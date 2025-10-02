No quiso darle a Trump una espada para Carlos III y fue destituido del museo que dirigía

El presidente Donald Trump quería un regalo para el rey Carlos. Antes de su visita de Estado al Reino Unido el mes pasado, el gobierno empezó a buscar un artefacto relacionado con el presidente Dwight D. Eisenhower que el presidente pudiera regalar al monarca británico: una espada quizá, o algo más que representara el papel de Eisenhower como comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial.
| etiquetas: trump , caprichos , despidos
"Arrington, contactado telefónicamente el jueves, confirmó que había sido presionado para presentar su renuncia. Dijo que le habían dicho que “ya no se le podía confiar con información confidencial”."
Lo tipico, eres director de museo, te piden que robes, porque entregar un bien de la coleccion que custodias, a alguien que lo va a regalar a otro pais... si no es robar, se le parece mucho. Y vas tu y por encima los pones en evidencia? Que feo Sr Arrington, que feo.
Pasan los años.... Y mismos nazis