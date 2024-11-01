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Trump da a Irán por "vencido" y Teherán amenaza con reducir "a cenizas" sitios petroleros vinculados a EEUU

Trump da a Irán por "vencido" y Teherán amenaza con reducir "a cenizas" sitios petroleros vinculados a EEUU

Trump había dicho la noche del viernes que Estados Unidos «aniquiló por completo» varios objetivos militares en Jark y amenazó con atacar allí las infraestructuras petroleras. Jatam al Anbiy, portavoz del mando operativo central del Ejército iraní, respondió que «Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a empresas petroleras de la región que sean en parte propiedad de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán inmediatamente destruidas y reducidas a cenizas»

| etiquetas: trump , irán , petroleros , cenizas
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9 comentarios
21 4 0 K 329 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Cada declaración de Trump en este aspecto solo hace ver que no tienen una mierda controlada
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TikisMikiss #5 TikisMikiss
#2 Lo importante es que se han desahogado.
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#7 soberao
#2 A Trump le da igual todo, el va a seguir volando a su casa cada fin de semana para jugar al gol y el resto va a tener que desplazarse en bicicleta o quedarse a dormir en el lugar de trabajo porque no va a haber gasolina en unos meses para la gente de a pie. Y nadie está diciéndole nada a este imbécil y su pandilla de descerebrados.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#2 empezando por su descontrolado presidente
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manuelpepito #1 manuelpepito
Trump puede decir lo que quiera, la realidad es que Iran no está tan vencido y que las monarquías del golfo se han dado cuenta que tener alli a los yanquis les supone un problema.
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HartzBaltz #3 HartzBaltz
Como ataquen la isla de Kharg el mundo va a tener muchos problemas. Problemas no vistos desde hace muchas muchas decadas. Claro, el barril a $200 daria muchisimo dinero a Trump y Putin. Y si realmente ese es el plan? Yo no descartaria para nada que nos esten tomando el pelo.
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perrico #6 perrico
Trump lleva cada días desde hace 10 diciendo que ya ha ganado.
Y llevan también una semana diciendo cada día que hoy va a ser un ataque contra Irán de magnitud catastrófica que nunca antes se ha visto.

Y así cada dia.
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#9 drstrangelove
Estados Unidos es importador neto de petróleo, el barril a 200$ no le beneficia para nada.
Destruir la infraestructura de Kharg crearía muchos problemas al mundo, incluido a ellos. Aunque casi todo el petróleo vaya para India y China, todo lo que se produce con él (medicamentos, cachivaches, herramientas, etc.) se pondría muy caro y habría problemas de inflación.
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#4 tyrrelco
Esto cada .día tiene peor pinta.
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menéame