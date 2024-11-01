Donald Trump autorizó operaciones secretas de la CIA en Venezuela, según The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela, reveló este miércoles The New York Times, citando a varios funcionarios estadounidenses. La estrategia hacia Venezuela fue diseñada principalmente por el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, junto con el director de la CIA, John Ratcliffe.