El despliegue policial frena el intento de Vito Quiles de entrar en la Universidad Complutense

En el entorno del campus de Somosaguas se han desplegado más de una decena de furgones de la Policía Nacional, que han establecido un amplio cordón de seguridad para mantener separados a los dos grupos congregados: uno frente a la facultad, con banderas republicanas, y otro en la parte superior de la calle, donde se ondeaban banderas de España y la Cruz de Borgoña.

38 comentarios
#2 Astur_
podemos está acabado según él, pero luego miles de podemitas van por el....
4 K 72
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#2 Son los podemitas de Schrödinger. No votan, pero son podemitas y le agreden.
3 K 53
g3_g3 #33 g3_g3
#2 Podemitas? No inventes anda :palm:
0 K 10
#35 Astur_
#33 dijo exactamente: "Nos vemos este miércoles en la Complutense. Vamos a teñir el feudo de Podemos"
0 K 11
g3_g3 #38 g3_g3
#35 Y que tiene que ver lo que dijera el tío este, para decir que los estudiantes de la Complutense sean Podemitas? No veo la relación.

Si dijo eso es porque Podemos se gestó allí, no porque sus estudiantes sean Podemitas.
0 K 10
JackNorte #1 JackNorte
Cuanto esta costando a las arcas publicas el tour de este panfletero?
3 K 48
#3 Astur_
#1 eso otra, si le pasaran la factura, se le acababa la tontería
1 K 23
#17 Astur_ *
#13 x.com/vitoquiles/status/1988282987126182191?s=46
segun el...
La solicitud se resgistró y la universidad la aceptó ofreciendo hasta un aula disponible.

Solo cuando dijimos el nombre de los ponentes comenzaron a poner pegas absurdas por pura intolerancia ideológica.

La Complutense retratada, una vez más.
2 K 40
#19 Leon_Bocanegra
#17 y quien es Javier Fernández?
0 K 9
#20 Astur_
#19 ni lo sé, ni me importa, la verdad...
0 K 11
#21 Leon_Bocanegra
#20 es que en esa solicitud salen dos nombres. El tal Javier y una tal Eva. No sé si la tipa será abogada de Vito o es que esa solicitud no es de Vito
0 K 9
#23 Leon_Bocanegra
#17 la universidad tb pone tuits  media
2 K 39
#25 Astur_
#23 por eso puse: "según el"... porque no me creo nada
0 K 11
alfre2 #27 alfre2 *
#17 evidentemente. Así funciona. Si la lista incluye a eminentes premios Nobel de Física, por el contrario, igual te dan un aula más grande y luminosa.
0 K 12
#11 Leon_Bocanegra
Que alguien le diga al ignorante de alcama que Vito no ha pedido permiso. Claro que a él le va a dar igual, solo pretende enmierdar.
3 K 40
Atusateelpelo #28 Atusateelpelo
#11 ¿Por que le seguis el juego? Es un troll que entra a trolear a quien no le conoce y entra a su juego.

Yo no le tengo en ignore, aun, pero es que ni le leo (y mucho menos le contesto).
0 K 11
#29 Leon_Bocanegra
#28 porque no está bien dejar que esa gente vaya sembrando la duda sobre si quiles tenía derecho o no a dar la charla y que nadie le pueda contestar porque mete en el ignore a todo el que desmonta sus mierdas.
Si nadie explica que quiles no ha pedido permisos, cualquiera que entre aquí puede leer a alcama y pensar que tiene parte de razón.
0 K 9
Atusateelpelo #31 Atusateelpelo
#29 Pues le pones un negativo y pasas de responderle.

Le da igual que el meneo sea de derechas o de izquierdas, va a hacer un comentario contrario para trolear a la gente y le entren al trapo (puedes echarle un ojo a sus comentarios si tienes ganas y tiempo).

