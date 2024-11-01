Dinamarca pide respeto a su integridad territorial después de que Trump nombre enviado a Groenlandia

Las autoridades danesas insisten en que todo el mundo, incluido Estados Unidos, debe respetar “la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, afirmó el lunes el ministro danés de Exteriores después de que el presidente Donald Trump anunciara el nombramiento del gobernador de Luisiana como enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia.
O más bien se inventarán que los Kalaallit están oprimidos por los daneses y que Trumo debe ir a liberarlos.
Y lo cachondo es que ellos, para EEUU no son más que unos panchitos de mierda porque Trump no distingue Nicaragua de Ponferrada.
Ya se dio el caso de un país de la OTAN que invadió y se quedó con la mitad de un país de la Commonwealth que estaba en la esfera de otro país de la OTAN, y no pasó absolutamente nada, nadie movió un dedo.
Allí siguen.