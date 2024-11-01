La DGT también quiere vetar el coche eléctrico en las ciudades: “El transporte público será el único modo de acceder”

Pere Navarro ha adelantado que el objetivo de la Dirección General de Tráfico es acabar con el transporte privado en las ciudades, aunque este sea cero emisiones. Para el director general de dicho organismo es el único modo de acabar con la congestión y los atascos.
| etiquetas: dgt , vetar , coche eléctrico , ciudad , transporte público , unico modo , acceder
No dejes que la verdad te impida hacer un titular sensacionalista para indignar a los cortitos.
Lo que llevamos haciendo desde hace 40 años ... pues seguimos con ello.
Como cuando se cargó los 20 km/h extra para adelantar en carreteras de doble sentido. El problema que tenía eso es que le jodía las multas de los radares de tramo. Y eso que esos 20 sólo estaban autorizados en tramos con el límite genérico, con el específico estaban prohibidos.
El mismo Navarro se desdijo con esto de su propio manual donde decía que estos adelantamientos se tienen que pensar con calma y ejecutar con decisión.
No se puede culpar de todo al coche privado. Hay que atajar también el maldito empeño de concentrar el trabajo y la actividad económica en núcleos urbanos.
El tema de los 20 km ha sido una gran cagada, en otros aspectos no ha sido tan negativo. Yo recuerdo los 3000 muertos al año y no, el método de contarlos no ha cambiado.
Pero también por esto me sienta muy mal todo lo que huela a multar por recaudar. Y ahí también incluyo el vetar el coche privado en las ciudades. Multar cosas que no son serias como un pequeño exceso de velocidad en autopistas con buena visibilidad, en vez de cascar el radar en un punto negro de carretera… » ver todo el comentario
Pero también por esto me sienta muy mal todo lo que huela a multar por recaudar.
En los últimos 10 años he recorrido unos 170.000 kms y he pagado dos multas, ambas por gilipollas (en dos radares que sabía que estaban ahí y no estaba con la concentración requerida) En los 20 anteriores he pagado otra (y habría hecho casi 400.000 kms más) porque tenía prisa y le pisé más de lo que debía.
Así que voy a poner en duda lo del asunto recaudatorio.
Salvo que tengas un cascajo de hace 15 años sin un Cruise Control que ya se veía en los 2000, poniéndolo te olvidas de las multas de radares. Lo que no quita… » ver todo el comentario
#6 #28
La DGT sólo norma el tráfico privado.por carretera.
En el imaginario colectivo existe el que coge el coche hasta para cagar. Pero nadie en su sano juicio se mete en el barullo de una gran ciudad por gusto. Comerte atascos, arriesgarte a que te den un porrazo por un ansias que no mira. La gasolina y el mantenimiento.
Tuvieron una oportunidad con el teletrabajo. En cuanto que protestaron los hosteleros que hacen buena parte de su facturación con el menú recalentado, y también (sobre todo éstos) los dueños de las oficinas viendo cómo se quedan sin alquilarlas, o con la hipoteca colgada, ya se ha visto cuáles eran las "prioridades".
Las nuevas generaciones cada vez lo exigen más.
- Quiero que vengas a la oficina X días a la semana.
- Me supondría estos gastos extra, me tendrías que mejorar la oferta.
- No puedo mejorarte la oferta.
- Entonces no voy a renunciar a mi trabajo en remoto a tiempo completo para cambiarlo por algo menos competitivo.
Tener que negociar y hacer concesiones es la esencia misma de vivir en sociedad. Pero no todos entienden esto de "ceder", y más cuando son quienes… » ver todo el comentario
Prohibir los vehículos. TODOS. Únicamente podrás desplazarte andando o subido al lomo de Pere Navarro.
Menudo imbecil el tipo este.
no sabe mas que recaudar y joder a los conductores
Un plan sin fisuras
Si mejoran el transporte publico hasta q moverme me cueste similar a lo q me cuesta en coche vaya a donde vaya....
Pasa q si dices esto te joden el trafico con semaforos locos, carriles bici y bus y taxi y tranvia y calles a 20 o 10 o loquesea hasta q consigan poner el coche tan mal como el transporte publico.
El verdadero coste del transporte publico no es el dinero, es el tiempo.
Si ir a trabajar en transporte publico te supone perder 3 horas diarias frente a 1 hora en coche, el coste es carísimo.
Dinero siempre se puede conseguir mas. Tiempo no.
Sin esa visión, se puede meter sus opiniones por el culo, el único agujero que le funciona a este hombre