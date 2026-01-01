¿Cuál es la estrategia de Trump en Venezuela? (Seymour Hersh)

A día de hoy, en opinión de algunos magnates internacionales del petróleo, el objetivo final del ataque a Venezuela no era el propio Maduro, sino su disposición a vender petróleo a China, considerada desde hace tiempo por el ejército estadounidense y muchos en el mundo político como un enemigo pasado y futuro. Cuidado, Teherán. Trump va a destruir tu industria petrolera y tal vez a derrocar a tu gobierno clerical, con el apoyo y la inteligencia, una vez más, de Israel, y no hay nadie en la vida política estadounidense dispuesto a detenerlo.