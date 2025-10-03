edición general
Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni

Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni

La Armada israelí abordó la Flotilla el miércoles por la noche y, en pocas horas, Italia se convirtió en un hervidero: protestas nocturnas en las principales ciudades, universidades ocupadas y un paro general que desafía al Gobierno de Giorgia Meloni para protestar contra Israel y contra el Ejecutivo italiano, que había lanzado duras acusaciones a los activistas que navegaban hacia Gaza.

Comentarios destacados:      
mariKarmo #5 mariKarmo *
José Luís, la comparación que acabas de hacer de "parar infraestructuras por una huelga general" con el "terrorismo" es lo más absurdo y tóxico que he leído en años.

- Qué infraestructuras de país paralizaba ETA cuando asesinaba y explotaba coches? el aeropuerto? el metro? los hospitales?
- Qué infraestructuras de país paralizan los talibanes cuando han atentado? Las Ramblas de Barcelona?
- Qué infraestructuras de país paralizaron los talibanes cuando estamparon un avión…   » ver todo el comentario
frg #8 frg
#5 Te tiene ignorado. Replicas al aire en lugar de a un conocido troll.
mariKarmo #10 mariKarmo *
#8 No le vayan a dejar en evidencia y humillarle. No te preocupes, mi comentario ya queda claro a quién va dirigido.
#2 tromperri
uno que no entiende la palabra general.
#11 soberao
#9 Echan de menos una "autoridad" que limite y controle las manifestaciones y han convertido lo de avisar con tiempo porque se van a cortar calles, en un protocolo estúpido que impide manifestaciones espontáneas porque se tienen que informar con días de antelación, pero el artículo 21.1 de la Constitución lo deja bastante claro: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa."
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Otra fruta progenocidio.
Priorat #13 Priorat *
Recordad, hay gente que hace mucho ruido pero la realidad es que a Meloni la votaron los italianos el día en que es más importante hacer ruido: el de las elecciones.
#7 arreglenenlacemagico
que raro que estas protestas nunca pasen en china ni en rusia o chechenia , solamente en el decadente occidente
strike5000 #1 strike5000
Paralizar un país es relativamente fácil, basta con parar las infraestructuras. Es el primer principio del terrorismo. Cuando no cuentas con el apoyo suficiente coges a varios grupitos de violentos y los colocas en puntos clave. Por eso siempre digo que este tipo de actos no reflejan en modo alguno el sentir popular, y hablar de ellos mismos como "el pueblo" es una falacia.
cabobronson #3 cabobronson
#1 entonces, los que paralizan la calle Ferraz son terroristas, no? Habrá que ir a apalizarles con la UIP
frg #6 frg *
#_1 Llamar terrorismo a manifestarse y tergiversar la realidad está muy feo, conocido troll.

Edit: ¡Me tiene ignorado! xD Me cuelgo en #3
#4 Maikimaik
#1 Sería más prudente esperar al seguimiento de la huelga para hablar así de ella.
La magnitud de las protestas de ayer, que se hicieron sin tiempo ni para pedir un permiso a mí al menos me sorprendió, y creo que echa por tierra todos tus comentarios despectivos sobre la flotilla, sus objetivos y sus repercusiones.
a69 #9 a69
#4 Es que eso se pedir permiso para hacer una huelga es algo ilógico y que parece solo pasa en españistan
strike5000 #14 strike5000
#1 ¿Lo veis? Es tan fácil como negativizar un comentario. Bastan unos pocos para lograrlo, y luego decir que representan "el sentir de todo un pueblo".

Y ahora la firma gráfica.  media
