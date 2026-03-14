El Ejército de EEUU ha bombardeado la isla de Jarg, uno de los epicentros petroleros de Irán

Casa Blanca anuncia ataque masivo contra objetivos militares en la isla iraní de Jarg, evitando instalaciones energéticas por “decencia”, y advierte posibles nuevas acciones si se obstaculiza la navegación en Ormuz
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Es la primera palabra que se me viene a la mente cuando hablan de Estados Unidos, decencia.
Ahora fuera de bromas, un puente aéreo seria lo suyo dada la superioridad
Todo muy democrático y muy bonito.
Luego ya se vera; cuando este llena que Iran la borre del mapa ...como conejos.
www.meneame.net/story/trump-da-iran-vencido-teheran-amenaza-reducir-ce
Eso significa también que Irán anunció que está libre de atacar depósitos de empresas americanas en el Golfo.
Creo que por mucho que quieran Rusia no va a poder suplir la falta de petroleo del Golfo por mucho que quiera.