Madrid se rebela contra la prohibición de Ayuso y llena los balcones con banderas palestinas

Madrid se rebela contra la prohibición de Ayuso y llena los balcones con banderas palestinas

La deriva prosionista del PP de Ayuso alienta a los madrileños en la defensa de la causa palestina. La presidenta madrileña no puede parar la ola de banderas palestinas que adornan los balcones de múltiples puntos de la geografía regional. “Desde que el Gobierno de Madrid ha prohibido la bandera palestina en edificios públicos se ha multiplicado su presencia en espacios privados”, remató el televisivo, remarcando ese espíritu crítico de un pueblo madrileño que cada vez se atreve a más.

29 comentarios
talaspelotas #2 talaspelotas
Isabel Diaz Streisand
15 K 145
fareway #1 fareway
Da gusto ver un Madrid en Libertad!!!
10 K 107
Thornton #27 Thornton
#1 En la calle Juan Bravo y aledaños (Barrio Salamanca en General) bajan los señoritos con las manos en los bolsillos y son sus empleadas doméstcias las que portan las banderas palestinas.... Esper, no, me estoy liando con otras protestas. :troll:
0 K 20
#18 mercure
#13 De mono de Aladdin  media
8 K 92
nereira #5 nereira
¿Por qué ponen una foto de ella? Yo pondria ésta:  media
4 K 61
kreepie #8 kreepie
#5 porque así vemos claramente que se ríe de los madrileños.
0 K 11
skaworld #22 skaworld
#5 un respeto a la presidenta  media
2 K 35
kreepie #3 kreepie
Si delante de mi casa hay un edificio público y por mi ventana casualmente se me escapa la luz de un proyector mostrando una bandera, ¿será legal?

Me refiero a una bandera franquista, no a la prohibida por Ayuso.
4 K 44
fareway #4 fareway
#3 Haz la prueba y nos cuentas. :hug: :hug: :hug:
0 K 18
skaworld #11 skaworld *
#3 #4 #7 A ver, es que es un poco tal proyectar una bandera de otro país en un edificio público....

... Pero proyectar a la lideresa vestida con los colores... no deberia ser dificil teniendo en cuenta lo mucho q le gusta a esta chica ir siempre impecable... seguro que una pequeña busqueda en google de algun trol desalmado daria como resultado alguna combinacion de modelito que pueda verse siendo mal pensado como coincidente con la bandera de algun pais.... Rojo verde y negro y ya como es blanquita de piel... Y no podrian prohibir imagenes de la lideresa no?

Joder cuanto tiempo libre tiene la gente y q mal pensada es eh?
Que ganas de torear xD  media
5 K 63
kreepie #13 kreepie
#11 de qué va disfrazada en esa foto? De fruta?
1 K 23
skaworld #14 skaworld
#13 No se como mejorarlo pero seguro q se puede  media
2 K 44
Veelicus #29 Veelicus
#14 Imagen de El Roto  media
0 K 13
#15 MADMax2
#13 de sandía
0 K 10
#25 Shibuya
#13 de mala fruta
0 K 7
karakol #20 karakol
#11 Está claro que el gusto, la clase y la elegancia no se compran con dinero.

Quién nace choni y poligonera se queda así por los restos.
1 K 31
ronko #7 ronko *
#3 En el edificio de la presidencia de la comunidad, que es el de Sol con el que comemos las uvas, nada, prácticamente nunca la pillarás trabajando ahí.
0 K 7
obmultimedia #9 obmultimedia
#3 Aprovecha y proyecta una peli porno.
0 K 11
Tyler.Durden #24 Tyler.Durden *
#3 según la normativa municipal de publicidad y propaganda exterior te podría caer un puro todavía mayor que si lo hicieses sobre una fachada privada cualquiera.

Pero a lo mejor con la del pollo te otorgan 1000 puntos de fachapass y en lugar de multa te contratan de asesor.
0 K 7
security_incident #28 security_incident
#3 Hazlo. Me apunto a compartir la multa si te llega (y no creo que sea el único) Por supuesto grábalo y difusión.
0 K 17
Ludovicio #6 Ludovicio
Hay que tener en cuenta que el posicionamiento de Ayuso/Almeida en ese asunto es mero márquetin para sus votantes que son como son.

Que el resto de la comunidad, que ya no iba a votarles, ponga banderitas les importa poco.

Desgraciadamente a esa gente no les cuesta votos defender el genocidio en Palestina. Su público objetivo es ese tonto racista que aún hace como si creyese que esto es una guerra contra el terrorismo.
2 K 27
Veo #19 Veo
#6 Se llaman ignorantes voluntarios.
2 K 32
ChatGPT #12 ChatGPT
Sin vivir en madrid no puedo confirmarlo, pero el “llena” creo que es muy exagerado y quita cualquier credibilidad al artículo
1 K 20
#17 MADMax2
#12 en el barrio donde estoy viviendo niohe visto ninguna. Pero hoy hay huelga/paro de profesores en el cole por ese motivo.
Ayer estaban dando un discurso protesta delante del cole de al lado, con un cámara y un par de policías municipales cerca
1 K 20
pitercio #10 pitercio
Vaticino que un día Ayuso no necesitara encontrarse con su ex para pasarlo mal. En cualquier lugar donde vaya habrá un perjudicado o alguien herido por su actuaciones o un fantasma de sus víctimas que se levantará para atormentarla. Pobre juguete roto.
0 K 13
Catapulta #21 Catapulta
Bandera de Extremadura sin querer boca abajo y con un pañuelo tendido para secarlo al lado... Cualquier parecido ...
0 K 10
#16 Jodere
Luego a la hora de votar la vuelven a votar.
0 K 8
XtrMnIO #23 XtrMnIO *
#16 Si y no, simplemente necesitan desactivar el voto de la izquierda.

En las últimas elecciones sacaron menos votos que en las penúltimas, y no aprovechar eso la culpa es de la izquierda por no presentar candidatos con liderazgo y carisma, has visto los últimos pasmaos que se presentaron por el PSOE? Los únicos cañeros han sido los de Mas Madrid, y a día de hoy sólo tiene carisma Eduardo Orgaz, si se presenta ese hombre, movilizaria el voto no ultra.
0 K 13
#26 seruvi
Esta polémica le beneficia mientras se habla de no se habla de su pareja y de su atico.
0 K 6

