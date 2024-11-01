edición general
Desmontan las críticas de los ultras a las rampas para ranas en Castilla y León: "Un facha mintiendo, ¡qué sorpresa!"

Vox ha intentado tergiversar una medida de la Junta de Castilla y León y no han tardado en desmentirles. Los ultras han criticado la construcción de rampas de entrada y salida en abrevaderos para ranas, señalando que se han gastado más 240.000 euros para que estos anfibios "beban agua de pilones". Ante estas declaraciones no han dudado en explicarles la verdadera función de esta medida que busca evitar el efecto trampa por el que muchas ranas mueren ahogadas en los abrevaderos y les recuerdan que no hace falta mentir ocultando información

sotillo #1 sotillo
Dos garrulos de Vox pasean por el monte y rebuznan en un intento de apareamiento, típico
Aokromes #2 Aokromes
#1 me pregunto si sus padres son hermanos.
