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Detenido un empresario por intentar sobornar con 20.000 euros a la directora general de Costas

Detenido un empresario por intentar sobornar con 20.000 euros a la directora general de Costas

La Policía Nacional ha detenido a un empresario por intentar sobornar con 20.000 euros a la directora general de Costas y Litoral del Govern Balear. El empresario se presentó en su oficina con una caja de bombones y 20.000 euros para intentar arreglar unos permisos vinculados con la actividad de su negocio. La directora general, sorprendida por lo sucedido, puso en conocimiento de la Policía Nacional los hechos, que abrió una investigación.

| etiquetas: empresario , soborno , costas
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4 comentarios
7 1 0 K 89 actualidad
kosako #2 kosako
Joder pues bien por ella!

Qué la asciendan a directora de costas y montañas
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Supercinexin #4 Supercinexin
Como siempre digo, la corrupción viene siempre, siempre, siempre, del Sector Privado. Abrir la puerta al Sector Privado es abrir la puerta a los sobres, los precios hinchados, el dinero bajo mano y los políticos que están en política para forrarse y que si no existiera todo lo anterior, no estarían ahí ni les interesaría la política para nada.

Muchas gracias a María Joaquina Ferrer Matas, la funcionaria que no aceptó el soborno y denunció. Ojalá todos fueran como ella.
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Por tacaño. Ande va con esa miseria.
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reithor #1 reithor
Me encanta que se abra este melón de empujar a los sobornantes. A por los grandes sobornantes, que ya es hora.
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menéame