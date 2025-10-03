Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni

La Armada israelí abordó la Flotilla el miércoles por la noche y, en pocas horas, Italia se convirtió en un hervidero: protestas nocturnas en las principales ciudades, universidades ocupadas y un paro general que desafía al Gobierno de Giorgia Meloni para protestar contra Israel y contra el Ejecutivo italiano, que había lanzado duras acusaciones a los activistas que navegaban hacia Gaza.
| etiquetas: italia , meloni , gaza , genocidio , flotilla , protestas , israel
- Qué infraestructuras de país paralizaba ETA cuando asesinaba y explotaba coches? el aeropuerto? el metro? los hospitales?
- Qué infraestructuras de país paralizan los talibanes cuando han atentado? Las Ramblas de Barcelona?
- Qué infraestructuras de país paralizaron los talibanes cuando estamparon un avión… » ver todo el comentario
Edit: ¡Me tiene ignorado! Me cuelgo en #3
La magnitud de las protestas de ayer, que se hicieron sin tiempo ni para pedir un permiso a mí al menos me sorprendió, y creo que echa por tierra todos tus comentarios despectivos sobre la flotilla, sus objetivos y sus repercusiones.
Y ahora la firma gráfica.