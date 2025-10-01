edición general
Ayuso y el efecto Torrente

¿Cómo puede admirar la derecha a personas tan horribles? Ven que se portan como a ellos les gustaría portarse

Rogue #1 Rogue
En mi pueblo había uno muy, muy facha y su ídolo era Torrente.
Nunca entendió que era un personaje que se reía de los estereotipos rancios de los fachas de este país.
oghaio #5 oghaio
#1 O “Mauricio Colmenero”, el impresentable personaje de la serie Aida…
Supercinexin #9 Supercinexin
#1 Torrente triunfó entre el facherío que no veas. En vez de avergonzarse de ellos mismos o incluso de enfadarse y decir "nosotros no somos así", se vinieron arriba y lo convirtieron en un personaje de culto.
Macadam #3 Macadam
Ya está la izquierda y con su superioridad moral ¬¬
Huginn #2 Huginn
Si haces vídeos, qué menos que vocalizar mínimamente bien, ¿no?
#4 xaxipiruli
#2 vocaliza perfectamente
Fartucu #8 Fartucu *
A ver, putos rojos, que la batucada esa del velero mediterráneo haya sido asaltada por un gobierno mega democrático y detenido a compatriotas nuestros no es óbice para no querer seguir justificando el latrocinio madrileño de nuestra quironesa y unas cuantas cosas más. Que hacemos el paripé pero en realidad lo nuestro es derecho divino, así que como lo dice nuestro amigo estelar, es lo que hay.
