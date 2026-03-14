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El Ejército de EEUU ha bombardeado la isla de Jarg, uno de los epicentros petroleros de Irán

El Ejército de EEUU ha bombardeado la isla de Jarg, uno de los epicentros petroleros de Irán

Casa Blanca anuncia ataque masivo contra objetivos militares en la isla iraní de Jarg, evitando instalaciones energéticas por “decencia”, y advierte posibles nuevas acciones si se obstaculiza la navegación en Ormuz

| etiquetas: casa blanca , eeuu , irán , guerra , jarg , petróleo , sionismo , israel
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
karakol #6 karakol
evitando instalaciones energéticas por “decencia”

Es la primera palabra que se me viene a la mente cuando hablan de Estados Unidos, decencia.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Venga!!! Vamos!!! Tengo una apuesta del barril a 200$ y quiero verlo
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#9 R2dC
#2 Y yo también. Para ver a todos esos conductores que se tienen que pasar a bicicleta xD
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#9 la licra se va a poner a precio de oro xD
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security_incident #17 security_incident
#13 La superioridad a 20 km de la costa iraní la tiene Irán que podría tapar la luz del sol sobre la isla con drones Shahed 136. No hay manera de aterrizar aviones en esa isla y que sigan enteros para volver a despegar. Están teniendo problemas en la base aérea en Riyad que está a unos 800 km y detrás de varias capas de defensas antiaéreas para plantearse operaciones de logística aérea a 20km de Irán en una isla encerrados sin escapatoria. Y eso dando por hecho de que en esa isla no haya nadie de las IRGC. Seguramente haya unos miles.
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sotillo #1 sotillo
Van como monos armados
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Tarod #8 Tarod
Los 2200 soldados americanos imagino van a por esta isla?
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security_incident #11 security_incident
#8 No parece una idea genial soltar a 2200 soldados en una isla a 20 km de las costas continentales iraníes sin haber establecido previamente una ruta de suministro segura. Qué van a comer cuando haya pasado una semana?
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Don_Pixote #13 Don_Pixote *
#11 no subestimes lo que puede durar una hamburguesa del McDonald

Ahora fuera de bromas, un puente aéreo seria lo suyo dada la superioridad
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Tarod #14 Tarod
#11 es muy fácil de abastecer por mar con tanto barco yanqui.
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security_incident #15 security_incident *
#14 Sabes que hay que pasar por el estrecho de Ormuz verdad? Porque ahora mismo no existe un solo barco militar Yanki en todo el golfo.
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#16 detectordefalacias
#8 Si meten 2200 soldados en una isla a tiro de Irán, recogerán 2200 cadáveres
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cromax #3 cromax
Ah muy bien. En teoría los gringos van a salvar el país y dejarlo a un gobierno democratico... Una maja montaña de escombros en la ruina les quieren dejar.
Todo muy democrático y muy bonito.
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oceanon3d #4 oceanon3d *
Creo que se han limitado a las defensas de esa isla hub del petroleo Irani. Se huele a una invasión/espectáculo propagandístico de las tropas del impero Yanki.

Luego ya se vera; cuando este llena que Iran la borre del mapa ...como conejos.
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rendri #7 rendri
Atacar esa isla no era un suicidio para ambas partes? Esto es en plan ajedrez de intercambio de reinas y ahora irán se va a cargar otra cosa similar o que?
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#5 charly-brown
Otra fuente habla que efectivamente ha sido bombardeada, pero centrándose en su superficie, no en las infraestructuras como tuberías y válvulas, etc. Lo primero sería una inhabilitación de un año lo otro de un par de meses si hoy terminara el conflicto.
Eso significa también que Irán anunció que está libre de atacar depósitos de empresas americanas en el Golfo.
Creo que por mucho que quieran Rusia no va a poder suplir la falta de petroleo del Golfo por mucho que quiera.
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menéame