David, el soldado al que Iglesias besó eufórico tras reventar una manifestación sin saber que era un policía infiltrado
Daniel estuvo infiltrado en los movimientos antisistema cuando aún no había nacido Podemos y recibió un beso de Pablo Iglesias. Ha publicado un libro donde explica sus vivencias.
#3
bestiapeluda
Hay gente despreciable, y luego están los agentes infiltrados en movimientos sociales
7
K
82
#6
chavi
#3
Alguien tiene que provocar para que puedan empezar a reventar cabezas y a detener al azar "por terroristas"..
1
K
20
#2
LaMinaEnMiPuerta
¿El que se infiltró en Vox no ha escrito libro?
1
K
26
#5
Supercinexin
#2
Vox tiene decenas de miles de policías infiltrados. O el CNP tiene decenas de miles de voxenetas infiltrados, no sabría decirte con exactitud.
1
K
25
#7
JackNorte
Cuando unos se enorgullecen de quebrar la poca democracia que tenemos. Eso si los verdaderos delincuentes exiliados con sus fortunas y elogiando al dictador franquista.
1
K
21
#4
Leon_Bocanegra
Es que se acercan elecciones? Ya estan arrancando la maquinaria para que esté caliente cuando haya que atizar a podemos.
Y eso que no son nadie. Si tuvieran un mínimo de intención de voto les llevan a juicio por cualquier gilipollez, yo que se, porque una compañera sujete en brazos a los hijos de alguno del partido. O cualquier gilipollez del estilo.
0
K
9
#1
alcama
*
Y que este elemento fuese vicepresidente... Menos mal que Ayuso le puso en su sitio *
*En su puta casa
2
K
-3
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
