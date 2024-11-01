edición general
Elecciones Aragón 2026: Bertrand Ndongo se cuela en la votación de Alegría y le persigue

El exasesor de Rocío Monasterio (Vox) ha increpado a la candidata socialista en el entorno del IES Goya y en la calle Félix Latasa. Tal y como estaba previsto, Pilar Alegría ha ejercido su derecho al voto desde el IES Goya de Zaragoza este domingo en los primeros comicios adelantados en la historia de Aragón. Eso sí, su presencia en el colegio electoral ha sido breve y su atención a los medios de comunicación... efímera. Todo ello propiciado, principalmente, por la presencia del activista político y exasesor de Rocío Monasterio (Vox), Bertrand

Comentarios destacados:    
Suleiman
Está mierda es la que apoya tellado, y por lo visto algún mermado como el de arriba.
3
Connect
Este hombre es una pena. Vive de esto, de nada más. Hasta que salga otro que lo haga mejor y se le acabe el chollo. Acabará malviviendo en la calle. Tiempo al tiempo
2
cromax
Y otra vez los escuadristas ultras enfangando la campaña.
Anteayer Vito Quiles de la mano del PP, Alvise esparciendo ponzoña y solo faltaba el Tío Tom este haciendo el monguer.
3
cromax
#6 Me parece que, desde la izquierda, poca gente más crítica que yo encontrarás con Podemos. Pero la denominación me parece adecuada.
La extrema derecha ha creado un ejército destinado a esparcir mierda y acosar. Y no es casual. Esta gente cobra por hacer lo que hacen y buena parte del dinero que los riega viene de instituciones públicas.
5
Torrezzno
#7 solo quería referenciar quien está popularizando el término. La gente debe saber que están haciendo justamente lo que el framing políticos quiere
1
cromax
#8 #9 No habéis seguido mucho mis críticas a Podemos por aquí por los que algún podemita de pro me ha dejado en el ignore ¿Verdad? :troll:
Simplemente el término me parece adecuado.
0
Gadfly
#1 "escuadristas", es gracioso y a la par patético ver cómo repetís los términos que va sacando vuestro líder intelectual
1
Febrero2027
Le persigue con un micrófono. No se si hay algo más fascista que eso
1
wata
Llegará el día que alguien lo ponga en su sitio...y no va a pasar mucho tiempo.
0
Duke00
"activista político"

:roll:
0
CharlesBrowson
Al menos tendra visibilidad ella, que no se queje porque visto lo visto...:troll:
0
QRK
Esperando el día que le metan un buen sustito. :popcorn:
0

