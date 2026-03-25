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Eduardo Garzón: "El dinero público no sale de los contribuyentes. Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos."

Eduardo Garzón: "El dinero público no sale de los contribuyentes. Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos."  

Eduardo Garzón, hermano menor del exministro de Consumo, Alberto Garzón ha realizado otra declaración que ha llamado poderosamente la atención, respondiendo a unas declaraciones de Pedro Sánchez, Garzón afirma: "Falso. El dinero público no sale de los contribuyentes. El Estado primero gasta. Si no tiene fondos, emite bonos. Y luego, después de haber gastado, recauda. Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos."

| etiquetas: eduardo garzón , dinero público , contribuyentes
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Sacando esta frase de contexto puede parecer una barbaridad, pero en efecto, el dinero fiduciario obtiene valor porque el estado lo respalda.
7 K 83
#18 chavi
#5 Pensaba lo mismo.
Pero ese es todo el contexto que el autor le da a sus afirmaciones en tweeter.

Que vigile más lo que dice.

Un burro.
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haprendiz #4 haprendiz *
#1 Titulares sacados de contexto para provocar la reacción de los que no se leen ni la entradilla de las noticias.

Libertad digital en su línea, basura sensacionalista.
9 K 77
Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo
#4 Citar las palabras de Garzón es sensacionalista, claro que sí compañero.
5 K 51
haprendiz #8 haprendiz
#6 Tranquilo, tú a tu ritmo.
3 K 49
sorrillo #9 sorrillo *
#6

"Garzón es sensacionalista", Meneador_Compulsivo.
2 K 41
Anfiarao #13 Anfiarao
#6 no pierdes ocasión de confirmar tu bajeza moral e intelectual.
Para sorpresa de nadie..
2 K 21
#14 alhambre
#6 lo sensacionalista es la birria de críticas del "digital". Parece que están discutiendo con su vecino Antonio en el bar tras 3 carajillos. Menudo nivel.
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sorrillo #3 sorrillo *
Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos.

El pago de los bonos.

Los bonos es dinero que el estado tiene que devolver y lo hace en parte con el dinero que pagan los contribuyentes y por otra con la emisión de nuevos bonos, los cuales se pagan en parte con el dinero que pagan los contribuyentes y en parte con la emisión de nuevos bonos, los cuales ...
1 K 25
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Me encanta que se le dé una oportunidad a todo el mundo d hacer el ridículo en los medios.
1 K 19
#15 chavi *
Aun no he mirado nada más que el titular:

Apuesto por bulo y manipulación.

Ahora voy a mirar.

Ya he mirado.

Si el enlace de X es realmente lo que puso el (y no hay razón para dudarlo), es un cenutrio y un burro.

La frase no aguanta ni el más minimo análisis.
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WcPC #2 WcPC
Hombre, el dinero en si no.
Pero el valor del dinero si, el valor del dinero viene de eso, de la cantidad de impuestos que puedas recaudar.
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#19 chavi
#2 Y el dinero.
Los bonos no son gratis. Hay que pagar el nominal+intereses.

Adivina quien los paga.
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curaca #23 curaca
Pues entonces el no pagar impuestos no es un delito, ya que este dinero no tiene ninguna función...
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#17 Borgiano
Ojo que este es el hermano listo.
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#12 Adam22 *
Puede que el procedimiento sea complejo, y que nadie pueda saber exactamente de qué bolsillo han salido exactamente el gasto X o la subvención Y. Pero bueno, ya sea con impuestos directos, indirectos o con inflación a la argentina, al final todo gasto del estado tiene un contribuyente detrás.

Lo contrario sería cómo creer en las maquinas de movimiento perpetuo que funcionan sin aporte de energía externo.
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#11 pericoporro
Libertad digital hace creer a sus lectores que un tío que dice la verdad, miente.
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jmangut #10 jmangut
Libertaddigital en su linea, pero el amigo Garzon no ayuda nada. Intenta continuamente sacarle punta al lápiz más afilado y acaba liandola.
Lo que dice es estrictisimamente correcto, pero es un mimimimimi muy absurdo y evidentemente libertaddigital o cualquier otro pseudomedio puede hacerle parecer idiota ante el público general.
No me parece un bulo ni sensacionalista, es una respuesta interesada a un comentario idiota del señor Garzón.
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#16 chavi
#10 Lo que dice es estrictisimamente correcto
No. No lo es.
Va bien hasta el "los contribuyentes no financian nada con sus impuestos".

Eso es una cagada mayúscula.
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#20 BoosterFelix
El capitalismo moderno es deuda pública, apropiación de la riqueza futura de las naciones.

Si le vendes a un capitalista tu producción por 1000 euros y el capitalista te la revende por 10.000 euros, tendrás que aceptar quedarte endeudado con el capitalista para poder acceder al 90% de lo que tú mismo produjiste con tu esfuerzo. Además, lo harás gustoso, porque el amo ha sabido inculcarte sutilmente que él crea muchos puestos de trabajo.

Recordad que para un rico siempre es mejor prestar su…   » ver todo el comentario
1 K -1
#21 VFR
#20 revisa lo que has escrito, contiene errores evidentes
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#22 BoosterFelix
#21 Lo he revisado y sigo sin verle errores. Si me los indicas tú, igual me entero.
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menéame