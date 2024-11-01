EEUU envía a Teherán un plan de paz de 15 puntos, pero el ejército de Irán lo niega: "No llames acuerdo a tu derrota"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado a Irán un plan de paz de 15 puntos para poner fin a la guerra en Oriente Próximo. El Ejército de Irán, sin embargo, ha respondido la madrugada de este miércoles negando la afirmación de Trump. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado". En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya ha insistido en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas.
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No querrán entrar en la contradicción de apoyar a un pecador.
¿Quién ganará? ¿El dinero o Netanyahu con lo que tenga contra Trump? Esa es la duda que tengo... Por supuesto, es una teoría de barra de bar con palillo en la boca, como todas las teorías que se precien.
Y no le está dando al ejército ni con bombas, está haciendo que a miles de kilómetros de dónde se desarrolla el conflicto muchos poderosos estén teniendo muchas pérdidas que seguirán teniendo hasta que uno de los dos se rinda.