Donald Trump autorizó operaciones secretas de la CIA en Venezuela, según The New York Times

Donald Trump autorizó operaciones secretas de la CIA en Venezuela, según The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela, reveló este miércoles The New York Times, citando a varios funcionarios estadounidenses. La estrategia hacia Venezuela fue diseñada principalmente por el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, junto con el director de la CIA, John Ratcliffe.

cosmonauta #1 cosmonauta
Joder, que obviedad. Eso es justamente para lo que sirve la CIA.
TripleXXX #6 TripleXXX
#1 No me lo puedo de creer, debe ser una excepción en esa antorcha de la libertad.
sotillo #9 sotillo
#1 Y Marco Rubio, alguien que odia a muerte a todos los hispanos que no se sometan como esclavos a sus necesidades y las de sus amigos
salteado3 #12 salteado3
#1 Vamos, que en el país de la libertad y la democracia se siguen dedicando a sabotear y sembrar el caos en otros países para quedarse con sus riquezas, les importa muy poco lo que le pueda pasar a la población.

Luego los chinos conquistarán el mundo sin tirar una sola bomba y se preguntarán que cómo pasó.
Moderdonia #3 Moderdonia
A Venezuela se le está poniendo cara de necesitar "DemocraCIA."
TripleXXX #7 TripleXXX
#3 En píldoras de plomo.
Que el petróleo caduca, hay que sacarlo ya de esos países raros.
Supercinexin #4 Supercinexin
Y Biden también, pero eso ya pasó hace eones, políticamente hablando.
Veelicus #8 Veelicus
Que van a atacar ni cotiza, Venezuela se esta acercando a Rusia y China y los EEUU no van a dejar que esos lazos de estrechen mas, para ellos es un riesgo y no van a dudar en atacar.
Lo de la droga es la escusa para las teles y los mononeuronales.
sotillo #10 sotillo
#8 Lo raro es que tarden tanto ¿No cuentan con el apoyo suficiente para otro golpe de estado? Aquí dicen que todos son prisioneros del régimen, si fuera así lo tendrían medio conseguido
Veelicus #11 Veelicus
#10 Estaran buscando el mejor momento, estas cosas puedan pasar en cualquier momento, igual mañana les da a los chinos por atacar Taiwan y aprovechan, o esperan a que pase algo en Ucrania... cualquiera sabe
salteado3 #13 salteado3
#8 Qué Rusia y qué China... Petróleo. Las mayores reservas del mundo y no pueden trincarlas
Veelicus #15 Veelicus
#13 Petroleo tambien, pero no quieren ni de lejos un pais amigo de China y Rusia donde poner misiles que estan a 3 horas de EEUU y que llegan en un vector para el que no estan las defensas dispuestas.
Recuerdas cuba en el 1962?, pues Venezuela podria ser lo mismo pero con mas poblacion y con mejores lugares donde esconder los pepinos
salteado3 #17 salteado3
#15 No sé si recuerdas que antes de Cuba fue EE. UU. la que puso misiles en Turquía.

Van a por el Petróleo, hoy en día los Rusos y Chinos no necesitan países limítrofes para atacar EE. UU.
#2 JotaMcnulty
Puto Tromp. Nunca se vio nada igual. EEUU vive en un auténtico estado fascista.
Findeton #14 Findeton
#2 No como Venezuela, que tortura a menores de edad en el Helicoide y no presenta las actas electorales.
#5 laruladelnorte *
Lo que lleva haciendo toda su vida,propiciar golpes de estado para poner a sus títeres a dirijir esos paises en los que EEUU veía con ojos golosos.
#16 sliana
A la mierda el secretismo. Van a calzón quitado, se la pela todo porque se creen invencibles. Es la receta perfecta para una guerra mundial
