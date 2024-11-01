edición general
Decenas de llamadas para conseguir 50 euros por denunciar a bares que emiten fútbol pirata

Decenas de llamadas para conseguir 50 euros por denunciar a bares que emiten fútbol pirata

La herramienta se articula a través del portal ‘LALIGA BARES’, accesible desde el móvil en cualquier momento. El proceso consiste en completar un formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la retransmisión. LaLiga subraya que todas las comunicaciones se tratan de forma confidencial y que el usuario no queda expuesto. Cada aviso es revisado por equipos técnicos antes de considerarse válido. Solo cuando existen pruebas suficientes se activa el proceso de control y, en su caso, gratificación.

#3 El_Pobrecito_Hablador
Como gusta en este país el chivateo y la delación. Solo hay que ver algunos ejemplos que se ven por aquí.
taSanás #4 taSanás
#3 @admln vigila a este!
#5 El_Pobrecito_Hablador
#4 ¿Cuanto pagan aquí?
taSanás #7 taSanás *
#5 una bolsa de chetos y un pase de día al consejo consultivo
Cachopín #2 Cachopín
Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ha presentado un escrito denunciando a Tebas por dos infracciones muy graves por la campaña en la que ofrece 50€ a todo aquel que desvele qué bares emiten fútbol pirata.

Andreham #8 Andreham
Por 50 cochinos euros le joden la vida a un trabajador para que un tipo que tiene más dinero que todos los bares de España juntos pueda subir a 150€ el fútbol.

Es que no te pagas ni un tercio del fútbol que estás "salvando" del pirateo.
Pacman #11 Pacman
Y si se Denuncia la sede de la liga?
jonolulu #16 jonolulu
Con el primer fascículo te dan el tapón de aire de la rueda del Ferrari :ferrari:
Sandman #15 Sandman
Sin con todo el bombo que le han dado y los miles de bares que hay, solo dicen tiene "decenas" de denuncias... Qué queréis que os diga, tampoco parece haber sido un éxito.
antesdarle #20 antesdarle
#15 eso venía a decir, ya son ganas hacer de policía, descargarte una aplicación que a saber luego donde terminan tus datos, para ganar 50 cochinos euros.
Kantinero #6 Kantinero *
Venga hakers poneros a funcionar!!!

A por los chivatos, a darles de su propia medicina
taSanás #9 taSanás *
#6 aún estás a tiempo de editar ese "ha" :troll: (y no digo nada del poneRos)
rendri #17 rendri
De verdad que es para que todos los bares le hagan huelga al fútbol dichoso. No sé realmente, excepto peñas, si tanto les compensará
taSanás #18 taSanás
#17 creo que el problema es más que si compensa o no, el que si el de al lado lo tiene y es pirata, puede arrastrar a tus clientes por 0 euros de inversión, así que uno por otro...
antesdarle #12 antesdarle
“ con capacidad para señalar irregularidades desde la propia mesa del bar.” Mientras te ventilas esos 50 euros que todavía no has ganado en cervezas :troll:
D303 #14 D303
Yo he denunciado a La Liga en su página web ya varias veces.
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Dura lex, sed lex y anque parezca es lo que deberiamos hacer, que mucho nos criticamos por la picaresca, pero ele cuando sabes que eres uno de ellos...parece que nos tengamos que comportar con codigos carcelarios :popcorn:
taSanás #1 taSanás
snitches get stitches
Natxelas_V #13 Natxelas_V
Necesitamos contrainteligencia para desenmascarar a los chivatos. Y contra-contrainteligencia para desenmascarar a los espías de chivatos. Y agentes dobles. Y furcias, y casinos!
Camarero, otro güiski!
#19 SolarNeron
Se me ocurre dueños de bares denunciando a la competencia, no se, puede ser?
