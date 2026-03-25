Eduardo Garzón: "El dinero público no sale de los contribuyentes. Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos."  

Eduardo Garzón, hermano menor del exministro de Consumo, Alberto Garzón ha realizado otra declaración que ha llamado poderosamente la atención, respondiendo a unas declaraciones de Pedro Sánchez, Garzón afirma: "Falso. El dinero público no sale de los contribuyentes. El Estado primero gasta. Si no tiene fondos, emite bonos. Y luego, después de haber gastado, recauda. Los contribuyentes no financian nada con sus impuestos."