Duras críticas contra 'Código 10' por mostrar imágenes sensibles de personas atrapadas en el accidente de Rodalies

El espacio de Cuatro ofreció una secuencia en la que se veía a una víctima pidiendo ayuda entre los hierros retorcidos del tren, lo que generó una ola de indignación en las redes sociales. Aunque la imagen de la persona visible fue pixelada, la secuencia fue lo suficientemente explícita como para desatar una cascada de críticas. El programa llegó incluso a proyectar la imagen de esa persona atrapada en el pantallón del programa