edición general
12 meneos
31 clics
La DGT abre el debate más radical sobre movilidad: ¿un solo coche por vivienda en las grandes ciudades?

La DGT abre el debate más radical sobre movilidad: ¿un solo coche por vivienda en las grandes ciudades?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto sobre la mesa una de las propuestas más drásticas y polémicas de los últimos años en materia de movilidad: limitar a un solo vehículo por vivienda en grandes urbes como Madrid y Barcelona. La idea, que podría cambiar por completo la forma de movernos en las ciudades españolas, se plantea como respuesta a un dato revelador: el 85 % de los vehículos que circulan en entornos urbanos lo hacen con un único ocupante. Una estadística que refleja la ineficiencia de un sistema que consume espacio...

| etiquetas: dgt , movilidad , coches , grandes ciudades , madrid , barcelona
10 2 2 K 82 actualidad
27 comentarios
10 2 2 K 82 actualidad
Comentarios destacados:    
ummon #5 ummon
¿Teletrabajo? : No, que eso atenta contra las ganancias de “algunos”
¿Transporte público? No, lo público es de comunistas.
¿Bicicletas? No, eso es de ecojetas.
¿Motos? No, que los coches les pasan por encima y me joden las estadísticas.
¿Coches? Sí, pero solo para ricos.

¿Qué pasa que ya han asumido que con la IA nadie va a currar y se están adelantando?
7 K 103
Khadgar #12 Khadgar
#5 Se te ha olvidado que la gente tenga su propia vivienda en lugar de tener que vivir con los padres.
1 K 23
HeilHynkel #10 HeilHynkel *
#8

No has llegado al nivel necesario para meterte en el ignore, todavía se te pueden argumentar cosas.

Al 90% de los que tengo ni siquiera he hablado con ellos (claro que igual el 80% son clones)
2 K 43
porto #6 porto
Hablamos de coches particulares. ¿Por que no van a poder ir con un solo ocupante? Si quieren fomentar el transporte público que lo hagan y se dejen de inventarse historias.
2 K 33
timeout #2 timeout
Mejor que nadie tenga coche, sólo los turistas y super ricos
3 K 30
RamonMercader #4 RamonMercader *
#2 Nadie no, alguien tiene que ir a buscar a los turistas al aeropuerto.

De mejorar el transporte público ni hablamos.

Lo centralizamos todo en las grandes ciudades, llevamos oficinas a poligonos perdidos por las afueras sin buena conexión, no fomentamos el teletrabajo y castigamos al que va en coche. Yo trabajé en una gran electrica que ha construido sus oficinas a la vera de la autopista en mitad de la nada, las anteriores estaban en un polígono con pésima conexión en transporte público.

Pero bueno, hay que mirar el lado positivo y las oportunidades que esto crea. Filtrar por altura, edad o hobbies en las apps de ligar está obsoleto. Lo importante para encontrar pareja es tener un trabajo en el mismo itinerario.
3 K 41
Khadgar #17 Khadgar
El coche oficial no cuenta para el límite ¿verdad? :roll:
1 K 25
XtrMnIO #7 XtrMnIO
En Tokyo sólo puedes tener coche si tienes donde aparcarlo, y de esa forma, cero atascos.
1 K 23
HeilHynkel #13 HeilHynkel *
#7

Lo de la plaza es cierto (antes creo que los microcoches estaban exentos, pero ya no) pero lo de 0 atascos, tengo mis dudas. Tokio es más o menos España en una sola ciudad. Aunque tiene un transporte público envidiable ... creo que solo por número, los coches no caben, aunque solo se mueva un 5%.
0 K 15
#21 R2dC
#13 El transporte público es tan conveniente, que la gente pasa de ir en coche. De ahí que no tengas atascos.

Cuando repararon no se que autopista en gringolandia, y quitaron 6 de los 15 carriles durante un par de días, resulto que hubo menos atascos que de normal, por que la gente escogió otra ruta u otros medios de transporte.

