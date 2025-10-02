No quiso darle a Trump una espada para Carlos III y fue destituido del museo que dirigía

El presidente Donald Trump quería un regalo para el rey Carlos. Antes de su visita de Estado al Reino Unido el mes pasado, el gobierno empezó a buscar un artefacto relacionado con el presidente Dwight D. Eisenhower que el presidente pudiera regalar al monarca británico: una espada quizá, o algo más que representara el papel de Eisenhower como comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial.