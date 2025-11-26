Elisa Beni denuncia su despido de Eldiario.es

La abogada Elisa Beni ha denunciado este miércoles en las redes sociales su despido como colaboradora de Eldiario.es después de varios años de relación profesional con la cabecera, dirigida por Ignacio Escolar. Según la letrada, el motivo es su defensa en las redes sociales al Tribunal Supremo tras la difusión del fallo sobre el juicio a Álvaro García Ortiz.
Esta periodista se presenta como de izquierdas y no lo es ni por el forro.
Dicho esto, no me parece nada bien que ningun medio de comunicacion despida a un/a periodista por motivos editoriales, la pluralidad debe ser valorada de forma positiva
No si al final va a ser una facha encubierta.
La tía sabe de leyes y ha trabajado con la fiscalía, pero oye... Que nos lleva la contraria! Piolet!
Elisa beni que siempre cagaba por la boca ahora es una facha mas a la que echar de el diario del hijo de arsenio escolar.
La calidad democrática de españa cuesta abajo.
Y estos fueron con la ser , el pais... Los que fueron a declarar a favor del juez.
. ¿Cuándo decís que viene la extremaderecha es porque todo el que no sigue la locura desnortado izquierdista actual de feminismo, eta, junts, independencia, subida de impuestos, subida de vivienda, se hace facha automáticamente?.
Por lo visto si. Aqui o conmigo o eres abascal.
Porque usas el plural? Yo hablo por mi
Y por supuesto que un medio de izquierdas con línea editorial definida tiene derecho a escoger a sus periodistas...¿O es que no lo hacen todos los medios? Hombreporfavor
No sé porqué lloran tanto, despidos más graves y purgas hubo hasta en Lo País y tampoco pasaba ná. Hasta por tuitear polladas sobre la DANA
Tampoco es que esta mujer sea nada del otro mundo.
Es esta tía no es que sea un enfoque racional a derechas sino que desde hace ya un tiempo es una ida de la cabeza totalmente radicalizada.
Está a nivel de okdiario o tele Madrid .
Viento con ella... Pedazo de troll se ha convertido.
Creo recordar que su nombre se empezó a escuchar cuando resultó ser una de las afectadas por los desahucios bancarios, y no me sorprendería que ahora se haya subido a otro carro.
"Elisa Beni, (Logroño), alumna del Opus Dei (Universidad de Navarra)".
Poco más que decir.
Los jueces son sus colegas y siempre defiende sus cosas y su postura por carca que sea.
Luego como tertuliana es un petardo que impide una tertulia tranquila, siempre con movidas porque ella es la más lista.
Quiere ser el bebé en el bautizo, la novia en la boda y la difunta en el entierro.
Y todos estos fanatizados no ven un problema en ese planteamiento.
Que un medio decida prescindir de sus servicios lo veo perfecto, es tu medio, es privado y con tu pasta pagas a quien quieres.
Si ella ya no encaja en tu negocio, pues listo. Nada que objetar.
¿Pluralidad franquista nos has venido a contar?
¿ a que viene esto Sra. Beni ?