La devastación de los incendios en Castilla y León y Galicia, vista desde el aire  

El mes de agosto ha sido devastador para varios puntos de la Península. Las llamas han quemado importantes zonas de bosque y monte, provocando que este 2025 se haya superado el récord de mayor impacto de los incendios en España. Son 377.000 hectáreas, lo que supone más de un tercio de todo lo que ha ardido en Europa en lo que va de año. Greenpeace ha tratado de mostrar mediante imágenes aéreas los incendios que han afectado a amplias zonas de Galicia y Castilla y León, los dos territorios que más han sufrido el impacto de las llamas.