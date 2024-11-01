Donald Trump autorizó operaciones secretas de la CIA en Venezuela, según The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela, reveló este miércoles The New York Times, citando a varios funcionarios estadounidenses. La estrategia hacia Venezuela fue diseñada principalmente por el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, junto con el director de la CIA, John Ratcliffe.
| etiquetas: trump , cia , venezuela , marco rubio , john ratcliffe
Luego los chinos conquistarán el mundo sin tirar una sola bomba y se preguntarán que cómo pasó.
Que el petróleo caduca, hay que sacarlo ya de esos países raros.
Lo de la droga es la escusa para las teles y los mononeuronales.
Recuerdas cuba en el 1962?, pues Venezuela podria ser lo mismo pero con mas poblacion y con mejores lugares donde esconder los pepinos
Van a por el Petróleo, hoy en día los Rusos y Chinos no necesitan países limítrofes para atacar EE. UU.