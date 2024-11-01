Decenas de llamadas para conseguir 50 euros por denunciar a bares que emiten fútbol pirata

La herramienta se articula a través del portal ‘LALIGA BARES’, accesible desde el móvil en cualquier momento. El proceso consiste en completar un formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la retransmisión. LaLiga subraya que todas las comunicaciones se tratan de forma confidencial y que el usuario no queda expuesto. Cada aviso es revisado por equipos técnicos antes de considerarse válido. Solo cuando existen pruebas suficientes se activa el proceso de control y, en su caso, gratificación.
| etiquetas: futbol , tebas , denuncia , bares
Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ha presentado un escrito denunciando a Tebas por dos infracciones muy graves por la campaña en la que ofrece 50€ a todo aquel que desvele qué bares emiten fútbol pirata.
Es que no te pagas ni un tercio del fútbol que estás "salvando" del pirateo.
A por los chivatos, a darles de su propia medicina
Camarero, otro güiski!