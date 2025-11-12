El despliegue policial frena el intento de Vito Quiles de entrar en la Universidad Complutense

En el entorno del campus de Somosaguas se han desplegado más de una decena de furgones de la Policía Nacional, que han establecido un amplio cordón de seguridad para mantener separados a los dos grupos congregados: uno frente a la facultad, con banderas republicanas, y otro en la parte superior de la calle, donde se ondeaban banderas de España y la Cruz de Borgoña.
| etiquetas: vito quiles , complutense , policía
Si dijo eso es porque Podemos se gestó allí, no porque sus estudiantes sean Podemitas.
segun el...
La solicitud se resgistró y la universidad la aceptó ofreciendo hasta un aula disponible.
Solo cuando dijimos el nombre de los ponentes comenzaron a poner pegas absurdas por pura intolerancia ideológica.
La Complutense retratada, una vez más.
Yo no le tengo en ignore, aun, pero es que ni le leo (y mucho menos le contesto).
Si nadie explica que quiles no ha pedido permisos, cualquiera que entre aquí puede leer a alcama y pensar que tiene parte de razón.
Le da igual que el meneo sea de derechas o de izquierdas, va a hacer un comentario contrario para trolear a la gente y le entren al trapo (puedes echarle un ojo a sus comentarios si tienes ganas y tiempo).
Por no decir que es tonteria desmentir bulos por norma (si esporadicamente). Un bulo solo requiere de 10 segundos para crearlo y minutos, u horas, para desmontarlo. Y otros 10 segundos para el siguiente bulo. Y otros 10 para el siguiente.
No se que clase de censura ideológica estamos fomentando.
Ahora resulta que en función de tu ideología puedes ir o no a la universidad
si fomentas enfrentamientos antes de ir, pues
"sus jefes" a esto lo llaman: adoctrinamiento del perro en las aulas
No se que clase de censura ideologica estas fomentando.
Ahora resulta que en funcion de tu necedad puedas obligar a una Universidad a permititir dar conferencias en ella
El mismo que yo si nadie me ha invitado: ninguno.
¿Pero de dónde sacas que una universidad tiene que darle altavoz al primero que se presente ahí?
Flipo con el buenismo de derechas ¿Eh? "Que me dejen hacer lo que me dé la gana o lloro porque me cancelan"
Busca donde sentarte, vuelve a leerlo despacio y piensa sobre ello un rato, con calma. Quizás ahora lo entiendas.