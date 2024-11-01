Un documento interno de Google revela que los Chromebooks entrenan a los niños en las escuelas para convertirlos en clientes fieles

Se ha filtrado un documento interno de Google que muestra que los Chromebooks usados en las escuelas tienen el propósito de entrenar a los niños para ser futuros clientes fieles de la marca. ChromeOS es el sistema operativo de Google basado en Linux y desarrollado por Google. Este se lanzó en 2011 y lleva casi 15 años con nosotros y aunque tuvo un inicio fuerte, con los años ha ido perdiendo interés. Se desarrolló para los Chromebooks, unos portátiles de gama de entrada muy básicos, pero que a cambio tenían un precio muy económico.