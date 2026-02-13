edición general
97 meneos
1001 clics

Los dueños del árbol que cayó sobre una conductora en Caldas, Pontevedra, tenían una orden para talarlo que desoyeron

La imagen de un enorme pino que cayó sobre una conductora el pasado miércoles en la carretera EP-8002 en Caldas todavía estremece. El vehículo que conducía la joven quedó completamente aplastado tras la caída de un enorme árbol situado al pie de la vía, y ella se libró “por unos milímetros” de ser alcanzada por el impacto, ya que quedó encajada literalmente entre el volante y el árbol, tal y como contaron los efectivos de emergencias que la atendieron tras el accidente. El Concello de Caldas ha confirmado ahora que había notificado a lo

| etiquetas: caldas , pontevedra , arbol
52 45 1 K 350 actualidad
42 comentarios
52 45 1 K 350 actualidad
Comentarios destacados:            
#8 spasmos87 *
Esta es la mejor frase del articulo: "El alcalde de Caldas ha lamentado no poder hacer “mucho más”. Ha recordado que hacen unas 50.000 notificaciones al año de parcelas que están sin limpiar, “pero la gente no cumple”" Parece que no se saben la de denunciar o la de hacer ellos el trabajo y pasar la factura y sino paga embargo.
7 K 89
Caresth #21 Caresth
#8 Verás, esto es Galicia. algún imbécil legisló que hay que tener los montes "limpios" como si fuesen un parque municipal. Pero resulta que el sotobosque (maleza para estos brutos) es parte consustancial del monte. Y en Galicia crece a ritmo de que hay que hacer dos limpiezas al año. Y casi todo el mundo tiene varias parcelas, lo cual se convierte en una carga económica bastante importante e inútil, porque desbrozas y en dos meses ya hay broza de nuevo. El alcalde no quiere joder a todos sus vecinos, así que notifica porque no le queda otra, pero no multa.
7 K 81
EsUnaPreguntaRetórica #27 EsUnaPreguntaRetórica
#21 "Limpiar los montes" y "limpiar los ríos", dos frases que cada vez que las escuchas sabes que estás ante un paleto urbanita.
1 K 16
Cehona #35 Cehona
#27 Yo he escuchado a un agricultor con su finca de pistachos inundada y cinco años perdidos, decir esa misma frase "limpiar los ríos".
¿Es un paleto pueblerino?
1 K 20
#39 prqt
#35 Yo lo oigo constantemente en los pueblos. Cuando los ecologistas dicen que es mejor no "limpiar el río" les acusan de ser de ciudad. Es un poco como llamar facha (o zurdo) a alguien porque no te gusta.
0 K 7
#1 Mustela
Tanto la conductora como los "dueños" han vuelto a vivir. Llega a matar a la conductora y, salvo sean de apellidos conocidos, les cae un puro.
6 K 71
antesdarle #2 antesdarle
#1 estos seguro que ya no volverán a descuidar la parcela
5 K 54
#7 Pixmac *
#2 Tengo muchas dudas de ello. La dueña de la finca es una señora mayor y por lo visto cree que tiene toda la razón, llevando la contraria a los vecinos sobre si había una orden de talado de sus árboles. Parece ser que hace años le mandaron cortar los árboles pero cortó los que ella quiso, dejando los demás.
4 K 54
Beltenebros #13 Beltenebros *
#7
Seguro que la señora, por llamarla de alguna forma, vota a la derechona.
2 K 15
EsUnaPreguntaRetórica #24 EsUnaPreguntaRetórica
#13 Menuda meada fuera de tiesto.
2 K 26
Beltenebros #32 Beltenebros *
#24
¿De la señora en cuestión, del trolentario #28 que he reportado, o de ambos?
0 K 19
desastrecolosal #28 desastrecolosal
#13 Si, una señora que tendrá unos 200 años de edad, la entrevistaron esta mañana en la TV. Al parecer hace años le notificaron y realmente corto varios arboles y desde entonces nada más. Ahora el ayuntamiento dice que es que eso se sabe, los que son peligrosos o no.

Y una polla, si los vecinos llevan años denunciando el ayuntamiento que se ponga las pilas y haga su trabajo, por cierto, el Ayunt. es del PSOe (aunque me la pela si es del SOE o De VOX). Lo que vota la señora no ha salido en el BOE por cierto.

