Madrid se rebela contra la prohibición de Ayuso y llena los balcones con banderas palestinas

La deriva prosionista del PP de Ayuso alienta a los madrileños en la defensa de la causa palestina. La presidenta madrileña no puede parar la ola de banderas palestinas que adornan los balcones de múltiples puntos de la geografía regional. “Desde que el Gobierno de Madrid ha prohibido la bandera palestina en edificios públicos se ha multiplicado su presencia en espacios privados”, remató el televisivo, remarcando ese espíritu crítico de un pueblo madrileño que cada vez se atreve a más.
Me refiero a una bandera franquista, no a la prohibida por Ayuso.
... Pero proyectar a la lideresa vestida con los colores... no deberia ser dificil teniendo en cuenta lo mucho q le gusta a esta chica ir siempre impecable... seguro que una pequeña busqueda en google de algun trol desalmado daria como resultado alguna combinacion de modelito que pueda verse siendo mal pensado como coincidente con la bandera de algun pais.... Rojo verde y negro y ya como es blanquita de piel... Y no podrian prohibir imagenes de la lideresa no?
Joder cuanto tiempo libre tiene la gente y q mal pensada es eh?
Que ganas de torear
Quién nace choni y poligonera se queda así por los restos.
Pero a lo mejor con la del pollo te otorgan 1000 puntos de fachapass y en lugar de multa te contratan de asesor.
Que el resto de la comunidad, que ya no iba a votarles, ponga banderitas les importa poco.
Desgraciadamente a esa gente no les cuesta votos defender el genocidio en Palestina. Su público objetivo es ese tonto racista que aún hace como si creyese que esto es una guerra contra el terrorismo.
Ayer estaban dando un discurso protesta delante del cole de al lado, con un cámara y un par de policías municipales cerca
En las últimas elecciones sacaron menos votos que en las penúltimas, y no aprovechar eso la culpa es de la izquierda por no presentar candidatos con liderazgo y carisma, has visto los últimos pasmaos que se presentaron por el PSOE? Los únicos cañeros han sido los de Mas Madrid, y a día de hoy sólo tiene carisma Eduardo Orgaz, si se presenta ese hombre, movilizaria el voto no ultra.