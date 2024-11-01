Trump da a Irán por "vencido" y Teherán amenaza con reducir "a cenizas" sitios petroleros vinculados a EEUU

Trump había dicho la noche del viernes que Estados Unidos «aniquiló por completo» varios objetivos militares en Jark y amenazó con atacar allí las infraestructuras petroleras. Jatam al Anbiy, portavoz del mando operativo central del Ejército iraní, respondió que «Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a empresas petroleras de la región que sean en parte propiedad de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán inmediatamente destruidas y reducidas a cenizas»