La DGT también quiere vetar el coche eléctrico en las ciudades: “El transporte público será el único modo de acceder”

Pere Navarro ha adelantado que el objetivo de la Dirección General de Tráfico es acabar con el transporte privado en las ciudades, aunque este sea cero emisiones. Para el director general de dicho organismo es el único modo de acabar con la congestión y los atascos.

Es un hecho que la tendencia urbana tiende cada vez más a restringir el tráfico rodado en las zonas más céntricas, ya sea a través de prohibiciones a determinados vehículos o mediante la implementación de zonas peatonales.

No dejes que la verdad te impida hacer un titular sensacionalista para indignar a los cortitos.

Lo que llevamos haciendo desde hace 40 años ... pues seguimos con ello.
#5 No te digo que no. Pero el infausto Pere Navarro ya nos ha regalado varias perlas.

Como cuando se cargó los 20 km/h extra para adelantar en carreteras de doble sentido. El problema que tenía eso es que le jodía las multas de los radares de tramo. Y eso que esos 20 sólo estaban autorizados en tramos con el límite genérico, con el específico estaban prohibidos.

El mismo Navarro se desdijo con esto de su propio manual donde decía que estos adelantamientos se tienen que pensar con calma y ejecutar con decisión.

No se puede culpar de todo al coche privado. Hay que atajar también el maldito empeño de concentrar el trabajo y la actividad económica en núcleos urbanos.
#19

El tema de los 20 km ha sido una gran cagada, en otros aspectos no ha sido tan negativo. Yo recuerdo los 3000 muertos al año y no, el método de contarlos no ha cambiado.
#23 Soy hijo de fallecido en accidente de tráfico. Todo lo que sea reducir las muertes y ponerle un castigo ejemplar a los que hacen burradas y nos ponen en riesgo a todos me parece perfecto.

Pero también por esto me sienta muy mal todo lo que huela a multar por recaudar. Y ahí también incluyo el vetar el coche privado en las ciudades. Multar cosas que no son serias como un pequeño exceso de velocidad en autopistas con buena visibilidad, en vez de cascar el radar en un punto negro de carretera…   » ver todo el comentario
#27

Pero también por esto me sienta muy mal todo lo que huela a multar por recaudar.

En los últimos 10 años he recorrido unos 170.000 kms y he pagado dos multas, ambas por gilipollas (en dos radares que sabía que estaban ahí y no estaba con la concentración requerida) En los 20 anteriores he pagado otra (y habría hecho casi 400.000 kms más) porque tenía prisa y le pisé más de lo que debía.

Así que voy a poner en duda lo del asunto recaudatorio.
#29 Aunque es cierto que no todo el mundo tiene un coche con pocos años de antigüedad, con el tiempo vamos a tener obligatorias las asistencias que ya hay de serie en los coches modernos. Control de crucero de velocidad, clavas la velocidad al límite que toca, y te quitas de encima todo lo que no sean radares mal puestos o mal calibrados.

Salvo que tengas un cascajo de hace 15 años sin un Cruise Control que ya se veía en los 2000, poniéndolo te olvidas de las multas de radares. Lo que no quita…   » ver todo el comentario
#19 Creo que es el mismo Navarro que bajó la siniestralidad en España ahorrándonos miles de muertos, tal vez algo sabe de estos asuntos, y tal vez determinados medios se empeñen en titulares manipulados para llamar la atención.


#6 #28
Muerto el coche se acabó el atasco.
#3 y con suerte, la ciudad tambien
#4 #3 La ciudad no se, pero el teletrabajo deberia empezar a ser notable...
#7 cuando nadie pueda acceder alcentro o la ciudad, inevitablemnte el ocio y el trabajo se esparciran por el resto de pueblos haciendo que la aberracion que es una ciudad muera con ello
#7 notable, no, obligatorio
#25 #10 #13 Todo el trabajo debería ser teletrabajo por defecto. Para hacer moverse a los trabajadores se debería tener que pasar una inspección que demostrase por que necesitas otra cosa.
#7 Algunos pensáis que todo el mundo es informático.
#37 Debería ser obligatorio, como el teletrabajo :troll:
Lo de mejorar el transporte público lo dejarán para más adelante.
#1 Eso es cosa, como todo lo relativo a transporte público salvo los ferrocarriles, de las CCAA y los hay-untamientos.

La DGT sólo norma el tráfico privado.por carretera.
#8 No digo que tenga que hacerlo la DGT,sino que tendría que hacerlo quién corresponda, pero no lo harán.
#1 Y lo de fomentar el teletrabajo no digamos ya.

