Los espías israelíes acusados por el Gobierno de Eslovenia de "injerencia" electoral tienen en Madrid su sede de la UE

El primer ministro esloveno acusó a la empresa israelí Black Cube de realizar "vigilancia mercenaria" y trabajar para el candidato de la ultraderecha en las elecciones del 22 de marzo. Black Cube, que presume de tener un equipo formado por "veteranos de las unidades de inteligencia de la élite de Israel", sólo tiene cuatro sedes en el mundo: en Tel Aviv, Londres, Madrid y Singapur.