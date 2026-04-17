Detenido un empresario por intentar sobornar con 20.000 euros a la directora general de Costas

La Policía Nacional ha detenido a un empresario por intentar sobornar con 20.000 euros a la directora general de Costas y Litoral del Govern Balear. El empresario se presentó en su oficina con una caja de bombones y 20.000 euros para intentar arreglar unos permisos vinculados con la actividad de su negocio. La directora general, sorprendida por lo sucedido, puso en conocimiento de la Policía Nacional los hechos, que abrió una investigación.