Por no decir que es tonteria desmentir bulos por norma (si esporadicamente). Un bulo solo requiere de 10 segundos para crearlo y minutos, u horas, para desmontarlo. Y otros 10 segundos para el siguiente bulo. Y otros 10 para el siguiente.
0 K 11
#32 Astur_
#28 porque aún tiene karma? yo pongo 2 noticias/comentarios, que no gustan y me baja ...
0 K 11
#34 Leon_Bocanegra *
#32 yo tampoco lo entiendo, apenas me ponen negativos, algunas veces tengo algún comentario en naranja y todos , todos los días ,me baja un poco el karma. Y luego ves a este y otros por el estilo con todos los comentarios en gris y ahí siguen.
1 K 20
#36 Astur_
#34 que nos digan el truco, para subir karma así
0 K 11
Atusateelpelo #37 Atusateelpelo
#32 Emmm, ni idea. El karma es como el gato de Schroedinger.
0 K 11
Veelicus #8 Veelicus
Lo de indentificar a alguien para luego multarle por alteracion del orden publico parece que solo se aplica si defiendes ideas como la tolerancia, el respeto al inmigrante, el respeto al trabajador....
1 K 23
#14 XcUl10
#8 y ya ves aún hay gente en este foro que defiende que este impresentable intente alterar violentar y enmierdar más aún este país. PP Vox y gentuza de este estilo es lo que hacen. El PP os guste o no ya son las misma mierda y en breve Abascal dueño de todas sus decisiones.
0 K 7
#18 Astur_
#16 te mande un tuit de él más abajo
0 K 11
#12 Astur_ *
..edito me confundi
0 K 11
#7 Leon_Bocanegra
No he visto nada igual en la vida. Cientos de policías y decenas de furgones para aislar una charla pacífica con estudiantes fuera de la Complutense. Es criminal y es de dictadura bananera lo que han hecho con España", dice el subnormal.
0 K 9
hormiga_cartonera #30 hormiga_cartonera
Lo que no sé es que hacen los fachas manifestadose a sus anchas y la policía mirando. Los tenían que moler a palos... por analfabetos e ignorantes.
0 K 8
alcama #4 alcama
Vito Quiles tiene derecho de poder hablar en la Universidad.
No se que clase de censura ideológica estamos fomentando.
Ahora resulta que en función de tu ideología puedes ir o no a la universidad
8 K -7
#6 Astur_
#4 hombre si pides permiso y te lo deniegan, pues no podrás ir...
si fomentas enfrentamientos antes de ir, pues
"sus jefes" a esto lo llaman: adoctrinamiento del perro en las aulas
2 K 40
#9 Leon_Bocanegra
#6 para que le denieguen el permiso primero tendría que pedirlo. Y no lo ha hecho. Cuando uno busca armar escándalo no va pidiendo permisos.
3 K 47
#15 Astur_
#9 según el, lo pidio.. yo que se...
1 K 30
#16 Leon_Bocanegra
#15 ha dicho que pidió permiso? Hay que joderse con el mamarracho.
0 K 9
#10 tobruk1234
#4 Y la universidad puede vetar a ponentes a dar conferencias en su Universidad
No se que clase de censura ideologica estas fomentando.
Ahora resulta que en funcion de tu necedad puedas obligar a una Universidad a permititir dar conferencias en ella
2 K 30
#13 Leon_Bocanegra
#10 insisto en lo dicho antes. La universidad no ha podido vetar a Vito porque este no ha pedido permiso para dar la charla.
0 K 9
#22 Astur_
#4 cómo haces, para no quedarte sin karma?
0 K 11
Guanarteme #24 Guanarteme
#4 Vito Quiles tiene derecho de poder hablar en la Universidad.

El mismo que yo si nadie me ha invitado: ninguno.

¿Pero de dónde sacas que una universidad tiene que darle altavoz al primero que se presente ahí?

Flipo con el buenismo de derechas ¿Eh? "Que me dejen hacer lo que me dé la gana o lloro porque me cancelan"
2 K 41
alfre2 #26 alfre2
#4 tú no decides en qué universidad vas a dar un discurso. Lo deciden allí.

Busca donde sentarte, vuelve a leerlo despacio y piensa sobre ello un rato, con calma. Quizás ahora lo entiendas.
0 K 12

