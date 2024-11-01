¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?

A las 6:50 a. m. (hora del Este en EEUU) de hoy, se compraron contratos de futuros del S&P 500 por un valor nocional de 1.500 millones de dólares.

Esta operación fue tan grande que hizo subir el índice entero un 0,3 % en ese minuto.

Luego, 14 minutos después, a las 7:04 a. m., el presidente Trump anunció que había “conversaciones productivas” en marcha con Irán.

A las 7:10 a. m., el S&P 500 había añadido 2 billones de dólares en capitalización bursátil.

Esa posición de 1.500 millones de dólares ganó 60 millones en cuestión de minutos.

Absolutamente increíble.

Fuente: x.com/i/status/2036136393328505324