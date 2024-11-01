EEUU envía a Teherán un plan de paz de 15 puntos, pero el ejército de Irán lo niega: "No llames acuerdo a tu derrota"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado a Irán un plan de paz de 15 puntos para poner fin a la guerra en Oriente Próximo. El Ejército de Irán, sin embargo, ha respondido la madrugada de este miércoles negando la afirmación de Trump. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado". En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya ha insistido en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas.