Eduardo Garzón: "El dinero público no sale de los contribuyentes. Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos."  

Eduardo Garzón, hermano menor del exministro de Consumo, Alberto Garzón ha realizado otra declaración que ha llamado poderosamente la atención, respondiendo a unas declaraciones de Pedro Sánchez, Garzón afirma: "Falso. El dinero público no sale de los contribuyentes. El Estado primero gasta. Si no tiene fondos, emite bonos. Y luego, después de haber gastado, recauda. Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos."
| etiquetas: eduardo garzón , dinero público , contribuyentes
Pero ese es todo el contexto que el autor le da a sus afirmaciones en tweeter.
Que vigile más lo que dice.
Un burro.
⦁ Eduardo Garzón: "El dinero es un invento y se puede crear sin límites"
⦁ Eduardo Garzón: "Los ingresos de los funcionarios provienen del gasto del Estado, no de ningún impuesto." … » ver todo el comentario
Libertad digital en su línea, basura sensacionalista.
"Garzón es sensacionalista", Meneador_Compulsivo.
Para sorpresa de nadie..
El pago de los bonos.
Los bonos es dinero que el estado tiene que devolver y lo hace en parte con el dinero que pagan los contribuyentes y por otra con la emisión de nuevos bonos, los cuales se pagan en parte con el dinero que pagan los contribuyentes y en parte con la emisión de nuevos bonos, los cuales ...
Apuesto por bulo y manipulación.
Ahora voy a mirar.
Ya he mirado.
Si el enlace de X es realmente lo que puso el (y no hay razón para dudarlo), es un cenutrio y un burro.
La frase no aguanta ni el más minimo análisis.
Pero el valor del dinero si, el valor del dinero viene de eso, de la cantidad de impuestos que puedas recaudar.
Los bonos no son gratis. Hay que pagar el nominal+intereses.
Adivina quien los paga.
Lo contrario sería cómo creer en las maquinas de movimiento perpetuo que funcionan sin aporte de energía externo.
Lo que dice es estrictisimamente correcto, pero es un mimimimimi muy absurdo y evidentemente libertaddigital o cualquier otro pseudomedio puede hacerle parecer idiota ante el público general.
No me parece un bulo ni sensacionalista, es una respuesta interesada a un comentario idiota del señor Garzón.
No. No lo es.
Va bien hasta el "los contribuyentes no financian nada con sus impuestos".
Eso es una cagada mayúscula.
Si le vendes a un capitalista tu producción por 1000 euros y el capitalista te la revende por 10.000 euros, tendrás que aceptar quedarte endeudado con el capitalista para poder acceder al 90% de lo que tú mismo produjiste con tu esfuerzo. Además, lo harás gustoso, porque el amo ha sabido inculcarte sutilmente que él crea muchos puestos de trabajo.
Recordad que para un rico siempre es mejor prestar su… » ver todo el comentario