La DGT abre el debate más radical sobre movilidad: ¿un solo coche por vivienda en las grandes ciudades?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto sobre la mesa una de las propuestas más drásticas y polémicas de los últimos años en materia de movilidad: limitar a un solo vehículo por vivienda en grandes urbes como Madrid y Barcelona. La idea, que podría cambiar por completo la forma de movernos en las ciudades españolas, se plantea como respuesta a un dato revelador: el 85 % de los vehículos que circulan en entornos urbanos lo hacen con un único ocupante. Una estadística que refleja la ineficiencia de un sistema que consume espacio...