Saca la cabeza del culo y deja de soltar mamarrachadas.
4 K 4
Beltenebros #33 Beltenebros
#28
¿Eres capaz de escribir un trolentario sin insultar o tu bilis no da para más?
0 K 19
desastrecolosal #34 desastrecolosal
#33 Dios, da vergüenza ajena leerte.
3 K -25
Beltenebros #36 Beltenebros
#34 A ti no da vergüenza leerte, da mucho asco, octubre de 2025:

www.meneame.net/user/desastrecolosal/commented
0 K 19
desastrecolosal #38 desastrecolosal *
#36 El mismo asco dan los comentarios de personajes como tú, pero multiplicado por 1000. :peineta: :peineta: :peineta:
0 K 7
ElRelojero #42 ElRelojero
#28 Si el Ayuntamiento dice de cortar unos árboles y el dueño no lo hace, al final, lo hace el ayuntamiento y luego le pasa la factura a la dueña.
Es pasó con una amiga de mi madre con unas palmeras que tenían el picudo, al final se lo dijeron o las quita usted o vamos nosotros y paga la factura.
0 K 10
#40 ogrexxx
#7 ya entrará en razón cuando le obliguen a pagar de su bolsillo el coche
0 K 6
jonolulu #30 jonolulu
#2 #5 #6 La notificación era por distancia mínima para prevención de incendios.
0 K 17
#4 vicox
#1 Desde el absoluto desconocimiento, estamos hablando de un árbol al la lado de una carretera, tenía entendido que esta parte corresponde a la carretera, aunque tu puedes disfrutarla, si algo molesta pueden venir cortar y punto.
2 K 22
Raziel_2 #19 Raziel_2
#4 No es tan asi. Tu puedes cortar la parte que invade tu propiedad, pero nunca puedes intervenir en una propiedad ajena.

Podrías cortar las ramas que sobresalen, pero no el árbol en si.

Además es un puto marrón, talar árboles pegados a vías públicas o edificaciones cuando son tan grandes requiere mucho cuidado para que no caigan hacia donde no deben y te metas en un follón con el seguro que nadie firma. Lo mejor es llamar a una empresa que te compre los árboles, o llamar a la Xunta, esperar y que se lleve la madera.
2 K 17
#25 Pixmac
#19 Es así. Los de mantenimiento cortan lo que sobresalga (ramas, por lo general), lo que llegue hasta la carretera, pero lo demás no lo tocan, que estarían actuando dentro de una propiedad privada.

Como en muchos otros temas, en Galicia hay mucha conflictividad por los árboles, que muchas personas dejan crecer los árboles para poder venderlos a buen precio y poco les importa si están cerca de viviendas.
0 K 19
Raziel_2 #29 Raziel_2 *
#25 Este verano la Xunta con el tema de los incendios en Ourense anduvieron talando sin ton ni son.

Mi suegro tiene una finca con castaños en Teo, y como está fuera de límites no le notificaron, pero a algún vecino le llevaron los arboles que estorbaban y de paso alguno que no.

Luego si querías la madera pagabas o dejabas ir todo y te sacaban el trabajo "gratis".

Creo que llamando de forma voluntaria te cobraban 200€, pero de eso ya no estoy muy seguro.
0 K 11
Beltenebros #11 Beltenebros
#1
Hay gente que parece que está pidiendo a gritos que alguien les devuelva la "buena acción" que han hecho.
0 K 19
alfema #3 alfema
Veremos qué multa le ponen y a la señora le deberían pagar un coche nuevo más daños emocionales por el susto.
6 K 60
borteixo #41 borteixo
#3 lo importante es la multa ya si eso la chavala que estará bien jodida y sin coche a lo mejor dentro de dos años ve algún euro.
0 K 10
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
"Ha recordado que hacen unas 50.000 notificaciones al año de parcelas que están sin limpiar, “pero la gente no cumple”."

