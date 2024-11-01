edición general
Un vídeo del Cecopi ocultado por la Generalitat confirma que la alerta a móviles se barajó con dos horas de antelación

El video que grabó una productora de Emergencias de la Generalitat de la reunión del Cecopi confirma que a las 18.01 del 29 de octubre, más de dos horas antes del envío del Es-Alert, ya se barajaba la posibilidad de enviar el mensaje de alerta a los móviles de la población. se escucha al subdirector general de Emergencias, el funcionario Jorge Suárez, afirmando: “De acuerdo con lo que decidamos podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona”. “Es una de las decisiones que también podemos tomar”, agrega.

3 comentarios
vicus.
Y al final no alertaron a nadie y la gente se ahogó, más de doscientos muertos y este fulano como si nada, riéndose de la gente en su cara.
arsuceno
Me flipa que esté gente muriendo, gente atrapada, una catástrofe natural tremenda... y la pregunta que hagas sea "y voy a estar sin cobertura todo el rato?". Es decir, ¿de verdad no eres consciente de lo que está pasando?
sliana
Sabían lo que tenían que hacer y eligieron no hacerlo, matando a 230 personas con éxito.
