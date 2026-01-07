edición general
Descubren una nueva especie del linaje del Homo Sapiens que vivió hace 773.000 años: tenía rasgos anatómicos distintos a los restos de Atapuerca

El hallazgo de fósiles humanos en Casablanca, Marruecos, ha redefinido la narrativa sobre el origen de nuestra especie y su relación con otras formas humanas arcaicas. Según ha podido comprobar un estudio, realizado por un equipo internacional liderado por Jean-Jacques Hublin y colaboradores de instituciones como el Collège de France, el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology y el Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine de Rabat, las muestras encontradas datan con precisión hace 773.000 años.

