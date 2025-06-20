La DGT abre el debate más radical sobre movilidad: ¿un solo coche por vivienda en las grandes ciudades?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto sobre la mesa una de las propuestas más drásticas y polémicas de los últimos años en materia de movilidad: limitar a un solo vehículo por vivienda en grandes urbes como Madrid y Barcelona. La idea, que podría cambiar por completo la forma de movernos en las ciudades españolas, se plantea como respuesta a un dato revelador: el 85 % de los vehículos que circulan en entornos urbanos lo hacen con un único ocupante. Una estadística que refleja la ineficiencia de un sistema que consume espacio...
¿Transporte público? No, lo público es de comunistas.
¿Bicicletas? No, eso es de ecojetas.
¿Motos? No, que los coches les pasan por encima y me joden las estadísticas.
¿Coches? Sí, pero solo para ricos.
¿Qué pasa que ya han asumido que con la IA nadie va a currar y se están adelantando?
De mejorar el transporte público ni hablamos.
Lo centralizamos todo en las grandes ciudades, llevamos oficinas a poligonos perdidos por las afueras sin buena conexión, no fomentamos el teletrabajo y castigamos al que va en coche. Yo trabajé en una gran electrica que ha construido sus oficinas a la vera de la autopista en mitad de la nada, las anteriores estaban en un polígono con pésima conexión en transporte público.
Pero bueno, hay que mirar el lado positivo y las oportunidades que esto crea. Filtrar por altura, edad o hobbies en las apps de ligar está obsoleto. Lo importante para encontrar pareja es tener un trabajo en el mismo itinerario.
Lo de la plaza es cierto (antes creo que los microcoches estaban exentos, pero ya no) pero lo de 0 atascos, tengo mis dudas. Tokio es más o menos España en una sola ciudad. Aunque tiene un transporte público envidiable ... creo que solo por número, los coches no caben, aunque solo se mueva un 5%.
Cuando repararon no se que autopista en gringolandia, y quitaron 6 de los 15 carriles durante un par de días, resulto que hubo menos atascos que de normal, por que la gente escogió otra ruta u otros medios de transporte.
Contra-intuitivo? Si, a saco. Pero cuanto más restringes el uso del coche, menos problemas genera.
El de Tokyo, el mejor del universo.
Not just bikes sobre la estación de tokyo de Shinjuku, por donde pasan 3M de personas AL DIA. La siguiente estación fuera de japon, 700k personas al dia (Paris norte o NYC) www.youtube.com/watch?v=6dKiEY0UOtA
La propuesta no tiene ni pies ni cabeza.
Menéame, cuando la DGT proponer reducir los coches privados: ¡NOOOOOO, NOOOOO! ¿Y POR QUÉ NO REFUERZAN EL TRANSPORTE PÚBLICO O EL TELETRABAJO!
Pues gente. Porque no tienen las competencias para hacer eso ...
Pero ay, EL COCHE QUE NO ME LO TOQUEN
A mí esta noticia me suena a basura derecharra para cabrear a la gente.
Y añado esto:
www.rtve.es/noticias/20250620/no-van-prohibir-mas-coche-por-vivienda-e
www.publico.es/internacional/emir-qatar-usa-9-aviones-suiza-operarse-p
Nos deslomamos para que los de arriba vivan a todo lujo. Nos privamos de las cosas que nos gustan y nos apretamos el cinturón por lo mismo, para que este señor y los que son como él puedan vivir en esa opulencia.
Y sí, quedarse callado y pagar es más seguro y menos complicado que protestar.
Aparte de la tontería ¿algo que aportar? Crees que al emir ese de los cojones, a Bezos o a Musk le importan tres cojones lo que pase en tu barrio o en el mío. No viven allí y no se van a acercar por allí en la vida.
Los que nos comemos los atascos somos nosotros y metiendo más coches no es como lo vamos a solucionar.
Sobran coches en la calle.