Decenas de llamadas para conseguir 50 euros por denunciar a bares que emiten fútbol pirata

La herramienta se articula a través del portal ‘LALIGA BARES’, accesible desde el móvil en cualquier momento. El proceso consiste en completar un formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la retransmisión. LaLiga subraya que todas las comunicaciones se tratan de forma confidencial y que el usuario no queda expuesto. Cada aviso es revisado por equipos técnicos antes de considerarse válido. Solo cuando existen pruebas suficientes se activa el proceso de control y, en su caso, gratificación.