Madrid se rebela contra la prohibición de Ayuso y llena los balcones con banderas palestinas

La deriva prosionista del PP de Ayuso alienta a los madrileños en la defensa de la causa palestina. La presidenta madrileña no puede parar la ola de banderas palestinas que adornan los balcones de múltiples puntos de la geografía regional. “Desde que el Gobierno de Madrid ha prohibido la bandera palestina en edificios públicos se ha multiplicado su presencia en espacios privados”, remató el televisivo, remarcando ese espíritu crítico de un pueblo madrileño que cada vez se atreve a más.