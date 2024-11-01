EEUU autoriza a China a comprar petróleo venezolano, pero bajo sus reglas y precios

Estados Unidos confirmó que permitirá a China seguir comprando petróleo venezolano, pero ya no bajo las condiciones que durante años beneficiaron al chavismo. La administración de Donald Trump ha dejado claro que Pekín podrá adquirir crudo venezolano únicamente a “precios justos de mercado”, y no a los valores rebajados con los que el régimen de Maduro saldaba deudas políticas y financieras con China.