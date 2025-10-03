Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni

La Armada israelí abordó la Flotilla el miércoles por la noche y, en pocas horas, Italia se convirtió en un hervidero: protestas nocturnas en las principales ciudades, universidades ocupadas y un paro general que desafía al Gobierno de Giorgia Meloni para protestar contra Israel y contra el Ejecutivo italiano, que había lanzado duras acusaciones a los activistas que navegaban hacia Gaza.