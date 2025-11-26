edición general
Elisa Beni denuncia su despido de Eldiario.es

La abogada Elisa Beni ha denunciado este miércoles en las redes sociales su despido como colaboradora de Eldiario.es después de varios años de relación profesional con la cabecera, dirigida por Ignacio Escolar. Según la letrada, el motivo es su defensa en las redes sociales al Tribunal Supremo tras la difusión del fallo sobre el juicio a Álvaro García Ortiz.

Comentarios destacados:            
Veelicus #2 Veelicus
Lo cierto es que Elisa Beni hace tiempo que no sigue la linea editorial de Eldiario.es...
Esta periodista se presenta como de izquierdas y no lo es ni por el forro.
Dicho esto, no me parece nada bien que ningun medio de comunicacion despida a un/a periodista por motivos editoriales, la pluralidad debe ser valorada de forma positiva
10 K 127
JackNorte #5 JackNorte *
#2 Acabara trabajando en telemadrid o algo parecido donde la pluralidad , es entre derecha y extrema derecha. Asi podran decir que son plurales tambien , una que antes era de izquierdas.
6 K 75
Ratoncolorao #9 Ratoncolorao
#5 ya está de tertuliano...
2 K 47
#21 juanitoborromea
#5
No si al final va a ser una facha encubierta.
1 K 16
#36 DenisseJoel
#21 En algunos temas hace tiempo que mostró su lado reaccionario. Pero claro, esto es España, y aquí ciertas actitudes conservadoras se consideran "de izquierdas".
1 K 21
kumo #11 kumo
#2 Ya, ya... Lo de siempre, si no dice lo que quiero oir es que no es de la verdadera izquierda... Si no me da la razón no es un progre, si disiente en algún aspecto del monolito ideológico que nos han enchufado, ahhh... Ahí ya facha por lo menos. Ya veo... No os agota eso?

La tía sabe de leyes y ha trabajado con la fiscalía, pero oye... Que nos lleva la contraria! Piolet!
12 K 116
Veelicus #12 Veelicus
#11 La has escuchado en los ultimos años?, y te sigue pareciendo que es de Izquierda???, o se ha movido la linea del tablero o cualquier socialdemocrata para ti es un radical comunista.
8 K 124
#20 Katos
#12 xD xD xD xD
0 K 11
kumo #22 kumo
#12 Los únicos que han movido la línea del tablero son los de la izquierda cuqui malasañera que necesitan seguir el relato en todo para que no se desmorone el castillo de naipes. Cuanto más mueven hacia atrás la portería, más lejos queda el medio campo.
5 K 59
#13 juanitoborromea *
#2
Elisa beni que siempre cagaba por la boca ahora es una facha mas a la que echar de el diario del hijo de arsenio escolar.
La calidad democrática de españa cuesta abajo.
Y estos fueron con la ser , el pais... Los que fueron a declarar a favor del juez.
4 K 7
#25 Katos
#13 otro demócrata de si no opinas como yo eres facha.
. ¿Cuándo decís que viene la extremaderecha es porque todo el que no sigue la locura desnortado izquierdista actual de feminismo, eta, junts, independencia, subida de impuestos, subida de vivienda, se hace facha automáticamente?.
2 K 32
#27 juanitoborromea *
#25
Por lo visto si. Aqui o conmigo o eres abascal.
Porque usas el plural? Yo hablo por mi
1 K 13
#18 Katos
#2 ya esta el repartidor de carnet izquierdas... La izquierda ha cambiado tanto en 10 años que los que somos di izquierdas hace 40 años somos ahora fachas.
6 K 67
#24 okeil
#2 Hombre, si en tu medio escribe en base a tu línea editorial, y fuera de ese medio se manifiesta en contra de esa línea, es, cuando menos alguien poco fiable, que no tiene una única forma de presentarte la información, o que te presenta la información con el sesgo correspondiente al medio que le paga en ese momento, una especie de mercenario del periodismo. Yo no mantendría a alguien así en la redacción.
0 K 10
Ze7eN #29 Ze7eN *
#2 #4 #7 No es cuestión de ideología, es una cuestión de credibilidad. Tener en tu medio a alguien soltando las sandeces que está mujer lleva meses publicando, no es propio de un medio serio. Quizás vosotros estéis acostumbrados a leer panfletos de derechas y tragaros bulos y desinformaciónes a horcajadas, pero esta mujer ha perdido el norte y cada vez que publica algo la dejan en evidencia.
13 K 159
Ratoncolorao #17 Ratoncolorao *
El giro a la derecha de Beni es de un par de años a esta parte, pero es más fuerte aún su defensa de Ayuso y de MAR porque nunca, jamás, se mete con ellos ni les hace una leve crítica. Si está de tertuliano en Telemandril con Naranjo es por algo, que allí no va cualquiera. Y luego ya está el tema de que es un pedazo de terfa y últimamente colabora con Soto Ivars, que se dice pronto...
Y por supuesto que un medio de izquierdas con línea editorial definida tiene derecho a escoger a sus periodistas...¿O es que no lo hacen todos los medios? Hombreporfavor
9 K 112
#33 amusgada
#17 fíjate que ni recordaba que escribía algo en El Diario porque con el ascazo que me da en los últimos años (Sotonto Ivars ya es coronarse de incorrectita/cancelada), si acaso vi un titular firmado por ella, en la puta vida entraría a leer su contenido porque ni como jurista ni como "divulgadora" pude con ella jamás, y tampoco es que firme piezas de investigación que te cagas... gñá, opinóloga, fin. Y si te importa más la doxa que la episteme pos lo mismo no es lo tuyo un diario "progresista" y tienes pa elegir de sensacionalismos baratos y tertulias.

