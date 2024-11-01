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EEUU envía a Teherán un plan de paz de 15 puntos, pero el ejército de Irán lo niega: "No llames acuerdo a tu derrota"

EEUU envía a Teherán un plan de paz de 15 puntos, pero el ejército de Irán lo niega: "No llames acuerdo a tu derrota"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado a Irán un plan de paz de 15 puntos para poner fin a la guerra en Oriente Próximo. El Ejército de Irán, sin embargo, ha respondido la madrugada de este miércoles negando la afirmación de Trump. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado". En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya ha insistido en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas.

| etiquetas: eeuu , teherán , paz , irán , derrota
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es plan lo firmarán Trump y Netanyahu y tendremos a todos nuestros NATOntados chillando que han ganado, mientras siguen cayendo misisles sobre Israel.
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Apotropeo #9 Apotropeo
#6 A mí me parece muy predecible, cada vez que anuncia algo es mentira.
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ombresaco #11 ombresaco
#9 cada dos o tres dias cambio la radio en el coche. Impredecible es el adjetivo para Trump en la cope. Supongo que es una cuestion de libro de estilo, porque lo dijeron varios, a distintas horas.
1 K 20
Apotropeo #12 Apotropeo
#11 Supongo que impredecible no sale en la biblia como pecado, pero mentir sí.
No querrán entrar en la contradicción de apoyar a un pecador.
0 K 8
marola #3 marola
Qué los iraníes lo nieguen me hace preguntar sino será todo una maniobra de Trump para evitar sobre todo el hundimiento de los mercados mientras ganar tiempo.
2 K 35
#7 c0hkka *
#3 Mi teoría va por ahí. Trump y/o los que le aconsejan la han cagado muchísimo, y los que tienen de verdad el dinero lo saben y saben que si esto dura 3-4 semanas más van a perder muchísimo dinero y la catástrofe será tremenda. Con lo que los que de verdad mandan (dinero) le están tirando de las orejas a Trump y diciéndole que qué narices está haciendo, que ya puede ir arreglándolo. Y no saben como. Y estos movimientos son efectivamente para ganar tiempo y manipular el mercado.

¿Quién ganará? ¿El dinero o Netanyahu con lo que tenga contra Trump? Esa es la duda que tengo... Por supuesto, es una teoría de barra de bar con palillo en la boca, como todas las teorías que se precien.
1 K 16
Arkhan #8 Arkhan
#7 Me pongo el palillo en la boca contigo y te digo que simplemente buscan una salida mostrándose como vencedores cuando Irán les está dando pal pelo en su territorio y con sus pocos recursos.

Y no le está dando al ejército ni con bombas, está haciendo que a miles de kilómetros de dónde se desarrolla el conflicto muchos poderosos estén teniendo muchas pérdidas que seguirán teniendo hasta que uno de los dos se rinda.
1 K 22
#10 chocoleches
#3 Pues lo mismo cuando Noem dijo que ya les dejábamos utilizar las bases y tuvo que salir el ministro de exteriores a desmentirlo. Intoxicar para tapar sus vergüenzas.
2 K 33
ombresaco #5 ombresaco
... y la noticia no dice en qué consisten esos 15 puntos
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Apotropeo #4 Apotropeo
Un plan de paz sería una buenísima noticia, de no ser por anunciarlo el mentiroso de Trump.
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ombresaco #6 ombresaco
#4 Mentiroso es el perro, Trump es impredecible
1 K 6

menéame