumo. Y la crisis de Ormuz solo va a conseguir acelerarlo.
3
K
31
#42
_4278
#13
declive del consumo con qué motivo ?
2
K
26
#50
crateo
#42
El aumento brutal de las instalaciones renovables en todo el mundo y la busqueda de la soberania energetica.
1
K
21
#52
Duke00
#42
#50
Y al aumento cada vez mayor de alternativas eléctricas a muchos de los usos del petróleo.
0
K
12
#56
Dib8
#13
No que va... no va de Israel... para nada.
0
K
6
#14
elgranpilaf
#3
Lo querrás tú. Yo no quiero eso
0
K
11
#25
blacar
#3
No hacen absolutamente nada para oponerse a Israel juntos ... capaz q hasta es mas interesante verlos por separado. No creo que Israel sea el origen de esto ... mas bien me parece q lo que tiene montado USA en oriente medio se empieza a resquebrajar.
0
K
6
#8
YoSoyTuPadre
*
#2
Por qué das por sentado que la crisis del Estrecho de Ormuz terminará los próximos años?
EAU que vaya mirando de mantener su posición de hub financiero o tecnólogico, me parece que va a pasar mucho tiempo hasta que pueda volver exportar un barril de petróleo
Pero también se lo buscaron
1
K
35
#10
Duke00
#8
Toda crisis termina, pero la cantidad de países que van a acelerar la implantación de alternativas al petróleo solo está comenzando.
Y precisamente EAU sigue exportando buena parte de su petróleo porque no necesita pasar por el estrecho de Ormuz.
2
K
21
#31
Bacalhau
#10
Buena parte? Fuente de eso, please.
1
K
18
#37
Duke00
#31
1,9 millones de barriles al día:
x.com/GlobalMktObserv/status/2038275489937133606
Frente a los 2,75 millones de barriles al día que exportaba de media en 2025:
tradingeconomics.com/united-states/crude-oil-exports-for-united-arab-e
0
K
12
#55
Cehona
El único que está haciendo negocio con el petróleo, son los trumpistas.
Es hora que los hombres Kio desamorticen en todos los fondos buitres y bajen los alquileres.
Sten Zu(lo) El arte de la guerra
0
K
13
#51
DPM
¿Esto acerca a Alonso a Ferrari?
1
K
13
#7
Cidwel
no se supone que la opep está hecha para mantener un oligopolio?
Si se deshace... habrá mas competencia con acuerdos mas interesantes entre ejes?
0
K
10
#39
ur_quan_master
#7
LA OPEP la hicieron los países productores de petroleo para defenderse del expolio del bloque colonizador.
Que EAU se salga de la organización significa que sus elites se han vendido a los colonizadores.
1
K
32
#44
Ze7eN
#7
Depende. Si el mercado interpreta que habrá más producción de EAU fuera de las cuotas de la OPEP, eso podría hacer que bajen los precios; si el mercado interpreta esta retirada como una señal de ruptura y más tensión en el Golfo, el efecto inicial puede ser alcista. Es una quiniela.
0
K
14
#47
AMartian
Notición de la semana!
Cambio de bando en 3, 2...
Alguien se va a quedar solita en la regioooon!
0
K
8
#11
Lamantua
Espero impaciente que se beban su petróleo hasta que revienten.
0
K
8
#36
anv
#11
¿Tendrá Europa "güevos" para comprarle más barato a Emiratos en vez de a Estados Unidos?
0
K
7
#41
Bacalhau
La OPEC ya no tiene sentido, no es una asociación de los mayores productores de petróleo, sino de los que mayores reservas tienen.
Su objetivo siempre ha sido garantizarse su riqueza a muy largo plazo, preservar sus reservas a costa de ganar menos en el presente.
En el momento en el que ya el petróleo no tiene futuro, deja de tener sentido su misión, ahora lo que toca es vender la mayor cantidad de petróleo posible.
0
K
6
#34
Sizygy
*
tras la muerte no hay nada. Pero sí, que se jodan los causantes del mal ajeno.
Edit iba para
#_4
0
K
6
#54
El_Pobrecito_Hablador
Se les invade por la libertá y ya, como si lo viera.
0
K
6
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58
comentarios)
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This decision came after a thorough review of the UAE’s production policy and its current and future capacity, and in view of what the national interest requires and the state’s commitment to contribute effectively to meeting the urgent needs of the market, while geopolitical fluctuations continue in the near term through the disturbances in the Arabian Gulf and the Strait of Hormuz, which affect supply dynamics, as the basic trends indicate continued growth in global energy demand in the medium and long term.