No sé porqué lloran tanto, despidos más graves y purgas hubo hasta en Lo País y tampoco pasaba ná. Hasta por tuitear polladas sobre la DANA
1 K 12
andando #43 andando
#17 en serio defendiendo a la Ayuso?? Seguro que tienen algo turbio de ella porque no tiene puto sentido
0 K 11
#1 DenisseJoel
eldiario.es, en su línea, echar a alguien por sus ideas les pone a la altura de los medios de derechas y Canal Red.
12 K 102
#4 dclunedo
#1 Periodistas de los guenos. Demócratas y plurales :troll:
1 K 21
powernergia #6 powernergia
#1 Los medios de derechas no pueden despedir a periodistas que les lleven la contraria.
3 K 53
#14 malarte
#1 Caramba con los “libegales” ¿dónde está la libertad de empresa…?
1 K 27
#35 DenisseJoel
#14 La libertad del dueño de la imprenta, en este caso.
1 K 25
#41 malarte
#35 Cierto, para trincar 700.000 pavos de las administraciones tienes que llamarte “Pito” Quiles.
1 K 17
#23 Pixmac
#1 Claro, por eso la despiden ahora. Como si no fuera de izquierdas desde el tema del fiscal general xD xD xD
1 K 31
JackNorte #3 JackNorte
Esta es la forma actual de echar curriculum para medios de derecha no?
8 K 102
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#3 Hay que hacer el curso de postverdad y los hechos son algo prescindible en una noticia.
2 K 40
BiRDo #44 BiRDo
#10 ¿Qué hechos?
0 K 10
Ze7eN #28 Ze7eN
Bien despedida está. Hace tiempo que ha perdido toda la credibilidad que tenía. No se que hay detrás de su cambio radical, pero als contradicciones entre lo que decía hace unos meses y lo que dice ahora, hacen difícil creerse nada de lo que dice y daña la reputació de cualquier medio en el que colabore.
6 K 85
Torrezzno #7 Torrezzno
Me lo creo, no es la primera vez que pasa. Los medios de izquierdas no son tan plurales como dicen. Pero eso es lo que sus lectores buscan precisamente.

Tampoco es que esta mujer sea nada del otro mundo.
5 K 54
oceanon3d #19 oceanon3d *
#7 ¿Pero que plularidad ni gaitas? ... El nivel de veracidad es lo realmente importante y el diario.es lo tiene.

Es esta tía no es que sea un enfoque racional a derechas sino que desde hace ya un tiempo es una ida de la cabeza totalmente radicalizada.

Está a nivel de okdiario o tele Madrid .

Viento con ella... Pedazo de troll se ha convertido.


www.diario-red.com/articulo/medios/elisa-beni-colaboradora-eldiario-es
5 K 81
unlugar #34 unlugar
#7 #19 Ya se ha venido hablando de que sus opiniones han dado un giro en los últimos meses.
Creo recordar que su nombre se empezó a escuchar cuando resultó ser una de las afectadas por los desahucios bancarios, y no me sorprendería que ahora se haya subido a otro carro.
www.elplural.com/extratele/abogada-novio-ayuso-duda-cambio-elisa-beni-
1 K 19
oceanon3d #45 oceanon3d
#34 Es posible que intuya que la nueva ola de mierda de la derechusma a nivel mundial también va arrasar España y se quiera subir al carro para seguir viviendo del cuento ... pagan bien a sus lacayos servidores.
0 K 8
dirlego1 #30 dirlego1 *
"Antonio del Moral, juez del Opus Dei que ha condenado al fiscal general".
Fuente: www.elplural.com/sociedad/tribunales/antonio-moral-juez-opus-dei-ha-co

