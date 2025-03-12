edición general
David, el soldado al que Iglesias besó eufórico tras reventar una manifestación sin saber que era un policía infiltrado

Daniel estuvo infiltrado en los movimientos antisistema cuando aún no había nacido Podemos y recibió un beso de Pablo Iglesias. Ha publicado un libro donde explica sus vivencias.

#3 bestiapeluda
Hay gente despreciable, y luego están los agentes infiltrados en movimientos sociales
7
#6 chavi
#3 Alguien tiene que provocar para que puedan empezar a reventar cabezas y a detener al azar "por terroristas"..
1
#2 LaMinaEnMiPuerta
¿El que se infiltró en Vox no ha escrito libro?
1
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Vox tiene decenas de miles de policías infiltrados. O el CNP tiene decenas de miles de voxenetas infiltrados, no sabría decirte con exactitud.
1
JackNorte #7 JackNorte
Cuando unos se enorgullecen de quebrar la poca democracia que tenemos. Eso si los verdaderos delincuentes exiliados con sus fortunas y elogiando al dictador franquista.
1
#4 Leon_Bocanegra
Es que se acercan elecciones? Ya estan arrancando la maquinaria para que esté caliente cuando haya que atizar a podemos.
Y eso que no son nadie. Si tuvieran un mínimo de intención de voto les llevan a juicio por cualquier gilipollez, yo que se, porque una compañera sujete en brazos a los hijos de alguno del partido. O cualquier gilipollez del estilo.
0
alcama #1 alcama *
Y que este elemento fuese vicepresidente... Menos mal que Ayuso le puso en su sitio *

*En su puta casa
2

