Los dueños del árbol que cayó sobre una conductora en Caldas, Pontevedra, tenían una orden para talarlo que desoyeron

La imagen de un enorme pino que cayó sobre una conductora el pasado miércoles en la carretera EP-8002 en Caldas todavía estremece. El vehículo que conducía la joven quedó completamente aplastado tras la caída de un enorme árbol situado al pie de la vía, y ella se libró “por unos milímetros” de ser alcanzada por el impacto, ya que quedó encajada literalmente entre el volante y el árbol, tal y como contaron los efectivos de emergencias que la atendieron tras el accidente. El Concello de Caldas ha confirmado ahora que había notificado a lo