"Elisa Beni, (Logroño), alumna del Opus Dei (Universidad de Navarra)".
Fuente: www.elindependiente.com/series-y-television/comunicacion/2025/11/26/el

Poco más que decir.
2 K 33
Desideratum #8 Desideratum
Por fin saliste del armario, nena.
3 K 32
#26 Katos
#8 joder
0 K 11
#39 Albarkas
Realmente es la portavoz del colectivo de jueces en la capital de Borbonia.
Los jueces son sus colegas y siempre defiende sus cosas y su postura por carca que sea.
Luego como tertuliana es un petardo que impide una tertulia tranquila, siempre con movidas porque ella es la más lista.
Quiere ser el bebé en el bautizo, la novia en la boda y la difunta en el entierro.
1 K 28
pitercio #15 pitercio
Una tapada del equipo cobra, ya no cobra.
1 K 27
bigmat #40 bigmat
Curioso, en cuanto Elisa Beni difiere del argumentario deja automáticamente de ser de izquierdas y pasa a ser facha......
Y todos estos fanatizados no ven un problema en ese planteamiento.

Que un medio decida prescindir de sus servicios lo veo perfecto, es tu medio, es privado y con tu pasta pagas a quien quieres.
Si ella ya no encaja en tu negocio, pues listo. Nada que objetar.
2 K 26
oceanon3d #46 oceanon3d *
#40 La brocha gorda esta tuya no sirve para nada ... esto ya se venia venir hace tiempo; la tipa es desde hace tiempo una zumbada de derechas irracional.
0 K 8
BiRDo #48 BiRDo
#40 No como los fachas auténticos, que nacen con una bandera de España y jamás cambian de postura. Pues si eras facha de tapadillo y te han pillado en la salida del armario, hasta luego y que lo disfrutes donde los lectores esperan mierda de ese estilo. Pero vamos, que es un claro problema de falta de profesionalidad, no por ir en contra de la ideología de la línea editorial que, siendo un medio privado, podría hacerlo por lo que le saliera de las narices si es lo que pide la audiencia que paga esos periódicos.
0 K 10
#42 Cincocuatrotres
Alucino con la cantidad de comentarios justificando el despido por pensar diferente a la linea del periódico, los que tenemos unos años nos acordamos de periódicos muy carcas en los que siempre había articulistas de izquierda y convivían sin problema, esa pluralidad dentro de un mismo periódico parece que es impensable hoy día, hay que tragar para poder trabajar y a este totalitarismo le llaman progresismo.
1 K 22
oceanon3d #47 oceanon3d
#42 ¿Pensar diferente? ... creo que no te has enterado de nada.
0 K 8
BiRDo #49 BiRDo
#42 Anda mira, ese pasado que nunca existió. ¿Quién ha habido alguna vez de izquierdas en el ABC comentando en algún lugar que no fuera la sección de cultura donde tenía que morderse la lengua para que no le echaran?

¿Pluralidad franquista nos has venido a contar?
0 K 10
#37 DenisseJoel
Tampoco es que el diario sea súper izquierdista. Políticamente son del PSOE, en lo económico neoliberales y en lo geopolítico belicistas.
1 K 21
#32 retoqueteate
Defender la guarrada del Supremo? Despido procedente.
1 K 15
#38 amusgada *
uyuy, estaba viendo por el twitter que Ignacio Escolar había hecho una recua de capturas de cambios de postura y retuiteos de la Beni a gente que les insulta xD (x.com/iescolar/status/1993784210474045868) Al menos gracias a esta roña acabo de pegar un repaso a las idas de pinza esta señora desde que se adentró en el terfismo (puerta de entrada hacia el fascismo rancio a base de noticias de medios de la alt-right como poco) y me queda aún más claro lo prescindible de su presencia.
0 K 9
AlienRoja #31 AlienRoja
#0 Eso es lo que dice ella. Dudo muchísimo que ese sea el motivo de su despido. Habrá que esperar la respuesta de elDiario.es
0 K 7
isosceles54 #16 isosceles54
.....................¡Qué España más difícil nos deja Sánchez!", critica, con dureza..............
¿ a que viene esto Sra. Beni ?
0 K 6

