No quiso darle a Trump una espada para Carlos III y fue destituido del museo que dirigía

El presidente Donald Trump quería un regalo para el rey Carlos. Antes de su visita de Estado al Reino Unido el mes pasado, el gobierno empezó a buscar un artefacto relacionado con el presidente Dwight D. Eisenhower que el presidente pudiera regalar al monarca británico: una espada quizá, o algo más que representara el papel de Eisenhower como comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial.

Robus #1 Robus
¿Para que están los museos sino para coger lo que me apetezca de ellos? - dijo con cara de suficiencia.
themarquesito #2 themarquesito
#1 He leído eso con la voz de Big Boy Caprice en Dick Tracy: Si no te sirves del pueblo, ¿el pueblo para qué sirve?
skaworld #4 skaworld *
#1 #2
"Arrington, contactado telefónicamente el jueves, confirmó que había sido presionado para presentar su renuncia. Dijo que le habían dicho que “ya no se le podía confiar con información confidencial”."

Lo tipico, eres director de museo, te piden que robes, porque entregar un bien de la coleccion que custodias, a alguien que lo va a regalar a otro pais... si no es robar, se le parece mucho. Y vas tu y por encima los pones en evidencia? Que feo Sr Arrington, que feo.

Pasan los años.... Y mismos nazis  media
pitercio #7 pitercio *
Si Trump quería llevar un regalo, que hubiese hecho él mismo un dibujo con unas ceras.
#8 sarri
En su defensa, era una visita al Reino Unido. Y ya lo dice el refrán, dónde fueres haz lo que vieres :troll:
Libre_albedrío #6 Libre_albedrío *
Lo que hace cual dictador. Cojo lo que quiero, que para eso soy el generalísimo. Trump, lo deja claro hace mucho tiempo, lo que es, un DICTADOR. EEUU se va al garete.
#3 sliana
no es bueno llevarle la contraria al amado lider
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#3 Con lo poco que cuesta tenerlo contento, una espadita de nada.
