Dinamarca pide respeto a su integridad territorial después de que Trump nombre enviado a Groenlandia

Las autoridades danesas insisten en que todo el mundo, incluido Estados Unidos, debe respetar “la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, afirmó el lunes el ministro danés de Exteriores después de que el presidente Donald Trump anunciara el nombramiento del gobernador de Luisiana como enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia.

| etiquetas: dinamarca , eeuu , groenlandia , respeto , unión europa
11 comentarios
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡OTRO NOBEL DE LA PAZ! ¡PERO YA!
3 K 63
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ahora saldrá todo el comando NATOntado a defender la soberanía de Dinamarca y Groenlandia.

O más bien se inventarán que los Kalaallit están oprimidos por los daneses y que Trumo debe ir a liberarlos.
4 K 55
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#2 Están defendiendo su "mundo basado en reglas", reglas que los demás países han de cumplir pero que los muy mierdas obvian cuando se trata de EEUU.
0 K 15
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Y lo cachondo es que ellos, para EEUU no son más que unos panchitos de mierda porque Trump no distingue Nicaragua de Ponferrada.
1 K 33
Arzak_ #5 Arzak_
2026: Trump afirma que Dinamarca ‘robó’ en Groenlandia campos petroleros y de gas de EE. UU
8-D
3 K 39
Mikhail #7 Mikhail
#5 Y que el rey de Dinamarca dirige una red de narcotraficantes que venden su droja en yankeelandia y son una panda de terroristas... :-S
1 K 17
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#4 segunda vez en menos de un año que Dinamarca ya viene avisando de que ir no se puede consentir el espionaje entre aliados OTAN www.meneame.net/story/lider-danesa-dice-no-puede-espiar-aliado-otan-tr
1 K 31
#11 unocualquierax
#6
Ya se dio el caso de un país de la OTAN que invadió y se quedó con la mitad de un país de la Commonwealth que estaba en la esfera de otro país de la OTAN, y no pasó absolutamente nada, nadie movió un dedo.
Allí siguen.
0 K 10
bioibon #3 bioibon
Que les sigan comprando aviones de combate que los yankees pueden dejar en tierra con un click. Gilipollas
1 K 10
OscarLucas #10 OscarLucas
Que se den por jodidos. La UE no hará nada para defenderlos.
0 K 6