En el imaginario colectivo existe el que coge el coche hasta para cagar. Pero nadie en su sano juicio se mete en el barullo de una gran ciudad por gusto. Comerte atascos, arriesgarte a que te den un porrazo por un ansias que no mira. La gasolina y el mantenimiento.

Tuvieron una oportunidad con el teletrabajo. En cuanto que protestaron los hosteleros que hacen buena parte de su facturación con el menú recalentado, y también (sobre todo éstos) los dueños de las oficinas viendo cómo se quedan sin alquilarlas, o con la hipoteca colgada, ya se ha visto cuáles eran las "prioridades".
#13 Restringir el uso del coche y dificultar los desplazamientos es un fuerte incentivo para que los trabajadores exijan teletrabajo.
Las nuevas generaciones cada vez lo exigen más.
#26 Ya me han llegado en LinkedIn discusiones al respecto.

- Quiero que vengas a la oficina X días a la semana.
- Me supondría estos gastos extra, me tendrías que mejorar la oferta.
- No puedo mejorarte la oferta.
- Entonces no voy a renunciar a mi trabajo en remoto a tiempo completo para cambiarlo por algo menos competitivo.


Tener que negociar y hacer concesiones es la esencia misma de vivir en sociedad. Pero no todos entienden esto de "ceder", y más cuando son quienes…   » ver todo el comentario
Tengo una idea genial que terminaría de un plumazo con TODOS los accidentes de tráfico, 0 muertes por tráfico, 0 infracciones.

Prohibir los vehículos. TODOS. Únicamente podrás desplazarte andando o subido al lomo de Pere Navarro.
No puede, es competencia municipal.
Cuando prohíban la entrada a los vehículos oficiales me lo creo
no se lo cree nadie, no van a dejar de lado a esa vaca lechera que son los vehículos privados
Y las personas con minusvalia que se jodan, porque viendo tal y como esta el transporte publico es lo que les espera.
Menudo imbecil el tipo este.
cuando van a mandar a la mierda al Pere este?
no sabe mas que recaudar y joder a los conductores
#6 Lo suyo, si quiere acabar con los atascos, lo primero que deberia poner sobre la mesa es el fomento del teletrabajo entre todos los empleados que si lo pueden hacer, que en Madrid y Barcelona son muchisimos, asi que eso ya liberaría la ciudad de muchisimos desplazamientos diarios...
#6 y una mierda, en Catalunya ya le aguantamos al Pere éste demasiadas tonterías cuando la Montserrat Tura, si tanto se insiste con que Catalunya és Espanya pues os aguantais y los catalanes tocapelotas que jodan a todos los españoles, no sólo a los catalanes.
:troll:
#6 en cuanto que haya un cambio de gobierno pondrán a ortega cano.
serian unas risas
Lo dice un señor que no sale de casa sin su coche oficial. Tócate el nabo.
#15 Pues eso. Es que ese transporte ya se considera público :troll:
Trasporte publico subcontratado a empresas concesionarias

Un plan sin fisuras
Seguramente el , y unos cuantos mas como el , que no son el populacho podran entonces recorrer las ciudades en un Ferrari sin miedo a no encontrar aparcamiento.
A mi me pareceria bien

Si mejoran el transporte publico hasta q moverme me cueste similar a lo q me cuesta en coche vaya a donde vaya....

Pasa q si dices esto te joden el trafico con semaforos locos, carriles bici y bus y taxi y tranvia y calles a 20 o 10 o loquesea hasta q consigan poner el coche tan mal como el transporte publico.
#17 "Si mejoran el transporte publico hasta q moverme me cueste similar a lo q me cuesta en coche vaya a donde vaya...."

El verdadero coste del transporte publico no es el dinero, es el tiempo.

Si ir a trabajar en transporte publico te supone perder 3 horas diarias frente a 1 hora en coche, el coste es carísimo.

Dinero siempre se puede conseguir mas. Tiempo no.
Hay varias ciudades en España que cuentan con áreas metropolitanas , y eso es un problema sin solución, ni a corto ni a largo plazo , falta de infraestructuras, de trasporte público adecuado, etc
Sin esa visión, se puede meter sus opiniones por el culo, el único agujero que le funciona a este hombre
Váyase a la mierda Señor
No es munfo today, porque este hombre está enfermo, que lo promocionen a un cargo superior y nos deje en paz , por favor
