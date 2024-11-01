edición general
18 meneos
27 clics
Un documento interno de Google revela que los Chromebooks entrenan a los niños en las escuelas para convertirlos en clientes fieles

Un documento interno de Google revela que los Chromebooks entrenan a los niños en las escuelas para convertirlos en clientes fieles

Se ha filtrado un documento interno de Google que muestra que los Chromebooks usados en las escuelas tienen el propósito de entrenar a los niños para ser futuros clientes fieles de la marca. ChromeOS es el sistema operativo de Google basado en Linux y desarrollado por Google. Este se lanzó en 2011 y lleva casi 15 años con nosotros y aunque tuvo un inicio fuerte, con los años ha ido perdiendo interés. Se desarrolló para los Chromebooks, unos portátiles de gama de entrada muy básicos, pero que a cambio tenían un precio muy económico.

| etiquetas: google , chromebook , niños , escuelas , clientes fieles
16 2 0 K 291 actualidad
6 comentarios
16 2 0 K 291 actualidad
#1 exeware *
Hacia falta el documento?
4 K 53
GEP_Gun #2 GEP_Gun
#1 aunque sea el mismo perro con distinto collar, si, hace falta el documento para saber el nombre del nuevo collar para seguir luchando en contra
2 K 37
Trigonometrico #3 Trigonometrico
#1 Yo diría que no. Llevamos 30 años usando Windows y siempre actuó de la misma forma.
3 K 44
#4 Pixmac
Toda empresa de banca, electrónica,... que tiene un producto infantil busca que esos niños sigan siendo clientes cuando sean mayores de edad.
1 K 32
magnifiqus #5 magnifiqus
Pues a mí me parece que les está saliendo el tiro por la culata. Mis hijas no están nada entusiasmadas con sus Chromebooks, y no conozco a nadie de su instituto que lo esté.
1 K 24
#6 Mustela *
#5 Comunicadlo al resto de padres, espero que funcione y se les quiten las ganas a quienes lo estén :-)
0 K 12

menéame