Un vídeo del Cecopi ocultado por la Generalitat confirma que la alerta a móviles se barajó con dos horas de antelación

El video que grabó una productora de Emergencias de la Generalitat de la reunión del Cecopi confirma que a las 18.01 del 29 de octubre, más de dos horas antes del envío del Es-Alert, ya se barajaba la posibilidad de enviar el mensaje de alerta a los móviles de la población. se escucha al subdirector general de Emergencias, el funcionario Jorge Suárez, afirmando: “De acuerdo con lo que decidamos podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona”. “Es una de las decisiones que también podemos tomar”, agrega.