¿Cuál es la estrategia de Trump en Venezuela? (Seymour Hersh)

A día de hoy, en opinión de algunos magnates internacionales del petróleo, el objetivo final del ataque a Venezuela no era el propio Maduro, sino su disposición a vender petróleo a China, considerada desde hace tiempo por el ejército estadounidense y muchos en el mundo político como un enemigo pasado y futuro. Cuidado, Teherán. Trump va a destruir tu industria petrolera y tal vez a derrocar a tu gobierno clerical, con el apoyo y la inteligencia, una vez más, de Israel, y no hay nadie en la vida política estadounidense dispuesto a detenerlo.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Lo dije antes ... el problema no era que le vendiera a China .. es que lo hacía en yuanes.
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
El artículo no cita al Yuan en ni un solo término xD
#3 Abril_2025
“El gran juego es Estados Unidos contra China”, me dijo un experto en petróleo. “China es el mayor importador de petróleo del mundo, y el verdadero Estado profundo es el que dirige Trump”.
