Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha “aniquilado por completo” los objetivos militares en la isla iraní de Kharg

El presidente estadounidense anunció que las fuerzas estadounidenses “destruyeron por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”. “Por razones de decencia, he decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiere con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, escribe Trump en Truth Social. “Irán NO tiene capacidad para defenderse de nada de lo que queramos atacar."