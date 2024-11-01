·
9
meneos
15
clics
El asesor religioso de Trump, Robert Morris, admite finalmente que abusó sexualmente de una niña de 12 años (Eng)
Robert Morris solo cumplirá seis meses de su condena de 10 años.
www.meneame.net/story/pastor-megaiglesia-robert-morris-aliado-trump-ab
|
etiquetas
:
robert morris
,
trump
,
republicano
,
eeuu
,
abuso
,
sexual
,
menor
,
crimen
7
2
0
K
115
actualidad
5 comentarios
#1
fareway
Pa'cagarse en Dios.
5
K
97
#2
cocolisto
¿De donde sacan a estas alimañas?...
www.meneame.net/story/exrepresentante-republicano-rj-may-declarara-cul
2
K
46
#5
pirat
No estaría de más que el padre le cortara los huevos
2
K
34
#3
Jarod_mc
No falla, defensores de la moral y pederastas en la intimidad
2
K
33
#4
Laro__
Tiene más cosas en común con Trump de lo que parece.
1
K
28