Contra-intuitivo? Si, a saco. Pero cuanto más restringes el uso del coche, menos problemas genera.
0 K 12
Khadgar #15 Khadgar
#7 Me parece lógico. La calle no debería ser un parking público gigante. Aunque, por otro lado, también estaría bien comparar el transporte público en Tokyo y Madrid, para poner las cosas en contexto.
0 K 12
#22 R2dC
#15 El de Madrid el mejor del mundo.

El de Tokyo, el mejor del universo.

Not just bikes sobre la estación de tokyo de Shinjuku, por donde pasan 3M de personas AL DIA. La siguiente estación fuera de japon, 700k personas al dia (Paris norte o NYC) www.youtube.com/watch?v=6dKiEY0UOtA
0 K 12
#9 yarkyark
Un coche por domicilio puede sonar bien. Hasta que sales a las afueras y te das cuenta que 2 personas que trabajan necesitan 2 coches porque el transporte publico mas cercano esta a 5 km de su casa.
1 K 18
Khadgar #16 Khadgar
#9 Y hasta que te das cuenta de la cantidad de gente que hay viviendo con los padres.
1 K 23
#18 Grandpiano
#9 Y la cantidad de hijos currando que siguen en casa de sus padres porque no pueden emanciparse.
La propuesta no tiene ni pies ni cabeza.
1 K 18
angelitoMagno #26 angelitoMagno
Menéame, antes los incendios: ¡Las competencias son de las comunidades autónomas!

Menéame, cuando la DGT proponer reducir los coches privados: ¡NOOOOOO, NOOOOO! ¿Y POR QUÉ NO REFUERZAN EL TRANSPORTE PÚBLICO O EL TELETRABAJO!

Pues gente. Porque no tienen las competencias para hacer eso ...
0 K 15
angelitoMagno #27 angelitoMagno
Y como digo siempre, aquí somos todos muy ecologistas y muy concienciados contra el cambio climático y todo eso.

Pero ay, EL COCHE QUE NO ME LO TOQUEN
0 K 15
#19 Leon_Bocanegra *
Alguien tiene algún enlace que demuestre que la DGT tiene algo que ver con esta patraña.

A mí esta noticia me suena a basura derecharra para cabrear a la gente.


Y añado esto:

www.rtve.es/noticias/20250620/no-van-prohibir-mas-coche-por-vivienda-e
0 K 12
OCLuis #1 OCLuis
¿Un debate? Una maniobra de distracción más bien:

www.publico.es/internacional/emir-qatar-usa-9-aviones-suiza-operarse-p

Nos deslomamos para que los de arriba vivan a todo lujo. Nos privamos de las cosas que nos gustan y nos apretamos el cinturón por lo mismo, para que este señor y los que son como él puedan vivir en esa opulencia.

Y sí, quedarse callado y pagar es más seguro y menos complicado que protestar.
0 K 12
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Aparte de la tontería ¿algo que aportar? Crees que al emir ese de los cojones, a Bezos o a Musk le importan tres cojones lo que pase en tu barrio o en el mío. No viven allí y no se van a acercar por allí en la vida.

Los que nos comemos los atascos somos nosotros y metiendo más coches no es como lo vamos a solucionar.
3 K 54
OCLuis #8 OCLuis
#3 Aporto mi perspectiva del asunto. Siento que te parezca una tontería, pero para mí es tan fundamental como importante.

¿Has probado a meterme en el ignore? Está para estos casos. :-)
1 K 23
#11 yarkyark
#8 No puede hacer eso. Eres el único que no le debe tener en el ignore. Se quedaría sin publico. xD xD xD
0 K 11
DORO.C #20 DORO.C *
Llevo años diciéndolo, hay que aplicar el modelo japonés. Kei Car si no dispones de una plaza de garaje propia para tu mastodonte.

Sobran coches en la calle.
0 K 9
#23 Leon_Bocanegra
#20 aquí lo que se lleva es tener en casa por lo menos un SUV normal.
1 K 21
DORO.C #25 DORO.C
#23 Positivo por el chascarrillo :-D
0 K 9
DORO.C #24 DORO.C
#20 Es más, ojalá se implementara. A lo mejor así Honda se animaría a traer su S660. :-D
0 K 9
#14 bol
Buena idea…la gente es tan maja que en vez de deshacerse del segundo coche, lo va a poner a nombre de la abuela.
0 K 7

menéame