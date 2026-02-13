Los dueños del árbol que cayó sobre una conductora en Caldas, Pontevedra, tenían una orden para talarlo que desoyeron

La imagen de un enorme pino que cayó sobre una conductora el pasado miércoles en la carretera EP-8002 en Caldas todavía estremece. El vehículo que conducía la joven quedó completamente aplastado tras la caída de un enorme árbol situado al pie de la vía, y ella se libró “por unos milímetros” de ser alcanzada por el impacto, ya que quedó encajada literalmente entre el volante y el árbol, tal y como contaron los efectivos de emergencias que la atendieron tras el accidente. El Concello de Caldas ha confirmado ahora que había notificado a lo
Es pasó con una amiga de mi madre con unas palmeras que tenían el picudo, al final se lo dijeron o las quita usted o vamos nosotros y paga la factura.
Podrías cortar las ramas que sobresalen, pero no el árbol en si.
Además es un puto marrón, talar árboles pegados a vías públicas o edificaciones cuando son tan grandes requiere mucho cuidado para que no caigan hacia donde no deben y te metas en un follón con el seguro que nadie firma. Lo mejor es llamar a una empresa que te compre los árboles, o llamar a la Xunta, esperar y que se lleve la madera.
Como en muchos otros temas, en Galicia hay mucha conflictividad por los árboles, que muchas personas dejan crecer los árboles para poder venderlos a buen precio y poco les importa si están cerca de viviendas.
Mi suegro tiene una finca con castaños en Teo, y como está fuera de límites no le notificaron, pero a algún vecino le llevaron los arboles que estorbaban y de paso alguno que no.
Luego si querías la madera pagabas o dejabas ir todo y te sacaban el trabajo "gratis".
Creo que llamando de forma voluntaria te cobraban 200€, pero de eso ya no estoy muy seguro.
¿Y que cojones haces para obligar a que cumplan? ¿Que sanciones pones? ¿O simplemente no haces nada?
Si los propietarios no cumplen, es la administración la encargada de hacerlo y pasarle la factura junto a la sanción que proceda pero no lo hacen porque es inviable pero a ti te obligan igual y como pase algo, te cargan el muerto.
Y aquí tienes el visor: mapas.xunta.gal/visores/faixas/
Las notificaciones son masivas, no es que notificaran a estas personas en concreto, notificaron a prácticamente todos los que tienen alguna parcela. Son tantos los árboles que hay que talar que los que… » ver todo el comentario
Sí se puede hacer algo más, junto con la orden de tala podría haber una fecha límite en la que los dueños deben contactar con el ayuntamiento para que pasen a verificar que han hecho el trabajo. Es un pueblo pequeño, no creo que sea tan complicado pero es más fácil encontrar excusas que soluciones.
¿Qué plazos hay para mantener limpias las franjas de prevención de incendios?
La gestión de la biomasa deberá realizarse antes del 31 de mayo (anteriormente era antes del 30 de junio) y en caso de ser requerido, el propietario dispone por Ley de un plazo de 15 días prorrogable en casos debidamente justificados. El deber de desbrozar el terreno es del propietario y podrá contratarlo o elegir el sistema que considere oportuno.
Edito: Nótese que… » ver todo el comentario