¿Y que cojones haces para obligar a que cumplan? ¿Que sanciones pones? ¿O simplemente no haces nada?
3 K 35
#20 Marx
#10 En caso de que no cumplan, cito la normativa: "– En caso de que notificado el propietario sobre el incumplimiento, este no corrija el problema, serán los Concellos las Administraciones competentes para proceder a la ejecución forzosa de los trabajos, en tanto que le corresponderá a la Xunta de Galicia el procedimiento sancionador paralelo."

Si los propietarios no cumplen, es la administración la encargada de hacerlo y pasarle la factura junto a la sanción que proceda pero no lo hacen porque es inviable pero a ti te obligan igual y como pase algo, te cargan el muerto.
2 K 25
#22 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#20 Pues lo que suponía, no tenien consecuencia alguna, salvo casos como este. Lo óptimo económicamente o por cualquier otro interés en mantener lo que se requiere reparar, limpiar, talar, es tirar a la basura el requerimiento de ese Concello, Xunta o de quien sea.
0 K 12
#26 Marx
#22 Es inviable cortar todo lo que piden, por eso hay pocas consecuencias.
0 K 10
Moixa #6 Moixa
La normativa que incumplian era la de tener un árbol a menos de 10 metros de la carretera. La cantidad de árboles que deben incumplir debe ser extraordinaria.
2 K 28
#16 Marx *
#6 Como bien dices, la cantidad de árboles es inmensa, aquí tienes detalles sobre las franjas que hay que limpiar: www.campogalego.es/regulado-el-proceso-seguir-contra-quien-incumpla-la

Y aquí tienes el visor: mapas.xunta.gal/visores/faixas/

Las notificaciones son masivas, no es que notificaran a estas personas en concreto, notificaron a prácticamente todos los que tienen alguna parcela. Son tantos los árboles que hay que talar que los que…   » ver todo el comentario
3 K 37
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Me estoy acordando del movimiento ciudadano que se montó en Sevilla porque el ayuntamiento había ordenado talar un árbol por motivos de seguridad pero, ah, es que era un árbol antiguo.
1 K 7
Beltenebros #9 Beltenebros
#5
Estás mezclando cosas y echando mano de un calzador.
Patético.
7 K 79
treu #14 treu
#5 casos que no tienen nada que ver.
4 K 36
#18 Tiranoc
<< El alcalde de Caldas ha lamentado no poder hacer “mucho más”>>

Sí se puede hacer algo más, junto con la orden de tala podría haber una fecha límite en la que los dueños deben contactar con el ayuntamiento para que pasen a verificar que han hecho el trabajo. Es un pueblo pequeño, no creo que sea tan complicado pero es más fácil encontrar excusas que soluciones.
0 K 7
#23 Marx *
#18 Hay una fecha límite y esta es, cito:

¿Qué plazos hay para mantener limpias las franjas de prevención de incendios?
La gestión de la biomasa deberá realizarse antes del 31 de mayo (anteriormente era antes del 30 de junio) y en caso de ser requerido, el propietario dispone por Ley de un plazo de 15 días prorrogable en casos debidamente justificados. El deber de desbrozar el terreno es del propietario y podrá contratarlo o elegir el sistema que considere oportuno.

Edito: Nótese que…   » ver todo el comentario
2 K 26
#31 Tiranoc
#23 Gracias por la info, no conocía la normativa pero es una cuestión de lógica. En la noticia no lo pone pero afirman que los dueños no han hecho caso de la orden de tala por lo que entiendo que la fecha límite expiró el año pasado y este señor dice que no puede hacer mucho más, cosa que no se cree ni él. Con 50.000 notificaciones al año, no me extrañaría que no hiciera seguimiento de ninguna. Para mí los propietarios tienen responsabilidad pero el ayuntamiento también.
0 K 7
A001 #15 A001
No se hace nada hasta que pasa algo
0 K 6
#37 Marcus78
Como no ha muerto nadie, da igual. Todos amigos
0 K 6
#12 JumpinJack
Deberían haber hecho como la alcaldesa de Zaragoza que ha talado absolutamente toooodos los arboles de mi calle "por seguridad ciudadana"
0 K 6
Quecansaometienes... #17 Quecansaometienes...
#12 Igual alguno habia atracado a alguien y como en la rueda de reconociniento no supieron distinguir a la "mala hierba" del resto...pagaron juncos por pecadores :shit: :wall:
0 K 10

menéame