Gracias a Trump y Netahanyu
Algo están enviando por el de Arabia Saudí pero se estima menos del 10% de lo que exportaban antes de la guerra
Sí, algo exportan por ahora, pero es una cantidad ridícula en comparación con lo que hacían antes, era por hacer una gracia
*sus grandes bolsas de petróleo/gas, las refinerías y los puertos para cargarlo, están pasado el Estrecho, dentro del Golfo
x.com/GlobalMktObserv/status/2038275489937133606
Y durante 2025 exportó en total alrededor de 2,75 millones de barriles al día: tradingeconomics.com/united-states/crude-oil-exports-for-united-arab-e
Si entiendo que lo decías de coña, pero en este caso partías de información equivocada. No es ridícula la cantidad que está exportando.
En estos momentos de los 70M que tiene de almacenajes Fujairah, solo tiene 7M ocupados, si la cifra de 1.9M fuese real, en 3-4 días no quedaría petróleo que cargar
Aún a día de… » ver todo el comentario
Brent 111$
Urals 106$
... Y subiendo.
Parece que no ha sentado muy bien...
Edit: precios en futuros.
De ahí que allí también noten las tensiones y subidas de precios, dado que la importación les está fallando.
-------Exportaciones de eeuu :Petróleo refinado y crudo =71.320 millones de dólares.
-------Importaciones de eeuu:Petróleo refinado y crudo =149,2 mil millones de dólares.
commodity.com/data/usa/
Yo creo es esto marca un antes y un después en la OPEP y que veremos algún otro país marchar. Y una Europa que ante una falta de garantías de precios estables, empuje más las energías renovables.
Pues prefiero precios "voátiles" que precios acordados entre empresas para mantenerlos altos artificialmente.
Los precios volátiles nunca son buenos. Lo que no se controla puede ser bueno pero también malo. Y sabemos que casi siempre es malo.
¿Empresas bajando precios voluntariamente?
Ahora más troceados no podrían evitar una escalada de precios
¿Y qué emprsa no desearía una escalada de precios? ¡Es su sueño hecho realidad!
O todo estaba planeado o menuda cagada de TACO.
A ver si te crees que cuando la escasez de aceite de oliva, España no seguía produciendo varias veces el consumo nacional
¿No es ilegal acordar precios y producciones entre empresas? Porque para eso existe justamente la OPEP.
Por otro lado, a ver quién es el primero que sanciona a la OPEP/OPEP+ y se come una sanción boomerang quedándose sin acceso a aprox. el 50% de la producción del petroleo mundial y al 80% de las reservas
El derecho internacional más que una ley es una expresión de deseo. Las cumple quien quiere y le conviene.
las legislaciones nacionales (en donde exista) que impiden la fijación de precios o de producción, es decir, no existe una legislación internacional
Si, me imagino. Pero esas leyes existen por un motivo muy concreto. Dado que por más que exista un supuesto derecho internacional, es imposible obligar a un país a cumplirlo. Al menos se debería prohibir a las empresas del propio país unirse a organizaciones que promuevan monopolios o lobbys. Y si no se puede prohibir, penalizarlas de todas las formas posibles.
Y si es esto lo que quiere Israel es lo que queremos nosotros, que son nuestros socios de Eurovisión y compañeros genocidas buenos, que no hay que ser antisemitas.
EAU que vaya mirando de mantener su posición de hub financiero o tecnólogico, me parece que va a pasar mucho tiempo hasta que pueda volver exportar un barril de petróleo
Pero también se lo buscaron
Y precisamente EAU sigue exportando buena parte de su petróleo porque no necesita pasar por el estrecho de Ormuz.
Frente a los 2,75 millones de barriles al día que exportaba de media en 2025: tradingeconomics.com/united-states/crude-oil-exports-for-united-arab-e
Es hora que los hombres Kio desamorticen en todos los fondos buitres y bajen los alquileres.
Sten Zu(lo) El arte de la guerra
Si se deshace... habrá mas competencia con acuerdos mas interesantes entre ejes?
Que EAU se salga de la organización significa que sus elites se han vendido a los colonizadores.
Cambio de bando en 3, 2...
Alguien se va a quedar solita en la regioooon!
Su objetivo siempre ha sido garantizarse su riqueza a muy largo plazo, preservar sus reservas a costa de ganar menos en el presente.
En el momento en el que ya el petróleo no tiene futuro, deja de tener sentido su misión, ahora lo que toca es vender la mayor cantidad de petróleo posible.
Edit iba para #_4