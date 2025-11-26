Elisa Beni denuncia su despido de Eldiario.es

La abogada Elisa Beni ha denunciado este miércoles en las redes sociales su despido como colaboradora de Eldiario.es después de varios años de relación profesional con la cabecera, dirigida por Ignacio Escolar. Según la letrada, el motivo es su defensa en las redes sociales al Tribunal Supremo tras la difusión del fallo sobre el juicio a Álvaro García Ortiz.