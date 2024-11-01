EEUU autoriza a China a comprar petróleo venezolano, pero bajo sus reglas y precios

Estados Unidos confirmó que permitirá a China seguir comprando petróleo venezolano, pero ya no bajo las condiciones que durante años beneficiaron al chavismo. La administración de Donald Trump ha dejado claro que Pekín podrá adquirir crudo venezolano únicamente a “precios justos de mercado”, y no a los valores rebajados con los que el régimen de Maduro saldaba deudas políticas y financieras con China.
| etiquetas: eeuu , china , venezuela , petróleo
Primero crean el problema con sus dólares y sus sanciones para luego culpar de sus problemas a los sancionados
Básicamente porque es como EEUU controla la economía global, exportando su inflación creando dólares.
La bolsa es eso, el mayor error que podía cometer la humanidad. Un pozo de inmundicia feudal que controla el devenir de millones sin absolutamente ninguna base científica que garantice la supervivencia de la humanidad como ente abstracto.
El sistema económico actual es fentanilo, por resumir.
De ahí que EEUU, el camello, se ponga tonto, es que se le acaba el negocio.
Venezuela ahora es una democrazia, cada día que pasa es más evidente
La educación neocon conlleva estos riesgos