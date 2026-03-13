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Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha “aniquilado por completo” los objetivos militares en la isla iraní de Kharg

Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha “aniquilado por completo” los objetivos militares en la isla iraní de Kharg

El presidente estadounidense anunció que las fuerzas estadounidenses “destruyeron por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”. “Por razones de decencia, he decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiere con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, escribe Trump en Truth Social. “Irán NO tiene capacidad para defenderse de nada de lo que queramos atacar."

| etiquetas: trump , eeuu , iran
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Sacapuntas
Por razones de decencia dice. xD
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 el de la lista Epstein hablando de decencia xD
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#2 Icelandpeople
Como ataque las instalaciones petroleras ahí, Irán se carga las de toda la región.

Y luego, pues bueno. A la velas y las latas indefinidamente.
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#1 Dav3n
Huy dios, pero qué malote el tío xD

Qué puto desesperados están :foreveralone:
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 cada bravuconada que sale a decir les deja en peor lugar xD
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#10 Dav3n
#5 Es que no hay techo, joder, no hay techo y esto va para largo :palm:
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#8 amusgada
pero si Kharg es un pueblín ¿se ventilaron una garita o qué? ¿La escuela o la iglesia?

Eso sí, hoy los Stratotankers ya no van por el "amistoso" pasaje iraquí en sus viajecillos, sólo por Kuwait.

Y no dice ni pío del Centro Espacial de Teherán que se cepilló ¿ni gota orgullo, si se supone que colaboraban en la creación de misiles?
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#9 Tks4dTip
Si pudieron en Afganistán en Irán también
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menéame